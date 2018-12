Clase por clase, así explicaron los Agustinos la detención del cura en Venezuela

Clase por clase y sin tapujos. De este modo contaron los frailes de la Orden de los Agustinos Recoletos a los alumnos del colegio Santo Tomás de Villanueva lo que había ocurrido en Venezuela con el padre Iván Merino Padial, el cura detenido el pasado sábado acusado de abusos sexuales a una menor de 12 años.

"Los niños están impactados", "el profesorado está en shock", "los frailes están destrozados", indicaron padres de alumnos del colegio de los Agustinos, quienes aún no se pueden creer lo ocurrido.

La noticia llegó a la comunidad educativa del Santo Tomás de Villanueva el miércoles, día en el que los padres de los alumnos del centro, a través de la plataforma en la que se publica la información académica de cada alumno, comenzaron a recibir un comunicado de la Orden de los Agustinos en la que se informaba sobre lo ocurrido. La mañana del jueves, eran los estudiantes los que recibían la información de mano de los propios frailes del colegio, ya que había sido profesor del centro de 2011 a 2015.

"Fueron por las clases y les contaron sin tapujos que había sido detenido en Venezuela por abusar de una menor. Se lo explicaron de forma clara y les dijeron que después de lo ocurrido ya no puede ser padre, que no lo llamasen padre Iván -los alumnos siempre lo nombraban así-, que no se refiriesen a él como padre, sino que si hablaban de él lo hiciesen por su nombre, que dijesen sólo Iván. Querían que los niños supieran lo que había ocurrido", relató a Granada Hoy uno de los padres del centro.

"Los alumnos están en shock. Hay niños que incluso han pasado la noche sin dormir"

"Cuando se fue del centro le hicieron una gran despedida. Como profesor fue muy correcto, colaborador, optimista y animoso con los alumnos", indicó otra madre este viernes a la salida del colegio, quien además confirmó que, tras hablar con otros padres del centro, "los niños están en shock e incluso algunos han pasado la noche [la del jueves al viernes] sin dormir, están impactados".

"Personalmente me da la sensación de que se le ha ido la cabeza. Tenía la cara redonda, siempre sonriente. Cuando lo vi en el vídeo no parecía él. Es increíble el cambio", explicó otro de los padres del centro.

No constan denuncias previas en España por hechos similares contra Iván Merino

La incredulidad y la conmoción reinan a partes iguales entre la comunidad educativa del colegio y la propia Orden de los Agustinos Recoletos. Precisamente fue desde la comunidad eclesiástica desde donde se lanzó un comunicado condenando "la conducta impropia del religioso" -en ningún momento se refieren a él como padre-, además de anunciar que la Orden lo ha suspendido del ejercicio de su ministerio y ha iniciado la instrucción de una causa canónica.

Asimismo, anunciaban que era "absolutamente falso, como indican algunos medios, que haya habido acusaciones o denuncias de esta índole contra este religioso durante su permanencia en España". Este aspecto fue confirmado por Granada Hoy, pues según fuentes policiales no le consta ninguna denuncia previa por hechos de este tipo. Tampoco en el colegio hay constancia de alguna queja hacia Iván Merino.

Como publicó el viernes este diario, existen publicaciones de la menor en su cuenta de Instagram en las que, junto a una foto del padre Iván Merino, ella expresaba: "Él disfrutando y yo aquí aburrida", a lo que el religioso respondía con otros comentarios,

o mensajes en los que ella le confesaba que lo quería.

El propio Iván Merino reconoció ante la policía venezolana su relación con la menor. Así lo confesó en un vídeo filtrado por los propios cuerpos de seguridad del país en el que indica: "Estábamos en el juego y las caricias... Y una cosa llevó a la otra".

Por su parte, la familia del religioso, que es natural de Motril, explicó que están "psicológicamente destrozados", además de defender la "inocencia" de Iván Merino y exponer que "temen por su vida, por las circunstancias en las que se ha producido su arresto y el aislamiento total al que está sometido".