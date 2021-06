El Vía Crucis lucha contra el cableado aéreo de la calle San Juan de los Reyes, en pleno Albaicín

De la apertura de un local comida rápida en el corazón de Granada, a la parte de la ciudad que es Patrimonio de la Humanidad donde el cableado 'vuela a sus anchas' dejando una imagen impropia de un barrio histórico y dizque turístico y protegido como el Albaicín. En la calle San Juan de los Reyes, un lugar también señero para la Semana Santa de la ciudad, sigue volando el cableado o pegado a las blancas fachadas sin que el Ayuntamiento de Granada lo haya retirado en su campaña de limpiar de cables el Albaicín, con cargo al Plan Alhambra. Es por ello que la Hermandad del Santo Vía Crucis se ha involucrado con la puesta en marcha de una recogida de firmas para pedir al Consistorio que soterre los cables.

Con el lema de 'No al cableado aéreo de San Juan de los Reyes', la cofradía ha abierto en el portal de change.org esta campaña con la que meter presión al Ayuntamiento y animar a los vecinos del barrio y del resto de la ciudad a que apoyen un barrio del Albaicín free cables. En principio no está detallado si esta importante arteria albaicinera tendrá todos los cables soterrados en el proyecto del Plan Alhambra y los representantes del Via Crucis esperan sentarse con los responsables municipales para saber si se trabajará sobre todo el tendido eléctrico de la zona.

En el texto que acompaña la campaña informativa se dice que "la calle San Juan de los Reyes cuenta con numerosos cables aéreos y adosados a las fachadas de los edificios. En el tramo comprendido entre la calle Zafra y Gloria existen dos postes de madera –algo impropio para un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad- que sujetan un largo cableado, muy agresivo y de fuerte impacto visual".

Asimismo, se añade otro problemas como el denso cableado que cruza de casa a casa en la intersección con la calle Zafra como el ejemplo de situaciones que afean esta vista y tapan las vistas desde el Albaicín a la Alhambra.

De este modo, la hermandad que sale el Martes Santo desde la Iglesia San Juan de los Reyes (declarada Bien de Interés Cultural) se erige en entidad implicada en conservación y en el bienestar de los vecinos llevando esta reivindicación a instancias digitales y municipales.

"También por el bien de quienes viven en la zona, de quienes transitan por ella y de quienes la visitan, que son miles de personas durante el año", señalan en su carta, en la que exigen el soterramiento urgente y necesario aprovechando la inversión de 1,7 millones de euros que el Ayuntamientoy el Patronato de la Alhambra y Generalife van a realizar dentro de las diferentes reformas proyectadas en la capital en el llamado Plan Alhambra.