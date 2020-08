La hostelería de Granada lanza un SOS: "No hay gente, necesitamos ayuda"

El sector turístico en Granada está pasando su peor racha. El coronavirus no sólo causó el cierre de negocios durante el confinamiento, como el resto de actividad, sino que su recuperación está cien por cien ligada a que haya gente, turistas, consumidores... y no hay. El miedo a los rebrotes y las restricciones han mermado la llegada de turistas extranjeros pero también los nacionales, que durante el mes de agosto suelen ser mayoría en zonas como Granada. También los propios granadinos están comedidos por las vacaciones y por el temor a los contagios.

Con este panorama los hosteleros granadinos han lanzado este miércoles un SOS: "Lo estamos pasando muy mal, necesitamos ayuda, no hay gente", ha dicho en un grito de ayuda a las administraciones el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García.

García, que ha participado este miércoles en una rueda de prensa en el Ayuntamiento sobre la tasa de terrazas, que finalmente se compensará el año que viene, ha dicho que comprenden la situación económica pero que "son medidas insuficientes" las que se están proponiendo para ayudar a los hosteleros, bares y restaurantes que pagan pero que no consiguen remontar sus ingresos. "El Ayuntamiento nos dijo al inicio de la pandemia que se iba a abonar la tasa de terrazas pero nos van a dar el tiempo que hemos estado cerrados. Nosotros esperábamos algo más por la situación del sector", ha lamentado García después de que los concejales César Díaz y Luis González hayan advertido de que se ha optado por la compensación en 2021 del 20%, lo que supone dejar de ingresar 650.000 euros. El Ayuntamiento ha advertido de la dificultad en proceder a la bonificación ya que no es posible legalmente pese a que se había anunciado.

"Necesitamos más. Ya han cerrado definitivamente el 15% de los establecimientos y entre el 35 y el 40% están en riesgo de un posible cierre. La situación es muy mala, muy delicada y necesitamos medidas claras", ha reclamado firme García.

La Federación advierte del gran problema: "No hay gente". "Está muy bien poder ampliar terrazas y otras cosas pero no hay nadie. Si tampoco vienen estudiantes, ni turistas, estamos en una situación no conocida y necesitamos ayuda de todos", por lo que ha pedido también al Ayuntamiento de Granada que los exonere del pago de impuestos y tasas para darles un respiro.

"Entendemos la dificultad pero queremos que la gente sepa que estamos mal. Granada antes se llenaba en agosto y un ejemplo de cómo estamos es la Alhambra, que ha perdido visitas y antes por lo menos teníamos la pernoctación de una noche. Ahora está abierto solo el 70% de los hoteles y la ocupación es del 35 o 40% en la capital. En la Costa están igual y en el Altiplano rondan el 80% con el turismo rural pero los fines de semana. No tenemos otra cosa", advierte García.

Para la Federación, hay servicios "y nos tenemos que alimentar de nosotros mismos". Y ha advertido de los efectos de las noticias negativas que salen a diario de la evolución del coronavirus. "Todos los días que hay noticias malas vamos a la baja y se anulan reservas", advierte García, que pide "más ayuda".