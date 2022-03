Los agricultores de Granada avisan: el lunes puede haber desabastecimiento total de productos frescos

Las asociaciones de agricultores de la provincia de Granada han alertado de que la semana que viene se puede producir una situación de desabastecimiento total de frutas, hortalizas y productos frescos en supermercados y comercios si sigue habiendo problemas a la hora de distribuir los productos que recolectan del campo.

"Tenemos un gran porcentaje de mercancía que no sale a la venta, hay mas de un 50% de materias que no sale de las cámaras, pero mañana o pasado puede ser casi el 100%, unos dos o tres millones de kilos de fruta y verdura que se pueden quedar sin salir al mercado", han asegurado.

Según han comentado, las materias se están recogiendo y almacenando en algunas cámaras, pero los pequeños distribuidores no están pudiendo recogerlas a causa de la falta de transportistas y los piquetes a las puertas de los mercados, por lo que se rompe la cadena de distribución y no llegan a los consumidores finales.

"Este jueves es el cuarto día de huelga y en muchos almacenes ya no hay capacidad de recepción porque las materias de dentro no salen a las tiendas. Y hay frutas y hortalizas que cuando mas tiempo estén en las cámaras pierden calidad, y no se van a poder vender", han alertado las asociaciones ASAJA, COAG, UPA y las cooperativas agroalimentarias de Granada.

De esta forma, si la fruta y verdura se queda en los almacenes durante más tiempo, va a llegar un punto en el que no va a poder aguantar más y se tendrá que tirar. Lo que derivará en que esta ni llegará a los comercios ni los agricultores cobrarán al no venderse.

"Aún no se ha tirado fruta, aún se recibe algo de producto. Nosotros seguimos recolectando. El producto en las plantas se puede mantener, se queda todo en la planta esperando. Pero esa situación no se puede alargar eternamente", ha comentado el presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres.

Desde las asociaciones de agricultura de Granada han asegurado que todavía sale algún producto de los mercados en dirección a los lineales de las tiendas, "el que se escapa de los piquetes", según ellos. Este pasado miércoles salió, según sus estimaciones, un 30%.

"Nosotros estamos recomendando a los agricultores que aguanten con las frutas y las hortalizas en las plantas, algunas incluso han cerrado las puertas y no se recolecta. Los productos están en campo, cuando se quieran recoger habrá que ver si están comestibles o habrá que tirarlos. Otros están desde el lunes guardados en los almacenes, gran parte no han salido, y si siguen así habrá que tirarlos", han alertado.

Es por esto que han pedido al Gobierno de España que intente solucionar esta situación antes de la bajada de impuestos a los carburantes que pretende aplicar para el próximo 29 de marzo, porque si no, según han valorado, la situación "puede explotar por cualquier parte y nos puede llevar a todos por delante".

"Estamos detectando que las grandes superficies con flota propia de transportes si que pueden ofrecer producto fresco, pero en la gran mayoría va a haber problemas de desabastecimiento. El lunes podríamos no tener frutas y verduras, los lineales podrían estar desabastecidos", han concluido.