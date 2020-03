La academia granadina IML ofrece clases gratuitas de inglés

El Institute of Modern Languages de Granada (IML Granada) busca granadinos que deseen aprender inglés para ofrecerles clases gratuitas e intensivas de este idioma durante los próximos meses. Este centro, ubicado en Puerta Real, es la academia de mayor recorrido profesional en Granada para la enseñanza del inglés, ya que abrió sus puertas hace 65 años, y en él se forman, además, profesores de inglés cualificados, que actualmente están obteniendo el certificado CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) de Cambridge Assessment English.

“Ellos serán los encargados de impartir estas clases gratuitas durante los próximos meses todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas”, explica el director de IML, Jonathan Baum, quien destaca que esta academia de inglés trabaja desde hace décadas “para acercar la lengua y la cultura inglesa a los granadinos, y con ese espíritu ofrecemos estas clases completamente gratuitas”.

“Estas clases están dirigidas a alumnos de un nivel básico de inglés que estudiaron el idioma hace años en el colegio o instituto y ahora quieren recuperarlo”, señala Baum. Así, habrá un grupo de iniciación (nivel A2) y otro de nivel intermedio (B2). En la actualidad, más de 20 profesores de inglés están preparándose para obtener su certificado CELTA de Cambridge Assessment English. IML ofrecerá, además, cursos intensivos de inglés gratuitos similares en verano. Los interesados deberán contactar con IML Granada en Puerta Real 1, en el teléfono 958 225 898 o en el correo electrónico info@imlgranada.com.