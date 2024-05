Primera noche en Fuentenueva de la acampada pro Palestina, que anuncia que seguirá "indefinidamente"

"Vamos a estar indefinidamente". Es la intención del grupo de personas que desde el miércoles a las tres de la tarde acampa en el campus de Fuentenueva, concretamente en los Paseíllos universitarios. La protesta ha completado su primera noche y la intención de los promotores es mantenerse "hasta que no se cumplan nuestras peticiones", explica una de las estudiantes acampadas, Kawtar Boukalkaul, matriculada en Traducción e Interpretación.

A primera hora del viernes varios estudiantes organizaron pasaclases en distintos centros, indicaron desde la acampada. A las 11:30 horas estaba anunciada una manifestación que iría desde Fuentenueva al Hospital Real, sede del Rectorado.

Su reivindicación es que la Universidad de Granada y todas las universidades españolas "rompan relaciones con el estado sionista de Israel", indica Boukalkaul. Esta estudiante indica que se ha hablado con la UGR para que se les permita hacer uso de los aseos de una de las facultades de Fuentenueva, Edificación.

Por otra parte, se han organizado para poder mantener la protesta y asistir a clases. A la acampada han llevado sus apuntes y ordenadores, señala otra estudiante, Leire Zabala, que cursa Historia del Arte. Para continuar con la protesta y acciones agradecen la colaboración de quienes quieran ayudarles con comida, mantas o tiendas de campaña. Eso sí, piden que se tenga en cuenta a la hora de comprar que las marcas no sean israelíes. Para conocer esta información explican que existe una aplicación, No thanks, que permite saber si la procedencia del producto es Israel.

"Estamos aquí para apoyar la causa", subraya Zabala, que asegura que estará en la acampada "lo que haga falta". La Universidad de Granada tiene previsto abordar la suspensión de las relaciones con universidades e instituciones israelíes que no rechacen de forma expresa la violencia y la vulneración de derechos humanos en Palestina.

Sobre cómo se gestó la acampada en Granada, estas dos estudiantes señalaron el ejemplo de Valencia y la universidad estadounidense de Columbia, a quienes les dieron "las gracias por haber empezado la causa". A su vez, destacaron que hay personas que se acercan a ellos para conocer sus motivaciones y darles ánimos durante la protesta que comenzaron el jueves en Fuentenueva.

La Universidad de Granada manifestó, por boca de su rector, Pedro Mercado, que se respetarían este tipo de protestas en los campus. Además, en un comunicado la UGR indicó que la "eventual suspensión" de relaciones con determinadas instituciones israelíes se había tratado esta misma semana dentro del equipo de gobierno y que se estaba a la espera de un pronunciamiento conjunto de las universidades españolas que se espera para este jueves de la mano de la Conferencia de Rectores (CRUE) para elevar la cuestión a consejo de gobierno. El próximo está previsto el 21 de mayo, aunque el rector dijo que podría convocarse uno de forma extraordinaria.

Desde la UGR se defendió además que se está trabajando en el desarrollo de una línea de ayudas extraordinaria para acoger doctorandos de universidades palestinas afectadas, una medida de apoyo dentro de las que se esbozaron en una declaración anterior, del mes de febrero.