Los sanitarios de Granada sufren una agresión en su trabajo cada dos días

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) de Granada ha exigido este jueves a la Consejería de Salud que tome medidas de “forma urgente”, para reducir a cero los datos “muy preocupantes” de ataques al personal de la sanidad en la provincia, registrándose un total de 0,48 ataques diarios a facultativos en los centros sanitarios y hospitalarios de Granada. O lo que es lo mismo, cada dos días, un sanitario de Granada recibe una agresión.

Según la organización, estos registros en la provincia han crecido de forma "escalofriante" en los últimos años, aumentando un 28% con respecto a 2007, y un 55% desde 2019, antes de la llegada de la pandemia del Covid-19.

La secretaria general de este sector en el sindicato, Ana Rodríguez, ha señalado que estos aumentos en el número de agresiones a los facultativos granadinos convierten a la provincia en la zona de Andalucía con el porcentaje de aumento más alto.

El sindicato ha presentado este jueves un estudio de elaboración propia donde se analizan los datos de agresiones proporcionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y según alertan estos evidencian la “grave situación” en la que se encuentran sus profesionales. "Y todo ello teniendo en cuenta que en la actualidad un 20% de las agresiones no se notifica, y que tras la pandemia muchas de las consultas se realizan de forma no presencial.

De esta forma, la tendencia de los ataques en el SAS en la provincia de Granada es "claramente creciente", según han denunciado. La cifra de 177 agresiones en el año 2023 en Granada es la más alta desde que hay datos.

El análisis realizado por CCOO, consultado por este periódico, pone de manifiesto que han aumentado tanto las agresiones físicas, pasando de 24 en 2019 a 48 en 2023; como las no físicas, de 90 en 2019 a 129 en 2023. En este sentido, Rodríguez ha detallado que estas últimas “a pesar de no ser visibles en el cuerpo, no son por ello leves y han llegado a triplicar su número, pasando de 38 en el año 2007 a 129 en 2023”.

Unos datos alarmantes

Según los datos recogidos por el sindicato a nivel andaluz, en 2023 se han reducido las agresiones en Almería, Cádiz y Huelva, mientras que se han incrementado en las cinco provincias restantes, entre ellas Granada. Es realmente significativo el aumento en Granada y Sevilla, con cifras en torno al 28% de incremento respecto a 2022. Si se toma como referencia 2019, vemos que salvo la reducción de casi un 14% en Málaga, mientras que en el resto o se mantienen prácticamente estables o se incrementan de manera significativa. Muy especial es el caso de Granada, donde el crecimiento es de más de un 55%.

"Teniendo en cuenta la reducción de la actividad presencial entre 2019 y 2023 a consecuencia de la pandemia y la infranotificación, no podemos sino alarmarnos por una subida real de las agresiones mayor de lo que muestran las cifras", se destaca en el informe.

En 2023 en Andalucía se han notificado un total de 287 agresiones físicas, la segunda cifra más alta desde el inicio de la serie, lo que supone un incremento del 10.81% respecto a 2022. Son dos agresiones menos que en 2019. Por término medio se producen 0.79 agresiones físicas al día en el SAS. En el caso de Granada, se produjeron 48 agresiones.

Por otra parte, las agresiones no físicas (insultos, amenazas, coacciones…) constituyen el grueso del total de las agresiones. Su porcentaje se ha incrementado a lo largo de los años, constituyendo aproximadamente el 80% del conjunto de las agresiones. En 2023 el porcentaje se situó en el 81.65%, reduciéndose ligeramente respecto al de 2022.

El número de agresiones no físicas en 2023 ascendió a 1.277 en Andalucía, el mayor desde que hay registros. Si en 2007 se notificaban 1.76 agresiones no físicas al día, en 2023 se ha duplicado el número hasta alcanzar las 3.5 diarias, "una cifra realmente inquietante" según el sindicato. Las agresiones han crecido sobre todo en Huelva, Málaga, Sevilla y en Granada, con un total de 129 (un 31.63% más).

Casi el 60% del total de las agresiones se producen en Atención Primaria, el 40% restante en Atención Hospitalaria. Son porcentajes semejantes a los del año anterior, con un incremento en la Primaria (en 2022 las agresiones en Atención Primaria representaban el 57.23% del total de las agresiones). Teniendo en cuenta el número de trabajadores en cada ámbito de atención, es reseñable la desproporción de agresiones en Atención Primaria (29.13 agresiones notificadas por cada 1.000 profesionales) que cuadriplica las de Atención Hospitalaria (7.02 por cada 1.000profesionales).

Medidas urgentes

Por su parte, la Secretaria de Acción Sindical de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada, Mari Ángeles, sostiene que “la información del SAS no contempla que la actividad asistencial posterior a la pandemia no es únicamente presencial, especialmente en Atención Primaria. Por lo tanto, es muy probable que el aumento de las agresiones en comparación con los años prepandemia sea mayor de lo que reflejan los datos, en términos proporcionales”.

Ante esta realidad, el sindicato demanda a la Consejería de Salud como medida urgente la cobertura de las plantillas al 100% para reducir las listas de espera, la sobrecarga y la falta de sustituciones y de seguridad, "que actúan como caldo de cultivo para las agresiones", así como la implantación de otras acciones que podrían tener un carácter disuasorio, como el endurecimiento de las penas y el aumento de las cuantías de las multas. También han pedido implantar las denuncias express y las gestionadas por vía administrativa.

Asimismo, CCOO considera necesario revisar el código penal para que también se considere al personal de gestión y servicios como autoridad pública, la realización de simulacros de agresiones y la formación del personal sanitario de todos los niveles.