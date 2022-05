Vox se reserva "todas las acciones legales contra todos" los que han cuestionado la candidatura de Olona

El portavoz de la Ejecutiva de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha asegurado que su partido se reserva "todas las acciones legales contra todos" los que han intentado anular la candidatura de Macarena Olona a las elecciones andaluzas, ya que considera que se ha intentado "censurar" su formación.

En rueda de prensa en la sede nacional, Buxadé ha dicho que su partido estaba "muy tranquilo" con este tema y que no contemplaba otra opción que la que finalmente ha decidido la Junta Electora de Andalucía, es decir, que la candidatura de Olona es legal.

A su juicio, con esos recursos cuestionando el empadronamiento de su candidata "se ha pretendido censurar e impedir el acceso de Vox a la elecciones", una operación en la que cree que "han estado y están todos" los demás partidos. Por ello, su formación se reserva "todas las acciones legales" para defender sus candidaturas y sus servicios jurídicos, coordinados por la propia Olona, ya lo están estudiando.

No obstante, Buxadé no ha concretado contra quién actuarán, si sólo contra la alcaldesa de Salobreña, que fue quien ordenó revocar el empadronamiento, o contra más instancias. "Contra todos los que sean responsables, sin excepción", ha contestado, pidiendo tiempo para que se complete ese estudio.

Empadronamientos ilegales de inmigrantes

Eso sí, cree que si se quiere debatir de empadronamientos ilegales, debería empezar a hablarse de "las decenas de miles de inmigrantes ilegales que están empadronados con el conocimiento y aquiesciencia de los alcaldes para obtener colegios gratis y sistema sanitario gratis". "Es un escándalo usar un registro administrativo para vulnerar la ley de extranjería", ha dicho.

En su opinión, esta polémica sobre la candidatura de Olona no beneficia al propio sistema porque supone "intentar demonizar" a Vox, tercera fuerza del país, y tampoco ayuda a su partido. "De la misma que no nos beneficia esa violencia contra nuestros actos, tampoco esta violencia política", ha dicho.

Por otro lado, y en cuanto a las palabras de Juanma Moreno dejando la puerta abierta a repetir elecciones si el PP no logra una mayoría suficiente para gobernar en solitario, el dirigente de Vox ha señalado que tales declaraciones son "una falta de respeto" para los electores y para la democracia, y ha adelantado que su partido no piensa cambiar de opinión, haya o no nuevos comicios.

"La posición de Vox no va a variar. Si los andaluces quieren que estemos en el Gobierno, tendremos que estar en el Gobierno", ha afirmado, acusando al PP andaluz de repetir "el mismo esquema" que en Castilla y León, donde empezaron pensando en una mayoría absolluta y acabaron asumiendo que debían gobernar con Vox en coalición.