3.500 bares de Granada se preparan para el cierre el martes y la hostelería anuncia movilizaciones

"La Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada no permanecerá quieta ante esta situación y se movilizará. A pesar del anunciado plan de rescate, lo venimos diciendo, esto es una vergüenza de todos los niveles del estado". Es el aviso de los hosteleros granadinos ante el cierre mañana de todos los comercios y negocios no esenciales, que tendrán que bajar la persiana como mínimo hasta el 23 de noviembre, cuando la Junta revaluará la situación para tomar nuevas medidas o relajarlas.

En este sentido se han pronunciado empresarios como Carlos Navarro en su cuenta de Twitter. "No es cuestión de remanentes si no de voluntad para ayudar a las empresas a salir adelante de una situación crítica. No cobrar la tasa de ocupación de vía pública en 2021, reducciones en el IBI y tasa de basura son decisiones que han tomado otros ayuntamientos, que hará Granada?". ha señalado.

No es cuestión de remanentes si no de VOLUNTAD para ayudar a las empresas a salir adelante de una situación crítica. No cobrar la tasa de ocupación de vía pública en 2021, reducciones en el IBI y tasa de basura son decisiones que han tomado otros ayuntamientos, que hará Granada? — Carlos Navarro (@Carlos_NavarroS) November 7, 2020

Los aproximadamente 3.500 bares y restaurantes de la provincia de Granada se preparan para el cierre obligado decretado por la Junta desde este martes y hasta el próximo 23 de noviembre en el marco de las nuevas restricciones aprobadas para frenar la expansión del coronavirus y han reclamado a las administraciones la puesta en marcha de "ayudas" que les ayuden a "resistir" esta situación.

El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, ha censurado en declaraciones a Europa Press que la medida se haya anunciado con tan poco margen para que los negocios puedan sacar el género que aún guardan en sus cámaras frigoríficas, lo que se traducirá en pérdidas, y lamenta que caiga en estos establecimientos la responsabilidad de los contagios.

Y en este tono combativo, la Federación de Hostelería ha compartido este vídeo grabado en la calle Navas:

@HosteleriaGra recibe vídeos como este!, por si alguien no se ha dado todavía cuenta!!, esto es una tragedia y ninguna de las administraciones hace nada por la hosteleria y el turismo!. @aytogr @granadadigital @IndeGranada @CEHEhosteleria @CGE_Granada @CCGranada @AGARCIAGO_59 pic.twitter.com/H1sKr8tX4U — Federación Empresas Hostelería y Turismo Granada (@HosteleriaGra) November 8, 2020

Además, se ha lanzado una campaña animando a los granadinos a salir hoy a comer y a cenar en los restaurantes granadinos ya que la medida les ha pillado por sorpresa y con las cámaras frigoríficas llenas de productos perecederos, defendiendo que las medidas de protección tomadas han surtido efecto y sólo el 3% de los contagios tienen lugar en estos espacios, según defienden.

La Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca) ha denunciado la "persecución inaceptable" de la Junta de Andalucía a más de 250.000 trabajadores de la hostelería con las nuevas restruccciones para controlar la pandemia del coronavirus y le ha exigido la puesta en marcha de ayudas económicas urgentes.

En un comunicado, Horeca ha afirmado que las nuevas restricciones "son incompatibles" con la supervivencia del sector y desatan la indignación general "por la enésima promesa vacía del Gobierno andaluz sobre un rescate económico del que no hay noticias" y ha convocado movilizaciones el próximo jueves 12 para rechazar el "abandono" de la Junta.