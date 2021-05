Se buscan físicos e ingenieros: La Universidad de Granada lanza una oferta de trece puestos para trabajar en el IFMIF Dones

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el anuncio para la contratación de trece personas dentro del proyecto del acelerador de partículas al que Granada opta. Se trata de contratos dirigidas a personas con titulación universitaria de grado superior y personas con título de doctor para la realización de un programa de investigación, formación y movilidad en centros de investigación y laboratorios internacionales relacionados con el proyecto IFMIF-Dones, especifica el anuncio.

Para la financiación de la convocatoria, la Universidad de Granada ha obtenido incentivos procedentes de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del proyecto IFMIF-Dones.

En cuanto a la duración de cada contrato, éste será de un mínimo de 18 meses y un máximo de 24 meses, por lo que la fecha tope de finalización será el 30 de junio de 2023, y se ejecutará principalmente en cada centro de investigación correspondiente según lo indicado en el anexo. Las plazas pueden consultarse en este enlace.

La UGR ha firmado convenios con la Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie L’Energia E Lo Sviluppo Economico Sostenible (ENEA-Italia) y el Karlsruhe Institute of Technology (KIT-Alemania). Así mismo, el National Institutes For Quantum and Radiological Science and Technology (QST-Japón) participará en el programa como centro receptor en el marco de las actividades que se desarrollan desde Fusion for Energy (F4E), apunta el BOJA.

"Si es posible y la situación actual debido a la pandemia Covid-19 lo permite, se realizará una estancia durante los últimos tres meses de ejecución del contrato en la Universidad de Granada o en el CIEMAT (Madrid para asegurar la transferencia de los conocimientos adquiridos", apunta la convocatoria.

El impreso de solicitud debidamente cumplimentado, junto el resto de documentación (en uno o varios ficheros PDF), se presentará a través de la Sede electrónica de la Universidad de Granada, en el procedimiento: “Investigación: Contratos con cargo a Grupos, Proyectos y Convenios”, que está disponible en la dirección web https://sede.ugr.es/procs/Investigacion-Contratos-con-cargo-a-Grupos-Proyectos-y-Convenios/.