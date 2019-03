Fernández: un guía de lujo para sus últimos días al frente de la Alhambra

El posible nombramiento de Rocío Díaz, actual concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada, como futura directora del Patronato de la Alhambra ya ha levantado las primeras críticas en la oposición, en concreto en Vamos Granada.

Este movimiento coincide con unos días cargados en la agenda del monumento, y para su actual director, Reynaldo Fernández. Para que se produzca este relevo, se debe convocar el consejo rector del Patronato de la Alhambra, que al cierre de esta edición todavía no había sido fijado y que debe hacerse con 48 horas de antelación, aunque fuentes cercanas estiman que será mañana viernes.

De salir adelante la propuesta de Díaz, que responde a un perfil distinto al de los tres directores previos al ser más político que técnico, el acuerdo deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se celebrará el martes. Con la publicación en el BOJA al día siguiente se terminaría la etapa de Reynaldo Fernández al frente de la Alhambra.

Mientras tanto, el actual director mantiene una agenda importante y densa para los próximos días. Empezando por hoy, cuando por la mañana asistirá al recibimiento del pastor Francisco Plaza, que cumplirá con la tradición de nazarí de llevar a sus ovejas a pastar a la Dehesa del Generalife. La agenda del director del monumento se mantiene intacta hasta el presumible nombramiento de Díaz.

Dos citas destacan también. Hoy por la tarde, Fernández recibirá a una representación de la Liga Árabe para mostrarle el complejo nazarí, en una visita organizada por la Casa Árabe de Madrid; y otra el sábado por la mañana con una delegación ministerial procedente de Marruecos.

No hay aun nombramiento, pero sí críticas. La concejal de Vamos Granada en el Ayuntamiento de la capital, Marta Gutiérrez, denunció que "las promesas electorales del PP y Ciudadanos para eliminar los altos cargos a dedo no se han cumplido", ya que "en Granada se ha elegido a dedo, entre otros puestos, la dirección de la Alhambra, nada menos". "Un nuevo golpe de los partidos que se deben a intereses de Sevilla y Madrid y no a Granada", indicaron desde Vamos.

“Se han confirmado así nuestras sospechas de que se repitiera el enchufismo que tanto ha criticado el tripartito y que los andaluces y granadinos vienen sufriendo durante 36 años de gobierno del PSOE de Andalucía”, argumentó Gutiérrez en una declaración de prensa, donde exigió “un proceso selectivo conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en la función pública”, para que así el patrimonio sea gestionado por “las personas más preparadas”.