Vox dice que la polémica por empadronamiento de Olona en Salobreña da "estupor": "Va a dar igual, el resultado va a ser óptimo"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado este viernes que la polémica por el empadronamiento de la candidata de la formación a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, causa "estupor" y ha restado importancia a la situación porque "el resultado va a ser óptimo". Así se ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca del informe que el Ayuntamiento de Salobreña (Granada) ha emitido este viernes para revisar el empadronamiento de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, por posible "inscripción indebida".

"Nosotros ya contamos con todo tipo de trampas, de impedimentos, ataques (...) Ahora impiden que Olona vaya a los debates", ha señalado el dirigente de Vox, al tiempo que ha enfatizado que todo esto "va a dar igual" porque la formación de Santiago Abascal "va a tener un resultado óptimo en las andaluzas". Con todo, ha criticado que Unidas Podemos no haya sido capaz de presentar su candidatura "en tiempo y forma", mientras que Olona "lleva mucho tiempo de manera intermitente" en Andalucía.

De hecho, el diputado de Vox ha vaticinado que el apoyo en las urnas será "muy superior" a lo que dicen las encuestas porque, en sus palabras, "está crecido desde el principio". Así, ha asegurado que "no esperan nada" del CIS porque "han sido incapaces de pronosticar los avances de Vox" y es "otra institución manipulada por el Gobierno".

Sobre los pactos en Andalucía, Espinosa de los Monteros ha señalado que aspiran a gobernar en solitario, pero ante la evidencia de que ahora no es posible ese escenario, tendrán que "aceptar los apoyos del PP". Eso sí, ha apuntado que cuando lleguen las elecciones generales, los 'populares' tendrán que elegir si quieren ponerse de acuerdo "con el PSOE y con Vox". "No me extrañaría que en Andalucía la situación fuese parecida, un triángulo en el que cualquiera de esas dos combinaciones pudiera formar gobierno y el PP tendrá que elegir", ha trasladado.

No obstante, Espinosa de los Monteros confía en que el PP andaluz no se "equivoque" y "respecto a las elecciones generales ya se verá porque falta mucho todavía".