En el aire la acusación del Ayuntamiento de Granada en el caso Serrallo

El Ayuntamiento de Granada, que ejerce la acusación particular en el caso Serrallo, tiene 24 horas para aclarar si llevó o no a pleno municipal la resolución para personarse en esta causa. Así lo ha decidido el tribunal designado para el proceso, que incluso se ha tenido que retirar durante varios minutos para dirimir sobre este punto, durante la primera sesión de un juicio que ha dejado además dos detalles importantes: la continuidad del ex alcalde de Granada José Torres Hurtado como acusado y la petición de incluir el dictamen del Consejo Consultivo sobre la nulidad de la concesión de la discoteca realizada a última hora por la Fiscalía. De no haber sido aprobado por el pleno, el Consistorio podría quedarse fuera de la causa, lo que supondría perder la potestad para reclamar los posibles perjuicios económicos sufridos, que fueron tasados en más de 2 millones de euros.

Durante la vista, el abogado del promotor García Arrabal, también acusado en dicha causa al ser quien realizó las instalaciones en suelo municipal, ha planteado la posible nulidad de la acusación particular del Ayuntamiento de Granada. Tal y como ha detallado la defensa de García Arrabal, para que el Consistorio pueda ejercer como acusación en una causa judicial, debe ser aprobado por el pleno municipal, algo que está en duda de que ocurriera con la personación en el caso Serrallo, la cual se habría llevado a cabo a raíz de una resolución del entonces alcalde, el socialista Paco Cuenca. Ante ello, la propia Fiscalía ha admitido la posibilidad de que no se acogiese a la legalidad que el Ayuntamiento continuase como acusación particular.

Todo esto ha motivado que el tribunal se haya tenido que retirar a deliberar ante lo que ha sido el único punto de esta primera vista del juicio que no estaba resuelto con anterioridad, ni tampoco se ha solventado sobre la marcha.

Tras ello, el tribunal finalmente ha decidido dar un plazo de 24 horas para que el Ayuntamiento de Granada aclare esta postura. El juez ha advertido así a la acusación ejercida por el Consistorio que, de no ser aclarado, su continuidad en la causa está en duda.

La exclusión del Ayuntamiento de Granada como acusación particular dejaría al Consistorio sin la potestad para reclamar en este proceso los posibles perjuicios económicos que sufrió en este caso de la discoteca del Serrallo y que habría valorado en más de 2 millones de euros. Precisamente, esto afectaría de forma directa a las fianzas impuestas a los acusados, ya que al también haberle sido limitada a Vox su acusación, los concejales de la Junta de Gobierno que están investigados en esta causa podrían librarse de dicha fianza por la que ahora mismo tienen sus bienes embargados.