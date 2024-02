¿Un concierto en Los Cármenes? Saiko abre las puertas del estadio a la música 19 años después

Seguramente muchos lectores hayan acudido a un gran estadio a ver un concierto de música. Es algo habitual eso de ir a las grandes capitales del país a escuchar a esos grandes grupos o cantantes que son capaces de llenar grandes eventos. El Santiago Bernabéu, el Camp Nou, Montjuïc o La Cartuja de Sevilla han sido en los últimos años las sedes escogidas por artistas como Bruce Springsteen, U2, Coldplay o Metallica para hacer escala en sus giras mundiales. Granada lleva casi dos décadas sin que la música resuene dentro de su estadio. No es habitual, pero tampoco raro. Y será el armillero Saiko quien rompa esa racha.

El estadio Nuevo Los Cármenes no acogía un concierto desde hacía 19 años. La última vez abrió sus puertas a la mítica banda estadounidense REM, que escogió además Granada como punto de partida para su gira mundial en la que conmemoraban los 25 años desde la fundación del grupo de Michael Stipe. Organizado por Musiserv y Ayuntamiento de Granada, los creadores del Losing my religion dieron un recital de sus grandes éxitos que, sin embargo, pinchó en cuanto a público con apenas 8.000 asistentes. Se quedó grande el estadio y quizás por este motivo, además de por los cuidados al césped, siempre caros y las necesidades del equipo de fútbol tras subir a Primera División, desde el 25 de septiembre de 2005 no hay conciertos en el campo.

Quizás el concierto más recordado en el Nuevo Los Cármenes fue el de la primera edición de Operación Triunfo, que llenó el 16 de mayo de 2002 el estadio de adolescentes enfervorecidos en el que fue uno de los mayores fenómenos de masas televisivo de la historia. El lleno fue absoluto con 25.000 personas y la pasión tal, que el calor provocó más de un centenar de lipotimias. Aquellos jóvenes ahora son adultos de mediana edad que cuentan las peripecias de aquel concierto multitudinario para ver a los Bisbal, Bustamante, Chenoa pero, sobre todo, a la ganadora, la granadina y también armillera como Saiko, Rosa López. Todo un Granada's living a celebration.

El primer concierto en el Nuevo Estadio de Los Cármenes tuvo lugar apenas un año antes del de OT, el 26 de junio de 2001 (justo también un año, pero después, del Murcianazo). Quien abrió las puertas del recinto a la música fue el gaditanomadrileño y ahora miamense Alejandro Sanz. El artista estaba en su prime. Venía de dar el gran pelotazo de su carrera con Más, el disco que contenía el Corazón partío, por lo que su siguiente trabajo, El Alma al Aire, se subía a la cresta de la ola del éxito del anterior. Tanto triunfaba que fue capaz de reventar el estadio con 20.000 fans, mayoritariamente chicas adolescentes.

Si no ha sido habitual que el Nuevo Los Cármenes celebre conciertos, tampoco lo fue el antiguo campo de fútbol de la entonces Carretera de Jaén. Hubo pocos pero sí uno que los más mayores recuerdan como uno de los más multitudinarios de la historia de Granada: el 9 de julio de 1983, en una cálida noche estival, 35.000 personas acudieron a la cita con El Rock de una Noche de Verano con el mito Miguel Ríos en otro de sus puntos álgidos de su carrera, con un nuevo álbum tras el exitazo de Rock&Ríos. No estuvo solo. Le acompañaron Luz Casal y Leño, el grupo de Rosendo Mercado. Qué noche tuvo que ser la de aquel día.