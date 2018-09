Entre el aplauso a la transparencia y el esperpento político del retraso

Un año después del estreno del Metro, Granada registró ayer una nueva cita fundamental en materia de transporte. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, hizo por primera vez el recorrido en pruebas entre las estaciones de Antequera y Granada capital. En el trayecto no tuvo grandes sobresaltos. A su lado tan sólo iban compañeros de partido ahora que el PSOE lidera todos las instituciones de la provincia: Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía y Subdelegación. Así, tras la comisión de seguimiento, los altos cargos socialistas sólo tuvieron palabras de agradecimiento para un ministro que ha venido a contar "la verdad" sobre las obras del AVE tras la salida del PP del Gobierno.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, mostró su satisfacción especialmente por la "transparencia" con la que Ábalos ha explicado los detalles de la llegada de la Alta Velocidad a la capital. En su intervención, Cuenca aseguró que "hoy nos han dicho la verdad" y reprochó que, durante mucho tiempo "nos han tomado por tontos y nos han mentido". "Hemos soportado mentiras engaños y que nos oculten información", la Variante del Loja implica que estamos en el ancho internacional con la certeza de una conexión con el Levante por Almería. Pero además, hay plazos ciertos no sólo de la reconexión sino también de la llegada del AVE", aseguró el alcalde.

El presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, aseguró que la "alegría llegará cuando llegue el AVE". Y, añadió que, "aunque seguimos sufriendo, estamos más esperanzados en la nueva situación con un Gobierno que para nosotros es mas creíble pues ha habido muchas torpezas por parte del anterior Ejecutivo". Asimismo, añadió que el PP "debería haber compaginado las obras del AVE con la reconexión. "Una vez desmontada la mentira de Moreda se debería haber reconectado", dijo Entrena quien remarcó que para él es "importante el compromiso de que el año que viene se empiece a construir una fase de 2,6 kilómetros de la Variante de Loja".

Por su parte, la delegada de la Junta en Andalucía, Sandra García, agradeció "la claridad y la transparencia con la que se ha informado en la comisión de seguimiento". "Es verdad que la fecha es junio (...) pero aquí no se trata de anuncios electoralistas ya que habrán pasado los comicios para esa fecha. "Lo que prima es la seguridad", aseguró García quien invitó a Fomento a valorar la estación de Andaluces como la definitiva teniendo en cuenta que la intermodalidad con el Metro ha costado más de treinta millones de euros.

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, mostró su agradecimiento al compromiso del ministro que, "dijo que vendría en septiembre a ver qué pasaba con el AVE y lo ha cumplido". A su juicio, es hora de "recuperar la confianza". "Son muchos años, he estado con ministros por desgracia de distinto signo político que han prometido fechas y no se han cumplido", destacó Cuerva quien dijo que "por qué no creer a este ministro que dice que se hará un seguimiento transparente". No obstante, desde el "lado empresarial", Cuerva reconoció que nueve meses sin AVE son nueve meses de pérdida de oportunidades. "El anuncio no es para tirar cohetes pero estamos contentos". Por último remarcó la necesidad de que precios y frecuencia sean competitivos.

En el PP, el anuncio causó picor. Según consideró, el PSOE ha retrasado seis meses la llegada de la Alta Velocidad a la provincia por "puro interés electoral", después del anuncio hecho acerca de que la puesta en marcha del AVE se retrasa de finales de 2018, como anunció en su día el PP, a junio de 2019. Según informó el diputado nacional del PP, Carlos Rojas, los populares se mostrarán atentos y vigilantes y "realizarán las averiguaciones y preguntas parlamentarias pertinentes para saber si el retraso se debe a que el PSOE ha querido "ralentizar" la obra con motivo electoral, lo cual "nos parecería gravísimo y una ofensa a todos los granadinos". Mientras tanto, en Twitter, el presidente del PP, Sebastián Pérez, dijo: "Un día muy triste para Granada. El PSOE retrasa 6 meses la llegada del AVE por interés electoral. Los que decían que aceleraban trámites, echan freno para evitar el compromiso del PP de traerlo a final de año. Muestra del engaño socialista a Granada. Lo vivido hoy es ridículo y esperpéntico".

Para el diputado nacional por Ciudadanos, Luis Salvador, el anuncio supone un déjà vu de la que tuvimos hace casi un año con el ministro del PP Íñigo García de la Serna. "Llueve sobre mojado y Granada sigue esperando una infraestructura decisiva para el desarrollo económico de la provincia y la cohesión territorial". "Los granadinos llevamos ya demasiado tiempo soportando que nos mareen la perdiz y de que parezca imposible conseguir el objetivo que todos compartimos: que el AVE entre cuanto antes en servicio".

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, afirmó que el ministro Ábalos ha traído la misma "música que traía el PP, vuelve a decir dentro de nueve meses (...) las infraestructuras se terminen suficiente presupuesto y aquí no se ha puesto. También lamentó que de la Variante de Loja y del soterramiento no se ha dicho casi nada.

Desde la Marea Amarilla, José Fernández Ocaña mostró su satisfacción. "Estamos moderadamente optimistas porque se cumplen algunas de las reivindicaciones como la Variante sur de Loja y la reconvino por Moreda", indicó. Por otra parte, desde Amigos del Ferrocarril de Baza, denunciaron el ninguneo constante hacia la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca.