Los autobuses vuelven a la estación de trenes de Granada sin fecha aún para la puesta en marcha del cambiador de ancho

Los autobuses han vuelto a la explanada de la estación de trenes de Granada. Como sucedió durante los casi cuatro años de desconexión ferroviaria de la provincia por las obras del AVE, que además se prolongaron otro medio año más hasta que no se pusieron en marcha los Avant con Sevilla, un autobús presta desde el pasado sábado y hasta el jueves de la semana que viene el servicio de Media Distancia entre la capital y Guadix, además haciendo parada en las estaciones intermedias de Iznalloz y Benalúa, lo cual implica un rodeo por carretera mucho mayor que si la conexión fuera directa por la A-92, recorrido habitual para los autobuses de línea. Esta medida, en principio temporal y para pocas semanas, se enmarca en las actuaciones que está llevando a cabo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para acondicionar la línea Granada-Almería para los nuevos tráficos entre ambas ciudades y Madrid, que se prestarán con trenes de ancho variable, con las cuales se están mejorando infraestructuras para acortar los tiempos de viaje. Sin embargo, el punto clave para todo esto, el cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena, sigue sin fecha fija para su apertura y, casi tres años después del inicio de las obras, continúan sin instalarse los desvíos de acceso al mecanismo cuando dentro de tres meses no sólo deben estar colocados, si no con las pruebas de validación ya realizadas.

La vuelta de los autobuses a la estación ha retrotraído a los granadinos a los tiempos del aislamiento ferroviario y avanza los que será dentro de unos años la conexión entre Granada y Almería una vez comiencen las obras de adaptación del trazado al Corredor Mediterráneo, y que implicarán el corte total de la vía durante el periodo de actuaciones. El servicio Granada-Guadix es el más afectado. Aparte de que falta por recuperar el cuarto tren entre ambas ciudades, y que se prolonga hasta Almería, el cual según Renfe no se pone en marcha por falta de maquinistas, según Radio Granada (algo que también sucede para el cuarto Avant con Sevilla), los viajeros habituales, que ya son pocos de por sí, se ven afectados por un rodeo superior al trazado normal por carretera, ya que se efectúan paradas en Iznalloz y Benalúa, haciendo poco o nada competitivo el tiempo de viaje. Así por ejemplo, el pasado martes en el tren procedente de Almería que transbordó a los pasajeros en Guadix, al llegar a Granada no trajo a ningún pasajero.

Esto sucede mientras Adif realiza mejoras en el trazado para la implantación del trenes Serie 730 híbridos que harán los servicios Almería-Granada-Madrid, y que tal y como avanzó este periódico el pasado mes de agosto, sustituirán a uno de los AVE entre Andaluces y Puerta de Atocha antes de fin de año. Este, por cierto, será uno de los temas a tratar en la reunión que hoy mantienen en el Ayuntamiento de Granada los miembros de la Mesa del Ferrocarril, donde se volverá a exponer el Estudio Funcional del Corredor Mediterráneo entre las dos provincias, se resolverán dudas, y además se exigirán mejoras en las conexiones por tren de la provincia. Entre otras, la polémica por el cambio de un AVE por un Alvia para uno de los servicios con Madrid, y que implicará un aumento de doce minutos en el tiempo de viaje con la capital del Reino.

Adif ejecuta durante estas dos semanas actuaciones de mejora en la actual línea convencional de ancho ibérico. En el caso de la estación de Moreda se acometerán los trabajos para la sustitución de los desvíos de la Bifurcación Granada y Bifurcación Almería, con objeto de que las circulaciones de la relación Granada-Almería y viceversa discurran por vía directa, con la consiguiente mejora de la puntualidad con los trenes S-730. Está previsto que se acaben el día 11.

Además, el cambio de estos desvíos suponen la modificación del enclavamiento eléctrico de Moreda y de la mesa de mando para representar correctamente la nueva configuración y su adaptación a las nuevas condiciones de seguridad, por lo que también se modificará el panel del Control de Tráfico Centralizado (CTC) del Centro de Regulación de la Circulación (CRC), ubicado junto a la estación de Granada, para adaptarlo a la nueva configuración de la estación de Moreda. Serán necesarias además actuaciones en la infraestructura, ampliaciones de la plataforma, realización de plataforma nueva, demolición de obra de drenaje y realización de nuevas obras de drenaje.

Por otro lado, en la antigua estación de Albolote, Adif sustituirá el actual enclavamiento eléctrico por uno de tipo electrónico más avanzado tecnológicamente. Así se están renovando elementos de campo como las señales, sistemas de detección de tren (contadores de ejes), motores de aguja, balizas, cableado, así como obra civil auxiliar. Estas actuaciones se completan con los trabajos de levante de tres desvíos que dejan de existir en la configuración definitiva con el nuevo enclavamiento.

También se realizarán hasta el día 15 los cambios de los desvíos 6-8 situados en los puntos kilométricos 54/889 y 54/959, y 12-14 situados en los kilómetros 55/444 y 55/510, existentes en la línea Granada-Moreda entre Albolote y Granada.

Estos nuevos desvíos permitirán los trayectos de ancho convencional y UIC, para dar accesibilidad al cambiador en ejecución, cuyas obras están registrando movimientos en los últimos días, aunque desde Adif aún no tienen noticias de cuándo llegarán a la ciudad los desvíos de tres hilos con los que completar la obra e iniciar las pruebas de seguridad y homologación de la nueva vía. En estos días ha vuelto a Granada una de las encarriladoras y se está trabajando en el transporte y colocación de traviesas de ancho internacional (UIC) que dan acceso desde el puente de La Chana al cambiador de ancho. Este es el paso previo a la colocación de las agujas de desvío, por lo que los aparatos tienen que estar cerca de llegar para ser instalados.

Esta actuación también conllevará la instalación y conexión del mecanismo a los sistemas de comunicación con el CTC y las señales de vía, lo cual también significa que pasará un tiempo desde su compleja colocación hasta que los primeros trenes híbridos puedan empezar a circular en pruebas por el cambiador. Y eso, precisamente el tiempo, es lo que apremia para que, al menos se acabe una obra que, según los primeros planes de Adif, debía estar acabada para junio de 2020. Y ya vamos por 2022. Y en el documento de la Declaración de Red de la RFIG figura el último trimestre de este año su puesta en marcha. Mientras tanto, los autobuses de Renfe vuelven a Granada.