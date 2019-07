Vamos Granada busca 'sucesor' en los casos contra la corrupción

El partido político Vamos Granada, que en las últimas elecciones municipales perdió sus tres concejales en el Ayuntamiento de la capital, tiene dificultades ahora para mantener su papel como acusación popular en los casos judiciales de supuesta corrupción en los que está personado o que incluso llegaron a iniciarse por sus propias denuncias en Fiscalía: las facturas de TG7, los contratos de Emucesa o la venta de casa Agreda. Para no abandonar las causas, la formación política apuesta por buscar una especie de sucesor, que sería una plataforma ciudadana más amplia (en la que podrían incluirse ellos) y con más recursos económicos.

El principal escollo para mantenerse en esa "lucha contra la corrupción", que siempre ha sido su bandera casi como principal razón de ser en el Ayuntamiento de Granada, es el económico. El partido ya no tiene representación política en el Consistorio. No obstante, estos problemas vienen de largo, porque desde 2017 el anterior gobierno socialista decidió retener la consignación a este grupo municipal alegando que las disputas internas de sus concejales no permitían clarificar quiénes tenían derecho a la percepción de ese dinero, que podría sumar en total casi 80.000 euros.

Hubo diferencias sobre el número de cuenta bancaria al que debía ingresarse el dinero que le correspondía al grupo de Vamos Granada, lo que provocó incluso una denuncia del exedil Luis de Haro contra la líder de Vamos, Marta Gutiérrez. Esa acusación de falsedad documental acaba de ser archivada (en un auto del pasado 9 de julio) por un juzgado de la capital, lo que el partido interpreta como un espaldarazo a su posición en este asunto y un motivo más para seguir reclamando al Ayuntamiento los casi 80.000 euros que no le fueron ingresados en los últimos años del anterior mandato.

Los abogados de Vamos Granada están estudiando el modo de reactivar esa reclamación al Consistorio, que ahora cuenta con un nuevo gobierno de coalición entre Cs y PP. Ya lo intentaron hace tiempo mediante un procedimiento por supuesta vulneración de derechos fundamentales, pero esto no fue aceptado en el juzgado, así que ahora los letrados estudian nuevas vías administrativas y judiciales.

El partido de Marta Gutiérrez sostiene que esos fondos ayudarían mucho a mantener su acusación "activa" en las causas contra la supuesta corrupción municipal, ya sea directamente o a través de esa posible plataforma que los sucediera en los juzgados. "Ya no es solo por dinero, es que creemos que tendría más legitimidad como acusación popular que hubiera más colectivos implicados", explicaba Gutiérrez ayer a este periódico.

Este partido ya tuvo que retirarse hace algunos meses del principal caso de supuesta corrupción municipal, que es el Nazarí, donde hay otras partes que ejercen la acusación popular y particular, incluido el Ayuntamiento de Granada. Pero optó por mantener su posición hasta ahora en otras causas menores como Emucesa, casa Agreda o TG7, donde su impulso ha sido clave para el avance de la instrucción.

Vamos Granada ha insistido durante años en la necesidad de que fuera el propio Ayuntamiento, como institución el que se personara en las causas judiciales que le atañen y donde podría ser perjudicado por la anterior administración de la época de José Torres Hurtado. Pero esto solo ha ocurrido en algunos casos, mientras que en otros como TG7 o Casa Agreda, el partido que formaba parte de la oposición era el único acusador con vínculo directo a la institución municipal. Ahora, que ya no hay concejales de Vamos Granada en el Consistorio, ni siquiera existe eso.