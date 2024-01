El nuevo PGOM de Granada contempla la ampliación del Metro por la Chana y 14.000 nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Granada ha presentado este jueves el Avance del Plan General de Ordenación Municipal, el PGOM, un documento que condiciona el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad para los próximos 20 años. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha informado de los detalles del PGOM con el objetivo de que sea la primera capital en tenerlo aprobado conforme a la LISTA.

Como novedad, incluye cambios en movilidad. "Pensamos en la movilidad y se plantea el corredor de alta ocupación Norte-Sur y como novedad planteamos un nuevo ramal del Metro para una ampliación por La Chana con la Azucarera y luego con el aeropuerto", ha informado la alcaldesa. En lo que afecta a nuestro término municipal afectaría a Chana y Bobadilla, el resto será ya un asunto supramunicipal.

No descarta el Metro por el Centro ni otros ramales y ha dicho que con la Junta siguen trabajando con ampliaciones futuras del Metro como la de Atarfe y hacia el Sur con Alhendín. "La ampliación por el Centro se recoge pero sin nombre y apellidos", ha dicho la alcaldesa. "Se recoge como corredor de Alta Ocupación de Norte a Sur, como en todas las ciudades. Y creo que avanzaremos en dar una respuesta, con transporte público u otras prestaciones, no tiene por qué ser Metro", ha dicho la alcaldesa, sin cerrar la puerta a ninguna opción como recuperar un autobús grande tipo LAC como había antes.

Soterramiento de las vías del tren

También prevé el PGOM el soterramiento del AVE a la entrada a la ciudad, como ha pedido Granada desde hace años y sigue insistiendo este Gobierno, a la espera de un convenio a tres con Junta y Estado para financiarlo. El avance elimina la línea de Moreda y se plantea un nuevo corredor verde con un gran proyecto con concepto de corredor verde en los antiguos talleres de Renfe, en la zona de Villarejo, para dar continuidad con esa línea. La estación de ferrocarril se queda donde está, en Andaluces, y también prevé el área logística vinculada a Mercagranada y una nueva estación de mercancías en ese entorno. "Esta solución, permitiría además contar con dos nuevos sistemas generales de espacios libres, “como son el previsto sobre el antiguo corredor de Moreda y el Parque Lineal del Ferrocarril”, señaló.

En el soterramiento de las vías, se puede contemplar planteamiento de aprovechamiento urbanístico, según Carazo, pero eso se tendría que plantear en otros documentos, por eso en el avance no se contempla pero tampoco se descarta.

Sobre una mayor peatonalización, Carazo insiste en que sigue el concepto de ciudad amable, más accesible, y la peatonalización ayuda a contar con una ciudad más saludable con la futura zona de bajas emisiones. En base al acuerdo también se plantearán nuevas pero eso no es objeto del PGOM, ha dicho la alcaldesa.

Llegar a los 250.000 habitantes con más viviendas

El PGOM busca favorecer el desarrollo de la ciudad con nuevas oportunidades de crecimiento. "El objetivo principal es sumar población y superar los 250.000 habitantes", ha explicado Carazo. Ahora tenemos 230.595 habitantes.

Eso se hará con la promoción de nueva vivienda libre y protegida con el crecimiento que plantea el PGOM, con 14.000 nuevas viviendas tanto libres como protegidas (contando con 2 habitantes por vivienda al menos). El límite es el término municipal y también el POTAUG. De esas, 2.000 serán por el Serrallo y el resto donde ya se contempla el crecimiento, en los Oestes y Norte.

También va a ayudar la rehabilitación. Esto será independiente a las 14.000 nuevas viviendas en los futuros desarrollos. La rehabilitación permitirá trabajar con un nuevo plan de vivienda, que el actual es de 2010, por lo que se va a adaptar al de Andalucía 2030; en segundo lugar la nueva ordenanza de rehabilitación y este año cursaremos su aprobación y a la vez vamos a preparar la convocatoria de subvenciones y ayudas a los granadinos para 2025. También se seguirá participando con la Junta en las áreas de regeneración urbana como Santa Adela o el nuevo en La Chana. El avance ya delimita estas áreas y se prevén actuaciones públicas en diez zonas de la ciudad consolidada(Chana, y Encina; Zona Norte, Plaza de Toros y Doctores, Zaidín y Lancha del Genil).

