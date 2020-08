Vipealo apuesta por los free tours

¿Cómo funciona?

Los free tours en español son muy fáciles de encontrar en los puntos más turísticos del planeta. Al ser tours gratuitos son mucho más llamativos y suelen realizarse por los atractivos más representativos de cada ciudad. Además, ahora hay muchas plataformas como Vipealo que por medios online ofrecen una gran variedad de ciudades y opciones de recorridos, así que solo es necesario seleccionar el día y la hora a tu preferencia para que, al llegar, no haya ningún problema y el tour empiece a tiempo. Actualmente es común encontrar desde tours diurnos por los sitios más emblemáticos de la ciudad hasta los tours nocturnos que, a través de las leyendas y mitos que te va contando el guía, te permiten conocer el lado más tenebroso de cada lugar. Al finalizar la ruta seleccionada, será el turista quien tiene la libertad de decidir el precio según cuánto le ha gustado la visita y su guía.

¿Si es gratis no debo pagar?

Definitivamente los free tours llegaron para quedarse, pero para que sigan aportando conocimiento y alegrías a todos los turistas, es necesaria una rentabilidad que es obtenida por las propinas. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, desafortunadamente aún hay personas que se marchan si ni siquiera despedirse del guía. A pesar de ello, a lo largo de los últimos años se ha ido casi institucionalizado una media entre 5 o 10 euros de propina por grupo o persona, acotando nuevamente al objetivo de que sea según las posibilidades de los visitantes. La ventaja de este tipo de tour es que normalmente los niños no suelen pagar, lo que hace que sean aún mucho más económicos que los tours regulares.

¿Qué ciudades ofrecen free tour?

Actualmente son muchas las ciudades alrededor del mundo que han ido adaptando esta modalidad, haciendo que más personas tengan la oportunidad de visitar un lugar conociendo su historia, su encanto, sus rincones, curiosidades y leyendas de una forma que se adapte a su bolsillo. Desde grandes capitales como Nueva York, Madrid, París, Roma o Berlín disponen de este servicio turístico haciendo que más personas se sumen a visitar las grandes urbes. Cabe resaltar que la lista de ciudades que tienen este tipo de tours gratuitos es infinita, pero plataformas como Vipealo, pueden facilitar su búsqueda, será aquí donde podremos segmentar para encontrar free tours en Barcelona, Madrid o Santiago, por ejemplo. Pero no solo las grandes capitales ofrecen esta sencilla forma de recorrerlas, los encantadores pueblos que llenan nuestra geografía también lo tienen, como el free tour deRonda.

¿En qué idiomas se dan los tours gratuitos?

Otra facilidad de los Free tours es que ofrece a los turistas la opción de elegir el idioma en que deseen realizarlo, los más comunes que se suele encontrar son los tours en inglés y español, sin descartar que en algunos lugares también puedes encontrarlos en francés, portugués o chino.

¿Cómo reservar un free tour?

Realizar la reserva de un free tour no es una obligación, pero es bastante recomendable si estás visitando una gran ciudad o si vas en temporadas altas. En época de vacaciones como Navidad, Semana Santa, verano o puentes largos, es mejor reservar las plazas y llegar con la tranquilidad de no tener que esperar al siguiente turno o si fuera peor perderse el recorrido. Hay que recordar que no tienes que hacer ningún pago, solo seleccionar la fecha conveniente, el turno de preferencia, el número de asistentes y algunos datos personales como el nombre y correo electrónico, el cual se usa solo para que se envíe el comprobante de la reserva. Pasos muy sencillos que pueden ahorrar más de un disgusto al acercarse al punto de encuentro y que el grupo esté completo.

Ventajas de hacer un free tour

Las ventajas de hacer un tour gratuito, es caminar por la ciudad junto a una persona que la conoce mejor que nadie, además de todos los datos históricos y curiosidades, es el anfitrión indicado para mostrar una visión local del lugar, recomendando los mejores sitios para ir a comer, salir o los puntos panorámicos. Será como tener a un conocido intentando enseñar todo lo mejor que esta ciudad puede ofrecer. Tampoco debemos olvidar que los free tours son una modalidad que se ajusta a todos los bolsillos y puede hacer que las vacaciones sean más baratas mientras aporta una visión más amplia de cada rincón gracias a sus guías profesionales.