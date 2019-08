El PSOE culpa al gobierno local de dilapidar la marca de Ciudad del Deporte al dejar escapar la World Pádel Tour

El viceportavoz de PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha lamentado que el Ayuntamiento renuncie a la organización del World Pádel Tour, que se traslada a Córdoba. "Sentimos una enorme indignación", ha asegurado el edil, que culpa al actual gobierno local de Cs y PP de la salida de esta competición deportiva. "Han dilapidado la marca de Granada, ciudad del deporte", ha criticado el socialista.

Para Fernández Madrid, la explicación municipal de que ha sido la situación económica que se han encontrado en Gegsa y la falta de firma de un acuerdo previo para la celebración de la prueba, no son "excusa" por parte de Cs y PP. Según el edil, la situación de Gegsa "no es nueva ni generada por el anterior gobierno del PSOE sino a la gestión de TG7 que se hizo en época del PP con más de 500.000 euros de facturas impagadas y contrataciones sospechosas". Además, dice que la falta de firma no era problema ya que había total "tranquilidad" de que se iba a celebrar la prueba deportiva, que ya estaba apalabrada.

Según el PSOE, el problema ha sido de falta de voluntad del equipo de gobierno y de que "les ha pillado el toro tras 45 días de reparto de despachos". De hecho, cifra entre 125.000 y 130.000 euros la inversión municipal en la prueba, una cantidad asumible si se buscan patrocinadores, "pero prefieren subirse el sueldo".

"Aquí de lo que se ha tratado es que nosotros hemos tenido suerte tener un alcalde como Paco Cuenca que se acostaba tarde buscando patrocinadores para que hubiera retorno con pequeñas inversiones porque había problemas económicos, mientras ellos están más de vacaciones y desde playa es difícil gestionar. Es sólo cuestión de voluntad, de llamar a las puertas de la gente. Les ha pillado el toro y han salido con la excusa de que el PSOE lo hizo mal", defiende.

El PSOE critica así que la "gran gestión de Salvador" en este tiempo es que "se ha cargado la marca de Granada como ciudad del deporte. Se ha dilapidado. Esa es una de las grandes gestiones. Igual que ayer en el evento del Festival de Guitarra no acudiera nadie del equipo de gobierno, sólo la concejal del PSOE María de Leyva. Para nosotros deporte y cultura son dos caras de la misma moneda", ha criticado el edil.

Según Fernández Madrid, Granada pierde con la salida de esta competición "hoteles llenos, turistas, asistentes que cogen taxis, comen, disfrutan del patrimonio... por eso cultura y deporte van de la mano, porque el que viene disfruta de la ciudad". Y ya había incluso reservas.

"Los organizadores dicen que no han tenido el apoyo que necesitaban. No había problema por no estar firmado. Ya se llevaba varios años haciendo y estaba apalabrado. Si se buscan patrocinadores, las cosas van mejor, pero ahora perdemos 15.000 asistentes, un billón visualizaciones en streaming de Granada y el retorno total estimado es de un millón y medio", detalla Fernández Madrid.