El Palacio de Deportes no estaba libre en las fechas del World Pádel Tour

"No se puede suspender una cosa que no existía". Con estas palabras quiso zanjar el alcalde en funciones y concejal de Deportes, José Antonio Huertas (Cs), la polémica sobre el adiós a Granada de la prueba del World Pádel Tour que el PSOE criticó ayer culpabilizando al nuevo equipo de gobierno de dilapidar la marca de Ciudad del Deporte por dejar escapar esta competición. Aunque, el calendario de eventos de la ciudad deja sin coartada a los socialistas que no dejaron firmado dicho evento, pues realmente el Palacio de Deportes en ningún momento ha estado libre en las fechas del 10 al 17 de noviembre.

Por lo pronto, el equipo de baloncesto del Fundación CB Granada tiene un compromiso liguero con el Lleida Bàsquet en el fin de semana del 16 de noviembre (seguramente en su horario habitual de sábado a las 18:30 horas). Un partido que difícilmente se podía cambiar teniendo en cuenta que los dos siguientes sábados de noviembre el Palacio de Deportes estará ocupado por sendos conciertos ya fijados de Vanesa Martín y Raphael.

Precisamente, el club baloncestístico granadino ha sido uno de los que ha aparecido en medio del fuego cruzado de los grupos políticos a raíz de la dos polémicas seguidas sobre eventos deportivos: la guerra de cifras por el coste de la final de la Copa de la Reina de Fútbol y la suspensión o, más bien, pérdida del World Pádel Tour que cambia Granada por Córdoba.

El PSOE asegura que se dilapida la 'Ciudad del Deporte' y Cs dice que no había nada firmado

El alcalde, Luis Salvador, aseguró la semana pasada que el anterior regidor, el socialista Paco Cuenca, había propuesto "sin luz y taquígrafos y sin compromiso real por detrás" una aportación de 75.000 euros para los play off de ascenso. Pero los hechos y las imágenes desmienten esta acusación de Salvador, pues en realidad esta partida fue ratificada en el pleno de abril de 2018 tras aprobarse en pleno una moción que presentaron conjuntamente PP y Ciudadanos para que el equipo de baloncesto –recién subido a la LEB Oro en primavera del año pasado– obtuviera una ayuda total de 125.000 euros igual a la del dinero público gastado en el World Pádel Tour alegando que el impacto mediático y el retorno económico que se produce a lo largo de una temporada baloncestística era mayor que el del torneo padelístico de una semana.

Fue Ciudadanos, entonces en la oposición, uno de los partidos que promovió esta moción presentada en un primer momento por el exedil del PP Antonio Granada (ahora delegado de Cultura de la Junta) para apoyar a los equipos de baloncesto de la ciudad, extendiéndose la ayuda económica al equipo del CD Ramón y Cajal, que también juega en la segunda categoría nacional aunque femenina en este caso.Hasta la fecha, el Fundación CB Granada ha recibido de Gegsa 50.000 euros de los 125.000 que aprobó el Ayuntamiento mediante concurso y le faltan los 75.000 que han generado la confusión.

La prueba concluyente es la foto que se hicieron el pasado 1 de abril los presidentes del Fundación y del Raca junto a Paco Cuenca y a Manuel Olivares (Cs) y Juan Antonio Fuentes (PP) en una rueda de prensa en la que ratificaba esa aportación de 75.000 euros para el Fundación.