Del caso del padre Román al escándalo de Venezuela

Granada vuelve a estar en el epicentro por un nuevo asunto de abusos sexuales a menores por parte de un cura. Pese a que esta vez el escándalo ha tenido lugar en Venezuela, el padre Iván Merino Padial -fue detenido el pasado sábado en Maracaibo acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años- se trata de un eclesiástico motrileño, que incluso cuenta con trayectoria docente en Granada capital, donde trabajó como profesor de religión entre 2011 y 2015 en el colegio Santo Tomás de Villanueva.

El acusado, que incluso reconoció ante la policía de ese país su relación con la menor, se había intercambiado comentarios con ella a través de las redes sociales desde hacía meses. De hecho, existen ciertas publicaciones de la menor en su cuenta de Instagram en las que, junto a una foto del padre Iván Merino, ella expresaba: "Él disfrutando y yo aquí aburrida", a lo que el cura respondía "ya me queda poco de vacaciones".

Asimismo, había otra publicación de este tipo en el que el comentario de la menor era: "Volviste, ya me hacía falta tenerte a mi lado. Te quiero demasiado, menos mal que llegaste, hasta una sorpresa me diste. Yo te tenía que dar la sorpresa pero te adelantaste. Gracias por todo lo que has dado, te quiero", tras lo que mencionaba la cuenta del párroco.

Además, en dicha cuenta, que ahora ha sido suspendida, también había fotos de la menor que contaban con mensajes del párroco en las que él le comentaba "lindas fotos y linda sonrisa", "guapísima", o fotos de ambos. Todo ello publicaciones que han sido desveladas por varios medios nacionales de Venezuela como EPMundo o ElCooperante.

Sin embargo, no es la primera vez que el foco de un caso de este tipo de abuso a menores por parte de un párroco se cierne sobre Granada. En octubre del año 2014, un joven de 28 años puso en conocimiento de la Fiscalía que, cuanto tenía 14 años y hasta los 17 años, había sido víctima de este tipo de hechos por parte del padre Román, en la capital granadina. Esta denuncia fue la que dio lugar al conocido como caso de los Romanones.

Finalmente, en abril del pasado 2017, el padre Román fue absuelto por la falta de persistencia de la acusación -la Fiscalía se había retirado de la causa- y la concurrencia de "graves contradicciones" en la declaración de la supuesta víctima.

Otro escándalo de este tipo que hace poco volvió al primer plano, fue un caso de pederastia de hace dos décadas que, hace unas semanas, resurgía despuéd de que el capellán del hospital General Universitario de Alicante fuese cesado a raíz de conocerse que, en 2001, fue condenado a 18 meses de cárcel por abusos sexuales a uno de los monaguillos de la iglesia que atendía en la década de los 90 en la provincia de Granada.