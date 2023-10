Los Veintisiete debaten hoy en Granada sobre su ampliación y el problema migratorio

Los líderes de los Veintisiete se reúnen este viernes en Granada para debatir sobre asuntos clave para el futuro de la UE, entre ellos la ampliación, el problema migratorio y la autonomía estratégica.Después de que la víspera se celebrara el tercer encuentro de la Comunidad Política Europea, que engloba a los países de la UE y a la mayoría de europeos que no forman parte de ese grupo, los jefes de Estado y de Gobierno del club comunitario se han citado para avanzar en su reflexión sobre los retos conjuntos que tienen por delante.Se trata de una cumbre informal, por lo que no tiene capacidad decisoria sobre las cuestiones que se van a abordar, pero sí se espera la firma de una declaración sobre ellas.El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, actuará de nuevo como anfitrión al ostentar España la presidencia semestral del Consejo de la UE y espera que Granada sea un punto de inflexión en las decisiones que deberá tomar más adelante la UE ante las cuestiones que estarán presentes en las conversaciones.La ampliación es una de ellas, y aunque no se espera nada concreto al respecto, sí se confía en un impulso que vaya tomando forma para que se convierta en realidad la aspiración de varios países de adherirse a la UE.Entre esos países está Ucrania, al que la Unión Europea y España siguen apoyando frente a la agresión rusa y esperan que en un futuro se convierta en un socio más.Pero para ello subrayan que tanto Ucrania como el resto de aspirantes deberán cumplir todos los requisitos y hacer las reformas que se les exigen.Respecto a la migración, la cumbre llega después de que el miércoles se alcanzará un acuerdo sobre el Reglamento de Crisis, la última pieza del Pacto Europeo de Migración y Asilo que quedaba por encajar.Sin embargo, Polonia y Hungría se opusieron a ese pacto y Austria, la República Checa y Eslovaquia se abstuvieron, lo que puede complicar el recorrido final que le queda al pacto en incluso las discusiones que puede haber este viernes entre los líderes en Granada.Otro asunto clave de la reunión será la autonomía estratégica de la UE, y España presentará en esta cumbre la propuesta que ha venido preparando al respecto con la colaboración del resto de países.Una propuesta basada en reindustrializar la UE, reforzar el liderazgo en sectores estratégicos como el energético o el sanitario y centrarse en bienes y servicios en los que Europa ya es competitiva como la inteligencia artificial, las turbinas eólicas o los fertilizantes orgánicos.El objetivo de España no es sustituir los bienes, servicios y materias primas que actualmente se importan de terceros países, sino buscar alternativas novedosas y sostenibles, desde las renovables a los ordenadores cuánticos, y para ello defendió alcanzar el umbral de inversión del 3 % en investigación y desarrollo.Tras la cumbre habrá una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para dar cuenta del desarrollo de la reunión.