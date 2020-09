"Estamos agotados": El balance de los directores de instituto del inicio del curso en Granada

Los centros se niegan a justificar las faltas de familias que no quieren llevar a sus hijos

Los equipos directivos también tienen que atender a las familias que plantean sus dudas o incluso reticencias a llevar a sus hijos al centro. “En el 99% de los casos las familias tienen un comportamiento estupendo, pero también hay quien viene y presenta un escrito en el que explica que su hijo no va a asistir y quieren que les justifiquemos las faltas” para que no se dé pie a la apertura de un expediente de absentismo. “Y eso no puede ser”, señala el máximo responsable de Adián. Todavía no hay abierto ningún parte en este sentido, ya que se deben acumular 25 faltas sin justificar para que se inicie el proceso.