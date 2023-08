La alcaldesa de Granada defiende que el anterior contrato de limpieza la "condiciona a veinte años"

Marifrán Carazo ha advertido en una entrevista a Europa Press que el contrato de limpieza aprobado por el anterior equipo de Gobierno del PSOE antes de finalizar el último mandato "condiciona la gestión veinte años". Así lo ha explicado la regidora tras el análisis del documento cuyo pliego salió adelante en la gestión de Paco Cuenca y tras el recurso que presentaba la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano (Aselip).

Carazo ha advertido de que condiciona la gestión de la limpieza a "20 años", de ahí la prioridad que ha dado el Ayuntamiento en el inicio del nuevo mandato a su análisis, esperando que el nuevo pliego esté en otoño. Se le dará la "máxima prioridad" a la licitación, ha aseverado.

Sobre el "problema" de la limpieza, pues la ciudad "se encontraba sucia respecto de etapas anteriores", había que articular un "cambio urgente" con un "plan de choque integral". Así las cosas, el pasado 1 de agosto, anunciaba que, en los 25 días anteriores, se había ejecutado un total de 1.530 actuaciones en calles y plazas de la ciudad dentro de esta iniciativa municipal para el baldeo y el fregado de aceras y calzadas.

Carazo ha agregado que se trabajará para mantener el resultado de este esfuerzo estival con el trabajo ordinario a partir del verano para mantener la "limpieza profunda" que se lleva a cabo en este periodo. Además, se está actuando en pintadas en edificios municipales, y aumentando la vigilancia para que no se repitan, con trabajos que se prolongan en ocasiones las 24 horas del día.

Además, el tiempo medio de limpieza de los contenedores se ha reducido hasta los 15 días. En esta materia, la alcaldesa pide "colaboración y ayuda" a los vecinos, programándose también actividades de sensibilización para escolares en los colegios.

Igualmente, hay proyectos puestos en marcha por el gobierno municipal anterior que ha debido de revisar como el de la reforma de la calle Rector López Argüeta. "Evidentemente hay proyectos que he visitado" como este último, ha indicado la alcaldesa.

"No me ha dado tiempo a licitar una obra, a redactar el proyecto y a comenzar" los trabajos. Así que, ha proseguido, "eso no es aprovecharme de nada" sino hacer ejercicio de "mi responsabilidad para llegar a tiempo" y organizar cuestiones que sí le "toca organizar", ha remachado, como la reordenación del tráfico en torno a obras como ésta.

Cuenca y el Grupo Socialista en su conjunto tienen, ha afirmado en este sentido, "que realizar oposición", ahora "es su papel", y "lo que han decidido los granadinos" y ha abogado por continuar con el camino de "colaboración" que se escenificaba con los encuentros que mantuvo tanto con el ahora portavoz del PSOE como con la de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, para abordar temas estratégicos para la ciudad.