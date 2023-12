Vicente Azpitarte, senador del PP por Granada, la lía en el Senado al llamar 'grupis' a las vicepresidentas del Gobierno

"Usted y el conjunto de vicepresidentas de este Gobierno son unas meras grupis del peor presidente de la democracia española". Estas fueron las palabras que el senador del PP de Granada, Vicente Azpitarte, dijo este martes en una intervención en el Senado que han generado polémica.

El senador preguntó en la tarde de este martes a la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, cuáles son los requisitos que rigen en la elección de Miguel Ángel Oliver como presidente de la Agencia EFE. Sin embargo, su intervención ha sido noticia nacional por las palabras que dedicaba tanto a Montero como a las otras tres vicepresidentas.

El granadino aseguraba que el conjunto de vicepresidentas de este Gobierno "son unas meras grupis del peor presidente de la democracia español", unas palabras que levantaban mucho revuelo en la sesión y que han provocado un aluvión de críticas desde la oposición, tanto en redes sociales como a través de diferentes medios de comunicación. Incluso la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este miércoles tanto a Azpitarte como a Feijóo que se disculpen.

Azpitarte precedió esta afirmación asegurando que desde su partido trabajan por una España "de ciudadanos libres e iguales", y respondiendo a las declaraciones de otro ministro, Félix Bolaños, quien aseguraba hace unos días que el Partido Popular se había convertido en una formación "ultra".

"Usarán el argumento que usa Bolaños, asegurando que somos unos ultras. Y efectivamente, somos unos ultras de la libertad y la igualdad, y trabajamos por una España de ciudadanos libres e iguales. Sin embargo, usted y el conjunto de vicepresidentas de este Gobierno son unas meras grupis del peor presidente de la democracia española", era la frase completa.

Una afirmación que levantaba mucho revuelo y rumores, y que instantes después le recriminaba un senador socialista, Alfonso Gil Ivernón, del País Vasco, al propio Azpitarte. Incluso antes de que Montero pudiera responder. Este le instaba a mantener "el decoro" en la Cámara, tal y como exige la normativa. "El decoro se tiene que mantener en toda la sesión. Lo que acabamos de oír es un insulto claro a una institución del Estado como es el Gobierno de España".

Tras el revuelo, Montero volvía a tomar la palabra y acusaba a Azpitarte de machista por dedicar esas palabras a las vicepresidentas. "Decirle grupi a las vicepresidentas, ¿por qué es? ¿Usted es grupi de Feijóo, o es porque somos mujeres? Vuelva a verse en esta sesión, a ver si se gusta", le recriminaba, ante los aplausos de la bancada socialista.

"No busco faltar al respeto"

Preguntado por Granada Hoy sobre las declaraciones, Azpitarte ha asegurado que no pretendía faltar al respeto a la ministra Montero ni a ninguna de las vicepresidentas con el uso de la palabra 'grupi', y que usó esta palabra en su intervención como "un anglicismo de una persona que admira a alguien famoso".

El PSOE ya ha querido darle la interpretación que han querido a la palabra y la han acusado de machista, cuando en su réplica Montero también me llama a mi 'grupi' de Feijóo. Y a mi no me ha molestado. Es más, yo me considero así", ha asegurado.

El senador granadino ha vuelto a remarcar que con sus palabras no buscaba insultar a nadie, sino descalificar su trabajo, "pero sin faltarles al respeto". "Ella misma me lo llama también, si hubiera sido un insulto, ella no me lo hubiera devuelto".

La pregunta sobre la designación del presidente de EFE, además de por esta polémica, fue acompañada de varias acusaciones del popular a los socialistas. Una de ellas, sobre el uso que Sánchez le da al avión presidencial español, el conocido como Falcon, y otra, sobre la pregunta en cuestión, sobre cómo y desde donde se decidirán las noticias que se publicarán a través de la agencia de noticias.

"Son tan cutres y tan radicales a la hora de tomar decisiones que los gobiernos bolivarianos, las repúblicas bananeras serán acusadas de sanchismo en el futuro", le ha espetado el senador popular a la ministra y vicepresidenta.

También, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha recriminado a los populares algunas de las palabras pronunciadas durante el debate "plagadas de insidias, falsedades, disparates y algunas, para que no falte de nada, de machismo". Y en concreto, ha sostenido que "llamar grupis a las vicepresidentas del Gobierno es una declaración machista que yo no voy a dejar pasar por alto".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificaba este miércoles de machista la intervención del senador del PP, y ha exigido al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que pida disculpas.

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), la titular de Igualdad ha escrito: "Esta intervención solo tiene un calificativo: machismo, la prepotencia de quienes no aceptan que una mujer ostente jefaturas. Tanto el señor Azpitarte como su jefe, el señor ⁦Núñez Feijóo⁩, deben pedir disculpas".