Todo este proceso necesita cambios normativos y también de gestión. Se trabaja en nuevas ordenanzas para agilizar el urbanismo, dar seguridad jurídica al inversor y para ellos se trabaja en nueva ordenanza de edificación y otra de licencias para simplificar los trámites y favorecer proyectos. Todo acompañado de la oficina aceleradora de proyectos.

Granada verde: 10.000 árboles más

"Además apuesta por la Granada verde, da continuidad al anillo verde en los sistemas generales, planteamos el gran parque periurbano de Norte a Sur en una superficie de 144.000 metros cuadrados y responde a la plantación de 10.000 nuevos árboles en la ciudad", añade la alcaldesa. En cuanto a la Vega, se respeta el POTAUG y el crecimiento no puede ser por ahí, ha confirmado.

Los usos productivos también tendrán impacto sobre la economía. Se plantea la regeneración de los barrios con nuevos proyectos comerciales y se utilizarán los POUS, elementos de planificación inferiores, pero es la filosofía que se recoge en el avance, apostar por nuevos locales comerciales.

Usos bajo rasante: oficinas en los sótanos

También se recoge los usos bajo rasante, que hasta ahora no eran posibles ya que el PGOU de 2001 los eliminó, para nuevos espacios para oficinas, algo clave e importante para sumar empresas, sobre todo las tecnológicas. Este uso lo permiten los códigos técnicos.

En cuanto a nuevos equipamientos, se recogen los del plan anterior, "no hay ningún cambio". El suelo del teatro de la ópera, en la zona del Forum, se pone para la ciudad de la Justicia como se ha comprometido la Junta para la unificación judicial, y se recoge el uso museístico de la casa Agreda.

En cuanto a usos de infraestructuras como el antiguo Clínico, no se contempla al ser de titularidad de la Junta. Igual que pasa con otros espacios de titularidad pública de otras instituciones. Siempre he mantenido que en la aspiración de 2031 siempre ha sido necesario nuevos espacios y seguro que sumaremos de la mano de otras administraciones. En igual caso están el antiguo edificio del Banco de España cuando lo desaloje la Fiscalía con la unificación judicial.

Plazos

"Estamos ilusionados y muy motivados. Vamos a ser lo más ágiles que podamos y espero que la sociedad participe en este momento para soñar en la Granada que queremos", ha explicado la alcaldesa. Carazo ha recordado que fue "la corporación anterior quien emprendió ese camino para que la ciudad 20 años después tuviera una nueva herramienta de desarrollo para adecuarla a las nuevas necesidades, seguir creciendo". Y ahora se presenta el avance, que seguirá los trámites con la aprobación este viernes en Junta de Gobierno Local y su publicación en la web municipal para someterlo a participación pública y de los grupos políticos y otras entidades profesionales.

Carazo ha pedido también la actualización del POTAUG para favorecer que la ciudad crezca aunque desde el objetivo de la sostenibilidad. Una Granada para pasear y para invertir.

La alcaldesa ha recordado que el avance "tendría que haber sido entregado en diciembre de 2022, no se presentó y este equipo tal y como me comprometí le hemos dado la máxima agilidad para que el proyecto pueda ser aprobado porque entiendo que aprobar el PGOM es esencial para favorecer el crecimiento de Granada 20 años después, sentar las bases, y porque como responsable que he sido de la LISTA en la Consejería de Fomento mi compromiso es doble: demostrar la eficacia de esa norma municipalista que va a permitir la renovación de los planeamientos y ahora como alcaldesa ponerlo en marcha", ha dicho la alcaldesa.

"Una vez publicado en web daremos tiempo para la participación que espero que sea positiva y también la de los grupos políticos. Ya en reunión con ellos nos marcamos objetivos comunes para el consenso y este fue uno de ellos. También les pido colaboración y espero que sea un documento que arranque consenso ya que va a favorecer el crecimiento de Granada en los próximos 20 años y cuanto más acuerdo alcance, mejor". También se remite ya para el trámite ambiental a la Junta, que tiene 4 meses como máximo para informar y se está reparando una oficina que trabajará técnicamente para dar continuidad al PGOM. También se llevará a las Juntas Municipales de Distrito.

En paralelo trabajan en el documento de aprobación inicial, el siguiente hito. "El objetivo es que Granada sea la primer capital con un nuevo PGOM conforme a la LISTA. Llevamos ya la delantera", ha dicho la alcaldesa.