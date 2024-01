Zona de Bajas Emisiones en Granada: calendario para las restricciones al tráfico en 2024

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha dicho este lunes que la Zona de Bajas Emisiones es objetivo prioritario del área de Movilidad este nuevo año y que habrá importantes avances este mismo mes de enero. Por ahora, lo que se sabe es que tendrá “muy en cuenta” al residente, “al empadronado en la ciudad”, además de favorecer también el comercio con la carga y descarga. También que se hará por fases.

Para conocer cómo será finalmente esa planificación para su entrada en vigor en la capital, Carazo sitúa el primer trimestre de 2024 como fecha para su anuncio una vez que se tiene ya el informe que se ha encargado a una empresa externa para conocer los detalles del tráfico en la ciudad: coches que circulan, procedencia, emisiones, tipos,… y en base a esos datos tomar las decisiones sobre las medidas a implantar para reducir la presencia de vehículos particulares en la ciudad y por tanto las emisiones.

Con ese objetivo del primer trimestre del año, Carazo ha anunciado que esta misma semana se celebrará una reunión también para analizar el informe que se ha tenido que contratar para desarrollar la zona de bajas emisiones en Granada. Y es que desde que llegaron al Gobierno, el PP ha dicho en varias ocasiones que no había un estudio ni datos reales sobre los que justificar unas medidas restrictivas, por lo que desde Movilidad siempre se han referido a la necesidad de esa información previa, que ahora se tiene.

Plazos y otras capitales con ZBE

¿Y qué plazos hay? Sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en España ha habido diferentes plazos desde que se anunció su obligatoriedad y se aprobó el decreto en diciembre de 2022. En teoría se tendría que haber aplicado el 1 de enero de 2023 pero hubo una moratoria para las ciudades que ya tenían implementada una y sólo tenían que adaptarse al nuevo decreto. No era el caso de Granada. Pero al no haber tampoco un régimen sancionador (de momento) por su no aplicación, son pocas las capitales que la han puesto en marcha. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica tiene en su página web un mapa con las zonas de bajas emisiones del país y las que están vigentes, en trámite o pendientes.

Vigentes solo están en A Coruña, Pontevedra, Barcelona y otros municipios catalanes, Estepona, Córdoba, Sevilla (en la zona de La Cartuja y ha comenzado a funcionar este mismo lunes) y Madrid. Granada aparece en trámite en este mapa y Motril, que también tiene que aplicarla por población, aparece como "pendiente".

Eso no quiere decir, como ha explicado la concejal de Movilidad, Ana Agudo, que hayan estado parados "porque queremos tomar las decisiones fundamentadas técnicamente" y hay que justificar bien los perímetros y medidas. Este 2023 se han sacado a licitación todos los contratos pendientes que había y que hacían imposible haberla desarrollado antes. Por lo tanto ya está todo en licitación y algunos contratos ya adjudicados.

"No había informe con acceso de vehículos diarios, su procedencia, qué tipo de vehículos son, su antigüedad, todo eso no estaba hecho. ¿Cómo vas a tomar medidas si no tienes eso? A partir de ahí vamos a programar las medidas, que pueden ser muchas", ha detallado a este periódico la alcaldesa.

Lo que sí se ha conseguido Granada es una prórroga para la aplicación de los fondos Next Generation recibidos por el Ayuntamiento de Granada para políticas de movilidad, entre ellos proyectos para implantar la Zona de Bajas Emisiones. “Tenemos hasta final de 2024 para terminar de ejecutar los proyectos Next Generation”, ha dicho la concejal.