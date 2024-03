Los autobuses de la zona Norte regresarán al recorrido habitual tras el descenso del vandalismo

El Ayuntamiento de Granada trabaja desde el área de Movilidad, y en acuerdo con el comité de empresa de Rober, en devolver a la normalidad las líneas de autobús de la zona Norte tras la reducción del vandalismo y la ausencia de altercados desde hace una semana.

Del asunto se ha hablado en la comisión de Movilidad, con un debate entre PSOE y el equipo de Gobierno por la actuación y sus tiempos.

Según ha confirmado la concejal de Movilidad, Ana Agudo, se está trabajando para restablecer ese itinerario y se mantendrá, no obstante, el refuerzo policial que se había establecido para evitar los actos vandálicos, en lo que ha sido clave también la labor de concienciación en la zona.

Agudo ha aclarado que será la decisión del comité de empresa ya que fueron los trabajadores los que anunciaron la desviación del recorrido para no pasar por los puntos conflictivos pero ha asegurado que la situación ya permite la vuelta segura de los servicios.

Sobre los autobuses, se ha hablado también en la comisión de que la línea 13 no está decidido aún definitivamente un cambio en el recorrido; de la modificación desde este lunes del paso de la línea 33 en acuerdo con los vecinos de la Lancha de Cenes y de que la línea N5 no volverá de momento a pasar por López Argueta, paso que se suspendió con las obras de remodelación de la calle y que no ha sido recuperado. Desde el área se asegura que ya se advirtió de que con el nuevo modelo de calle había dificultad de paso y tras unas pruebas con autobuses de distintos tamaños se ha constatado falta de seguridad.

Con todo, se ha dicho que próximamente se informará de un cambio en la línea que beneficiará a los vecinos de La Rosaleda.