El denunciante del caso de los Romanones pide al Papa una investigación

El joven que con su denuncia provocó la apertura del caso Romanones, por el que el padre Román fue juzgado y absuelto de abusos sexuales a un menor, ha remitido una carta al Papa Francisco para preguntarle por la investigación canónica y expresar su "decepción" por el desconocimiento de la causa.

"Con todo el dolor en nuestra alma y la decepción de ver cómo esta Iglesia de Cristo defrauda a las víctimas para abrazar a los abusadores de menores de edad, víctimas inocentes", concluye la misiva de nueve páginas, a la que ayer tuvo acceso Efe y que firma en Granada y Pamplona junto a otros tres denunciantes de abusos.

El joven señala en su escrito que unas declaraciones del Papa, en las que aludió a que los sacerdotes investigados en su día habían sido absueltos, resultan "tremendamente ofensivas" para todas las víctimas del que define como "caso de abuso sexuales de Granada". "Es la muestra de que ni su santidad, ni la Congregación para la Doctrina de la Fe, se han interesado en este caso", indica la carta, en la que hace un extenso repaso a distintas resoluciones judiciales para ratificar que los "abusos y violaciones" sí existieron.

En este sentido, subraya que el proceso jurídico y los diferentes autos hacen "ver de forma evidente que hay y habrá indicios racionales suficientes" para demostrar los abusos. El denunciante señala que el hecho de que no se hayan podido demostrar los hechos más graves imputados al único juzgado por esta causa, el padre Román, no quiere decir que los hechos de abuso sexual con prevalimiento, exihibicionismo y el daño causado por parte de nueve sacerdotes y dos laicos "no sean ciertos ni se puedan probar".

"Esos delitos están prescritos por aplicación legal obligatoria de la ley de prescripción española, pero con indicios fácticos más que suficientes para ser juzgados por el derecho canónico, cosa que no han hecho ni desde el Vaticano, ni desde la Congregación para la Doctrina de la Fe", añade la carta.