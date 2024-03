Los agricultores de Granada, por la tractorada: "No podemos cumplir las políticas agrarias de Europa"

La tractorada de Granada tiene razón y motivos, y así los han expuesto los convocantes de la marcha de los agricultores por la ciudad. Desde las políticas europeas a los precios bajos, pasando por la falta de agua, el empresario Fulgencio Torres y los miembros de las asociaciones principales del sector, Asaja, COAG y la UPA, coincidieron en que "sin el campo, la ciudad se muere".

Fulgencio Torres, de Cooperativas Agroalimentarias, dijo que "no hay nadie mejor que nosotros para mirar por el medio ambiente, porque somos quienes lo cuidamos y quienes miramos por nuestras tierras para que nuestros hijos puedan comer". El empresario lamentó que "hemos estado vendiendo tomates a 30 céntimos cuando el precio estaba a 60, y le pedíamos a la distribución poder venderlo más caro y no nos dejaba, porque estaban entrando tomates extranjeros por menos dinero. Y eso no puede ser", sentenció el dirigente costero. Por ello pide "controles en la frontera también para que no entren productos con enfermedades como hemos visto", en referencia a frutas y hortalizas que llegan desde fuera de la UE. Además, Torres pide "agua" porque "ni llueve", y "sin agua no podemos trabajar".

"Nuestros intereses se están pisoteando y no estamos sacando nada en claro de nuestros políticos. Las propuestas no solucionan nuestros problemas y Bruselas está hundiendo el sector agrario con sus políticas", protestó enérgicamente Miguel Monferrer, de COAG. "Ahora hay elecciones en junio, y queremos que los políticos den soluciones a nuestros problemas. Hay muchos apoyos, de muchos colores, pero eso ya no nos vale. Necesitamos decisiones, porque si no el sector se hunde", añadió.

"Todos somos consumidores. Pedimos a los ciudadanos que compren productos locales para evitar que lleguen productos del extranjero, que encima no vienen con la calidad que a nosotros nos exigen al producir. Llevamos 40 años con ayudas, modificaciones... Y dependemos del mercado. Hay que regularlo, controlar las fronteras. Por eso protestamos", finalizó.

Por su parte, Manuel del Pino, de Asaja, dijo que la protesta surge de que "tenemos que seguir en la calle". "No nos dejan ser un sector económicamente viable y competitivo. No hay soluciones en la mesa. El ministro nos ha ofrecido migajas, y la mayoría de nuestras demandas no están siendo respondidas", expresó el dirigente de Jóvenes Agricultores.

"Este es un problema de toda la sociedad. De garantizar consumo, alimentos de calidad y en cantidad. Eso nos jugamos, no es una guerra solo del sector. Si la agricultura se muere, la ciudad se muere. No podemos dejar la alimentación en manos de terceros países, en manos que no podemos controlar. Vamos a seguir en la calle hasta las elecciones europeas. Hay que cambiar la mentalidad de Bruselas, y lo que no podamos cambiar ahora no podremos cambiarlo después de las elecciones", declaró antes del inicio de la tractorada.

Por último, Nicolás Chica, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), enfatizó la "importancia vital en Granada" del sector agrario, que "genera riqueza, potencia la economía y fija población en nuestra provincia". "La actividad agraria es la que más trabajo genera pero tenemos falta de rentabilidad", explicó el dirigente.

Chica lamentó que "las políticas agrarias de Europa no las podemos cumplir, y por eso luchamos. Hace un mes las negociaciones iban por buen camino, pero ahora están en punto muerto. No se cambia la actitud torpe y lenta se Europa, y no está dando respuesta a un sector que necesita mejoras de forma urgente", prosiguió el agricultor.

Chica expresó que "estamos excesivamente preocupados. No se está avanzando. Estamos llamados más que nunca a estallar. El campo tiene que salir a la calle y reivindicar. Estamos en una carrera hasta el 9 de junio, las elecciones europeas. Animo a todos a que salgan a la calle", finalizó.