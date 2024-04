La Universidad de Granada prevé implantar su sello de calidad en pisos de estudiantes en unas semanas

La Universidad de Granada (UGR) prevé poner en marcha su sello de calidad para pisos de estudiantes el mes de mayo. En apenas unas semanas se espera que eche a andar esta propuesta, lanzada por el rector, Pedro Mercado, dentro de su candidatura a las elecciones el pasado año y que pretende servir de ayuda a aquellos estudiantes que vienen de fuera y necesitan alojamiento en Granada. De los prácticamente 46.500 estudiantes de grado de la UGR el 53% es de otras provincias y el 7% de otros países, según los datos de la última memoria académica.

"Estamos en ello", señaló el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de la UGR, Juan Luis Benítez, sobre el sello de calidad. Se prevé que en el mes de mayo se tenga "todo listo y preparado".

Se trata de "alojamientos que se vienen ofertando a día de hoy a través de la página web" de la Universidad, pero a los que se supervisará para que "tengan una serie de requisitos mínimos" como calefacción, climatización o zonas de estudio, enumeró el vicerrector. "Es decir, que cuenten con una serie de características de habitabilidad mínima y que lleven el sello de la Universidad de Granada", afirmó Benítez. Al consultar a través de la web estos alojamientos las familias y estudiantes podrán ver "claramente cuáles son los espacios a los cuales nosotros le estamos dando ese sello de calidad", aseguró el vicerrector.

Para acreditar este sello, se realizarán inspecciones por parte de la Universidad. "Indudablemente eso será así, y no solamente aquí en Granada, sino que hemos empezado ya también con el estudio en Ceuta y la próxima semana lo comenzaremos en Melilla", adelantó Benítez. Además del seguimiento por parte de la Universidad se tendrá en cuenta "la opinión del estudiantado sobre si hay algún tipo de problema". "Siempre la escucharemos para poder sacar o no o de esa lista aquellos espacios que no cumplan con los requisitos mínimos", afirmó el vicerrector.

En estas semanas se está en fase de estudio de la oferta, por lo que no hay números sobre la mesa. "Donde sí pensamos que vamos a aumentar en oferta de alojamientos, porque nunca antes se había hecho. es en los campus de Ceuta y de Melilla", dijo el responsable del Vicerrectorado de Estudiantes poco antes de la inauguración, este lunes, de la novena edición del salón estudiantil en el PTS.

En estos días un centenar de institutos de la provincia tendrán la oportunidad de conocer de cerca la oferta formativa de la UGR. Se espera que cada día asistan unos 2.500 estudiantes de Bachillerato, a los que se ofrecerá información sobre grados y también servicios que oferta la institución granadina. Según el rector, Pedro mercado, el gran atractivo de la institución es que "combina la tradición y la modernidad" junto con "una oferta formativa, creo, puntera en el país y, sobre todo, un entorno de servicios y un entorno ciudadano difícil de igualar en el resto de España".

"Me gusta lo que estudio"

Escuelas y facultades de la Universidad de Granada están representadas en los expositores dispuestos en el edificio de servicios centrales de la UGR con motivo de la novena edición del salón estudiantil. Cada uno de los puestos está atendido por estudiantado, encargado de solucionar las posibles dudas que traigan los estudiantes del centenar de institutos que visitarán este espacio hasta el miércoles.

Miriam y Laura son alumnas del IES Los Neveros. La primera tiene claro que quiere hacer Psicología mientras que Laura todavía duda. Quizá opte por Educación Infantil, o no. Lo que sí sabe es que no quiere hacer ninguna carrera de Ciencias de la Salud. Aseguran que la información que tienen de la Universidad es la que ellas mismas han buscado en Google. Saben cuestiones como las notas de corte, fundamentales para tasar las opciones de entrar en tal o cual carrera, pero desconocen, por ejemplo, donde están las facultades de Psicología o de Ciencias de la Educación.

Al otro lado de los expositores, estudiantes como Marieli Mora. Estudia Historia del Arte y destaca de su Facultad, la de Filosofía y Letras, el patrimonio histórico que rodea al centro y el "ambiente", además de asegurar sin ninguna duda que su Facultad tiene "la mejor cafetería", afirmación que secunda Oumaima Joul.

"Siempre nos han dicho que no tiene salida", reflexiona Antonio Fernández sobre su carrera, también Historia del Arte. En su caso, es vocacional. "Es lo mío", lanza al tiempo que rechaza los estereotipos sobre las pocas opciones que tienen los egresados de esta titulación. En esto le acompañan Tomás y Jorge, de Arqueología. Están aquí para desmentir prejuicios de su carrera entre los aspirantes a universitario.

En Farmacia el debate no está en las salidas profesionales. René Ropero destaca que es un grado "muy completo", una carrera "bonita, y dura". En su caso reconoce que entró un poco a ciegas. No fue el caso de Rafael, compañero de Facultad con familia dedicada a la Farmacia que sabía perfectamente dónde se metía.

Más complicado lo tuvo Lucía Sánchez, que un día antes de echar los papeles cambió Ingeniería Aeroespacial de primera opción por Farmacia. "Me metí para hacer investigación, que es algo que no se sabe y es lo que voy a hacer. Me gusta lo que estudio".