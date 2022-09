Los presupuestos municipales logran su aprobación definitiva y abren la puerta a la recuperación de Granada

El pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado hoy de manera definitiva el presupuesto municipal para 2022. Finalmente ha sido posible "con trabajo serio y riguroso y la colaboración de los grupos de la oposición" y a partir de ahora se abre un proceso de "estabilidad" económica que permitirá recorrer una senda de recuperación de la ciudad con nuevos proyectos, inversiones y la vista puesta en el futuro. El documento cuenta con unos ingresos de 307,1 millones y unos gastos de 306,5 millones de euros.

Los presupuestos han contado, igual que en el pleno de aprobación inicial de agosto, con el voto a favor de PSOE, de UP, con quienes negociaron el documento para incluir medio centenar de medidas del programada de este partido; y de los concejales no adscritos Luis Salvador, José Antonio Huertas y de Manuel Olivares, "que devuelve el favor" al PSOE después del pacto de codo que aprobó las cuentas de PP-Cs hace dos años.

Finalmente solo ha habido una alegación externa, la del colectivo contra el ruido de Granada, que fue rechazada por incluir peticiones que ya se incluyen en el presupuesto como la elaboración del mapa de ruidos. Además, había alegaciones del propio equipo de Gobierno para una modificación puntual del estado de gastos que se había detectado como error en su elaboración.

Sólo Vox ha votado en contra del presupuesto por considerarlo "irreal". Su portavoz, Beatriz Sánchez, ha criticado la modificación económica en casi 428.000 euros del expediente, una "maniobra intolerable con la que nos hemos comido el superávit que teníamos y lo hemos dejado en 10.00 euros".

El concejal de UP Francisco Puentedura ha criticado el voto de Vox ya que "no es verdad que se aumenta el gasto" porque existe un informe de Intervención que dice que hay superávit y estabilidad presupuestaria, por lo que Vox está diciendo no por ejemplo a que se puedan cumplir compromisos como los del PFEA. "No entendemos como hay quien habla de participación pero han sido incapaces de presentar una sola alegación al presupuesto. Hablan de las grandes necesidades económicas pero su aportación ha sido cero en este proceso". El portavoz de UP, Antonio Cambril, ha apostillado en el Pleno que el presupuesto "es el menos malo de los posibles" e incorpora iniciativas capitales del programa de UP "en medio ambiente o servicios sociales" aunque "todos perdemos parte sustancial del programa para que Granada gane, excepto el partido del no", en alusión a Vox. UP ha mantenido su voto a favor.

Se ha seguido absteniendo el PP después de que el Gobierno local aceptara algunas de sus alegaciones a las cuentas. "El presupuesto es una declaración de intenciones, algo vivo, y unas gustan más y otras menos, pero siempre es mejor que haya presupuesto que no lo haya", ha dicho el coordinador del grupo, Luis González. "No nos gusta demasiado pero somos responsables y coherentes", dice González, que justifica su abstención en que "hay que luchar por Granada y ser coherentes y prepararse ante las incertidumbres que nos rodean", por lo que tiran de "responsabilidad y sentido de gobierno". "El Ayuntamiento necesita mejorar y cambiar su economía y tener un presupuesto e ir avanzando hacia un futuro que es lo que el PP entiende que es coherente en esta situación tan complicada", concluye el edil.

La aprobación del presupuesto es un espaldarazo al gobierno del PSOE en esta última etapa del mandato y puede ser el último de la legislatura ya que aunque el alcalde ha mostrado su intención de intentar aprobar un nuevo presupuesto para 2023, lo más seguro es que se prorroguen.

"Es un presupuesto bueno para la ciudad. Va a hacer del Ayuntamiento un aliado para el desarrollo de Granada y para las familias vulnerables. Se adecua a la nueva situación actual del Ayuntamiento y de la ciudad. Es imprescindible tener uno nuevo porque no era un instrumento válido para la situación que tenemos. Es eficaz, realista y ambicioso", ha dicho la concejal Ana Muñoz, que hasta hace una semana ostentaba el área de Economía tras la muerte de José María Corpas, para el que ha tenido un recuerdo. Muñoz ha agradecido a UP su negociación y apoyo y al PP también su postura y sus aportaciones.

El propio alcalde, Paco Cuenca, ha señalado que este "puede ser el último presupuesto" sujeto a plan de ajuste y estabilidad ya que "se cumplirá el año que viene y esperamos que a partir de ahí tengamos una capacidad mayor. Es un presupuesto expansivo, para el desarrollo y la recuperación también con los fondos Next Generation".

Finalmente, 16 votos a favor, 8 abstenciones y 3 en contra.

Tras el pleno, Muñoz ha destacado que vendrá a fortalecer áreas como la de Servicios Sociales. "Es la primera vez que se suben los ingresos y se dedican a lo que se tienen que dedicar", ha dicho.

Ahora, la concejal Raquel Ruz será la encargada, como nueva responsable de Economía tras la reestructuración del Gobierno, de ejecutar el presupuesto. Y ha dicho que tiene dos objetivos: "Ayudar a las familias y granadinos, especialmente a los más vulnerables; y ayudar a las pymes a generar empleo, economía y fomentar el desarrollo económico de la ciudad en unas circunstancias pospandemia y de crisis energética por la guerra". Una labor que Ruz ha reconocido que será "complicada en los próximos meses".

La concejal de Economía ha concluido asegurando que se superará el plan de ajuste, que se seguirá impulsando la economía y que el Ayuntamiento "siempre estará de lado de los granadinos para mejorar la vida en los 8 distritos de la ciudad".