Un agricultor en el corazón de la tractorada de Granada: "Nos están asfixiando, las explotaciones no son rentables"

Los agricultores de Granada le han ganado hoy la carrera a la mañana. Antes de que saliese el Sol, cientos de estos trabajadores estaban ya montados en sus vehículos para participar en la tractorada que, de nuevo, ha vuelto a cortar vías y ocasionar el caos circulatorio en Granada. Las reivindicaciones no son nuevas y ya en 2020 el sector volvió a colapsar Granada, de ahí que Diego Salas, agricultor de la Vega y partícipe de las protestas en Armilla reconoce, en declaraciones a este medio que "las reivindicaciones son las de muchos años atrás, los cambios de producción no están machacando".

Preguntado sobre los causantes de esos problemas, Salas apunta dos: los precios de origen y "el cumplimiento de la Agenda 2030" que están provocando que las explotaciones "no sean rentables". "Nos están asfixiando", sentencia el manifestante.

Salas también apunta a la necesidad de "mantener el campo", no solo para la supervivencia de los propios agricultores, sino también para el país en su conjunto, ya que "muchas veces se importan productos de otros países que no tienen controles sanitarios", de ahí el alegato de este manifestante, que como muchos otros actúa de forma ajena a las asociaciones agrarias, de "no depender de otros países" y aprovechar los recursos de España.