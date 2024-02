Las alegaciones del PSOE al presupuesto de Granada: cambios en el IBI, horas extra y terrazas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha presentado un total de 16 sugerencias a los presupuestos de 2024 con el objetivo de "evitar un déficit en las cuentas municipales que provoque que el Ayuntamiento entre en la senda de la bancarrota como ya ocurrió con los gobiernos de Torres Hurtado, cuya gestión fue similar a la que ahora está imponiendo la alcaldesa Carazo”. Alegaciones que se refieren al expediente de presupuestos que está previsto se someta este viernes a aprobación inicial en el Pleno municipal.

La concejala del PSOE Raquel Ruz ha detallado que las sugerencias buscan que “el gobierno de Carazo corrija las serias deficiencias que tienen un presupuesto que no garantiza el coste de los servicios básicos de los granadinos durante este ejercicio, como ya advierte el interventor del Ayuntamiento en su informe”.

La socialista ha detallado que, “si bien el documento del PP cuenta con el visto bueno técnico del Gobierno de España, eso no significa que sea bueno para el futuro de Granada. Los presupuestos de Torres Hurtado que nos llevaron a la bancarrota tenían el ok de los gobiernos de España y generaron una deuda que ha condenado la economía de esta ciudad durante la última década”. Con el objetivo de que “esto no vuelva a ocurrir”, la edil del PSOE ha exigido el Gobierno del PP en el Ayuntamiento a que proceda a corregir un expediente sobre el que “el propio interventor advierte del peligro que entrañan para la estabilidad económica del Ayuntamiento”.

Entre las alegaciones de los socialistas, se encuentra la advertencia de que la previsión de ingresos por IBI “está en el aire, porque depende de una revisión catastral que puede no producirse este año y que tiene unos plazos que difícilmente se cumplan”. Lo mismo ocurre con el incremento de ingresos por terrazas, que desde el PSOE tildan “de medida desproporcionada, ya que ampliar las terrazas casi a la totalidad de las calles de la ciudad es un despropósito”. Ruz ha explicado que las sugerencias piden que se modifiquen la tasa de terrazas, incrementando el coste en algunos puntos, “pero, en ningún caso, aumentando la superficie de ocupación de las calles que ya están suficientemente saturadas”.

La socialista se ha referido además a que su grupo advierte que “el PP no garantiza en el presupuesto los costes de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, por lo que reclama a Carazo que no se reduzca la partida, y que por el contrario aumente un 10% para hacer frente a las necesidades de la ciudad”.

Respecto al servicio de autobuses, los socialistas coinciden con el Interventor en que hay “un desfase de casi cinco millones de euros en los costes que prevé el PP y los reales”, por lo que se insta a los populares a que corrijan “estas deficiencias que a la larga nos llevarán de nuevo a la senda de la bancarrota”.

Ruz ha apuntado además que “el presupuesto no garantiza otros servicios municipales, ya que los costes están muy por debajo de la realidad como ocurre con las partidas del mantenimiento de los parques y jardines, que no se ajustan al aumento de zonas verde de la ciudad, o a la realidad del contrato de Limpieza, entre otros”. Para concluir, la edil también ha resaltado “el desfase en la previsión de costes de las horas extras y otros servicios en materia de seguridad ciudadana que lastrarán nuestra economía municipal a la larga, ya que el modus operandi es el mismo que implementó Torres Hurtado, con unos presupuestos que nos abocaron a ser intervenidos por el Ministerio de Hacienda, al generarse una deuda municipal a principios de 2016 de casi 300 millones de euros”.