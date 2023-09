Vox dice que la Zona de Bajas Emisiones es una imposición ideológica de la izquierda y pide a Carazo alternativas

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez, ha explicado este miércoles cómo va a ser la oposición de su grupo municipal en la capital frente a la mayoría absoluta del PP. Y la principal reclamación al gobierno de Marifrán Carazo es que "destierren las políticas de izquierdas" que se implantaron en el anterior mandato y que suprima todo "gasto ideológico".

Preguntada por esas políticas y gastos en concreto, Sánchez ha aludido a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el plan para reducir el tráfico en el Centro y reducir la contaminación que tiene que implantar Granada como capital de 50.000 habitantes. Según la portavoz de Vox, "la Zona de Bajas Emisiones se aplica por imposición de una ley ideológica que quieren justificar bajo el cambio climático". Ha dicho la portavoz que "no hay un estudio que la justifique" y que ya se han gastado miles de euros en implantar medidas como las cámaras. De hecho, ha dicho posicionarse en frente de esta medida de "despilfarro ideológico y restrictiva".

Vox ha criticado la implantación de la ZBE desde el mandato del PSOE y hoy ha reiterado que se informen de "las consecuencias económicas que tendrá para los vecinos y el comercio y que se muestren alternativas", ha apostillado la también concejal Mónica Rodríguez.

Otras partidas que consideran ideológicas son las ayudas internacionales por ser "partidas que no van para Granada".

Sus líneas para este mandato

Por esto, han dicho que estarán especialmente "vigilantes" en la elaboración del presupuesto en el que ya trabaja el PP. Y aunque son conscientes de que sus dos votos no son necesarios frente a la mayoría absoluta de Carazo, piden que "sepa gestionar" esa mayoría y no deje de escuchar a los grupos de la oposición. "Nosotros vamos a traer propuestas realistas y aunque no nos necesiten queremos que nos vean útiles", ha dicho Sánchez, que ofrece su grupo para "la defensa de los valores" que defienden y llevaban en su programas electoral.

"Vamos a ser una oposición constructiva. No vamos a entrar en la crítica fácil pero vamos a ser una oposición estricta y vigilante", ha incidido, insistiendo en que volverán a pedir medidas que no se ejecutaron en el anterior mandato.

Sus prioridades serán seguridad, limpieza, control del gasto político, despoblación, reducción de la burocracia, apoyo al comercio, comunicaciones, infraestructuras, apoyo al soterramiento, mejora del aeropuerto, un plan general que haga una ciudad amable o el fomento de las tradiciones. También la candidatura de la capitalidad cultural 2031 o ampliar el albergue municipal, así como la recuperación del turismo y la atracción de visitantes "de calidad".