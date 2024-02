Carmen Calvo critica la elección de 'Zorra' como representante de España en Eurovisión

La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, la socialista Carmen Calvo, ha expresado este sábado que "zorra es, en muchas ocasiones, la última palabra que escucha una mujer antes de ser víctima de violencia".

En relación con la elección de la canción 'Zorra', del grupo Nebulossa, como representante de España en el Festival de Eurovisión 2024, la ex vicepresidenta primera del Gobierno y ex ministra de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes e Igualdad (2018-2019), ha declarado a EFE que "si queremos abordar el feminismo de manera seria para preservar la dignidad de las mujeres, festivales como el de Benidorm o Eurovisión no son la mejor idea, con todo el respeto".

Según Carmen Calvo, "si alguien piensa que el feminismo se discute en el Festival de Benidorm, es que estamos completamente desorientados".

La diputada del PSOE por Granada participó en Córdoba en la XI Jornada '22F Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones y su relación con los Cuidados', organizada por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Durante su intervención, compartió su perspectiva sobre la evolución de la igualdad salarial y de las pensiones.