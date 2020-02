El tribunal mantiene al ex alcalde de Granada José Torres Hurtado como acusado en el arranque del juicio del caso Serrallo

Con cuentagotas, desde poco antes de las nueve de la mañana y sin hacer declaraciones, salvo "confiar" en la justicia y afrontar "bien" y con "tranquilidad" este proceso. De este modo han llegado hasta la sede judicial de Caleta el ex alcalde del Granada José Torres Hurtado, la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto y los otro ocho ex concejales del Ayuntamiento de Granada, otros ex altos cargos del área de Urbanismo, entre ellos el que fuera director de Obras Municipales Manuel Lorente y el promotor García Arrabal, los acusados del caso Serrallo, para la primera vista de una causa en la que desde primera hora parte de los acusados han querido distanciarse del resto de enjuiciados.

Al filo de las diez de la mañana, los acusados han pasado a la sala de los juzgados de Caleta habilitada para esta causa que se extenderá hasta finales de febrero. Sin embargo, ya había una de las 17 personas que han sido citadas como investigadas en esta causa que ya se encontraba en su interior y no sentada en primera fila como el resto: Isabel Nieto. La ex concejal de Urbanismo, que además es abogada de profesión, ha accedido al edificio judicial por otra puerta distinta al resto de acusados, se ha puesto la toga y se ha sentando con el resto de letrados para ejercer su propia representación, una forma de marcar distancia del resto de sus ex compañeros en una causa que ha arrancado con una modificación del escrito de acusación del Ministerio Público.

La fiscal Sara Muñoz-Cobo ha pedido incluir a última hora el dictamen que realizó el Consejo Consultivo sobre la nulidad de la concesión de la discoteca, así como otros establecimientos de ocio (las tirolinas y la pista de patinaje), del centro comercial Serrallo. Estas instalaciones fueron realizadas sobre suelo municipal el empresario García Arrabal, quien durante la vista judicial se ha sentado totalmente solo en segunda fila, gracias a un concurso que en 2018 el Consejo Consultivo declaró nulo y hasta fraudulento.

Sin embargo, esta modificación por parte del Ministerio Público ha provocado la reacción de las defensa, siendo precisamente Isabel Nieto la primera en oponerse como letrada a que se admita en la causa dicho dictamen del Consultivo.

Como ya estaba previsto, las defensas han solicitado la nulidad de la causa por la supuesta "vulneración" de importantes derechos constitucionales y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Precisamente, el primero has sido el abogado Pablo Luna, en representación del ex alcalde de Granada, que ha pedido la nulidad parcial del caso y dejar fuera a José Torre Hurtado por supuestos defectos en la instrucción algo que ha sido rechazado. Según entiende el tribunal, no hubo error procesal, por lo que el que fuera regidor de Granada se mantiene como acusado.

Tras ello, el tribunal ha retirado la posición procesal de acusación particular de Santiago Pineda, denunciante original de este caso, por "no tener perjuicios particulares". La empresa de Tomás Olivo y Vox se mantienen como acusación popular, si bien, la ejercida por Vox no podrá pedir responsabilidades económicas, de tal modo que los concejales de la Junta de Gobierno podrían librarse de la fianza por la que ahora mismo tienen sus bienes embargados.