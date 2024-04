¿Cuándo es el próximo festivo en los colegios de Granada?

El curso escolar comienza la cuenta atrás. Con el año académico en su recta final, es momento de mirar el calendario y echar cuentas. Faltan apenas unas semanas para el mes de junio y antes de que llegue el último mes de colegio habrá que tener en cuenta varios festivos en Granada tal y como se señala en el calendario escolar aprobado para cada municipio y que se puede consultar en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

El primero de mayo, como es habitual, será no lectivo. Se celebra el Día del Trabajo y este año esta jornada cae en miércoles. No habrá macropuente en Granada capital, pero casi. El día 3 viernes es festivo local con motivo del Día de la Cruz. El día 2 será una jornada singular que en varios centros educativos de la provincia se aprovechará para actividades más lúdicas.

No sólo la capital tendrá festivo el 3 de mayo. Esta jornada no será lectiva en municipios como Motril, que también tienen fiesta local. En Vegas del Genil o en Santa Fe sí hay macropuente, sin clase desde el miércoles 1 hasta el domingo. Tanto el jueves como el viernes, 2 y 3 de mayo, son no lectivos en estas localidades metropolitanas.

Mayo se despedirá con la festividad del Corpus Christi, que se celebra no sólo en la capital. Así localidades como Gójar no tendrán clase ni el 30 ni el 31 de ese mes, jueves y viernes. Otro pueblo que los que se celebra el jueves de Corpus es Armilla. En esta localidad no habrá clase el jueves 30.

Granada cuenta con más de 880 centros educativos repartidos por toda la provincia.