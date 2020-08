Las nuevas medidas restrictivas, un "desastre" para los hosteleros de Granada

El coronavirus sigue castigando al sector hostelero en Granada. El acuerdo que el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, alcanzó ayer con las comunidades autónomas y que incluye el cierre total del ocio nocturno, la limitación del horario de cierre en bares y restaurantes a la 1 de la madrugada o la prohibición de fumar en las terrazas fue calificado por el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, en declaraciones a Granada Hoy como “un desastre para el sector” aunque también aseguró que cumplirán con las medidas ya que no pueden “oponerse a ninguna decisión que sea sanitaria”.

Los hosteleros granadinos contemplan en todo caso presentar un recurso ante los tribunales con el que poder suspender cautelarmente la limitación del horario de cierre. La decisión tomada por el titular de Sanidad en unanimidad con las comunidades autónomas supone un nuevo varapalo para un sector que ya había lanzado un grito de ayuda el pasado miércoles. Y es que el miedo a los rebrotes y las restricciones han provocado que, durante el verano, la llegada de turistas tanto nacionales como extranjeros se haya reducido a mínimos históricos. No hay gente y los bares la necesitan. “Ya han cerrado definitivamente el 15% de los establecimientos”, explicó ya el pasado miércoles García, quien advirtió que entre el 35 y el 40% están en riesgo de un posible cierre.

La Federación entiende que esta decisión debe conllevar que el Gobierno ayude económicamente a la hostelería y al turismo ya que es “una ruina” para ellos, teniendo en cuenta que el cierre de un sector “muy importante” como es el de la noche llega además en pleno verano, la época de mayor actividad. A pesar de esto, aún no han realizado evaluaciones concretas sobre el impacto económico y las consecuencias en puestos de trabajo que estas nuevas obligaciones pueden causar. García también explicó que no pueden valorar si las medidas son excesivas porque, ante una medida sanitaria, “no podemos decir absolutamente nada”, si bien mostró su preocupación y escepticismo ante cómo se controlarán las distancias de seguridad y quién fuma y quién no en las terrazas.

Las medidas, que fueron anunciadas ayer por la mañana por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, incluyen también una nueva reducción en el tamaño de los grupos en mesas o terrazas, que no podrán ser mayores de diez personas. vienen acompañadas de tres recomendaciones orientadas a reducir el riesgo de contagio en grupos sociales y familiares.

El sector hostelero ya lanzó un grito de ayuda esta semana: “No hay gente. Está muy bien poder ampliar terrazas y otras cosas pero no hay nadie. Si tampoco vienen estudiantes, ni turistas, estamos en una situación no conocida y necesitamos la ayuda de todos”. Según explicó García, desde la Federación pidieron al Ayuntamiento que los exonere del pago de impuestos y tasas para darles un respiro, después de que la administración local decidiera compensar la tasa de terrazas el año que viene. Los hosteleros comprenden la situación económica pero consideran “insuficientes” las medidas que se están proponiendo para ayudar a un sector que paga pero no consigue que sus ingresos remonten ante la falta de turistas.

“Entendemos la dificultad pero queremos que la gente sepa que estamos mal. Granada antes se llenaba en agosto y un ejemplo de cómo estamos es la Alhambra, que ha perdido visitas y antes por lo menos teníamos la pernoctación de una noche”, indicó García, quien pidió “más ayuda” y advirtió de los efectos negativos de las noticias que salen a diario acerca de la evolución de la pandemia.