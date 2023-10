La ciudad de los 15 minutos andando: Granada y otros seis municipios, los únicos que cumplen de la provincia

La ciudad de los 15 minutos es una visión que pretende transformar la forma en la que vivimos y nos desplazamos en nuestras ciudades de forma que se reduzca la dependencia del automóvil y el vehículo privado para facilitar los desplazamientos a pie o en vehículos alternativos como la bicicleta para llevar un estilo de vida sostenible y saludable y reducir la contaminación frente al desafío de las megaciudades. Pero para eso, la población tiene que tener cerca de las casas los servicios y todo lo que necesita en su día a día para poder moverse andando, o como mucho y no tener más lejos de 15 minutos un colegio, una tienda o un centro sanitario.

Conceptualmente la ciudad de los 15 minutos debe tener acceso a una serie de servicios, considerados básicos, en 15 minutos andando o en bicicleta como máximo. Lo que supone un radio de 2.400 metros de distancia. Dentro de este radio de distancia se debe poder acceder a ciertos servicios que normalmente se agrupan en 6 categorías: Abastecimiento, Sanidad, Trabajo, Vivir, Entretenimiento y Educación.

En la provincia de Granada, ¿cuántos municipios 'cumplen' con esta visión de la ciudad de los 15 minutos? Pues pocos. Solo la capital y otros seis municipios del Cinturón y la Costa permiten este desplazamiento andando. Si se amplía el rango a 15 minutos en bici, ya pasa de siete a trece municipios.

Según los datos del mapa de ciudades de 15 minutos de Deyde DataCentric, en España hay solo 136 municipios donde el 100% de su población vive a 15 minutos de servicios de abastecimiento (alimentación, banca y estaciones de servicio), sanidad (hospitales o centros de salud y farmacias), trabajo (empleabilidad y medios de transporte público), calidad de vida (zonas verdes y organismos oficiales), ocio (hostelería y entretenimiento) y educación (colegios e institutos). De esos 136 destaca solo los granadinos Armilla, Cájar, Churriana, Ogíjares y Pulianas. No incluye la capital porque hay zonas censales donde no se cumple pero casi sin población, por lo que oficialmente hace que no entre en ese listado ya que parte de la población no vive atendiendo a este concepto pero en la práctica, analizando los mapas, el municipio en su mayoría cumple.

La capital: San Antón y Realejo, con más problemas

El estudio destaca que, en el avance hacia la visión de la ciudad a 15 minutos, las capitales de provincia están obteniendo buenos porcentajes, aunque se observan diferencias significativas. Entre las capitales de provincia, las que mejor se adaptan a la visión de la ciudad a 15 minutos, ya sea a pie o en bicicleta, son Sevilla, Cádiz y Granada. Estas tres ciudades sobresalen al superar el 96% de cumplimiento para los municipios con más de 50.000 habitantes. Estos ejemplos demuestran cómo algunas ciudades andaluzas ya cumplen en todas las categorías, garantizando una accesibilidad completa a servicios básicos y mejorando significativamente la calidad de vida de sus habitantes.

La ciudad de Granada cumple en todas las categorías la regla de los 15 minutos andando en la mayoría de los barrios. Sólo algunos puntos bajan a 15 minutos en bicicleta de distancia de los servicios, lastrados fundamentalmente por el acceso a los centros educativos (colegios e institutos). Así, por ejemplo, destaca que la zona de la calle San Antón cumple a 15 minutos andando en todo menos en los servicios educativos, que tiene a 15 minutos andando, por la distancia con institutos porque colegios sí hay en la zona. El Realejo, aquí sí el barrio completo, baja también a 15 minutos en bicicleta en el acceso a los servicios educativos, también fundamentalmente institutos porque colegios sí hay. La Carretera de la Sierra también baja a 15 minutos en bici el tiempo de acceso de su población a los servicios educativos y se añaden también para esta zona de la ciudad una mayor distancia con el ocio (hostelería y entretenimiento). También la zona de la Alhambra se encuentra a 15 minutos en bici de colegios y el Serrallo, que cumple en el resto de estándares para ir andando pero para llegar en un cuarto de hora a centros educativos necesita coger la bici.

También en La Chana hay más distancia para llegar a las zonas de ocio, situadas a 15 minutos en bicicleta, al igual que parte de Albayda. En la zona Norte también hay que coger la bici para ir a trabajar en un cuarto de hora en la zona del Camino de Alfacar. La parte de Merced Alta y Casería de Aguirre van andando a todo menos a los servicios educativos, que tienen que coger la bici para cumplir la regla de los 15 minutos. En Cerrillo de Maracena también falta acceso a ocio.

Área metropolitana: los beneficios de vivir en el Cinturón

Es paradójico, por ejemplo, que haya más facilidad de acceso a servicios educativos en el Cinturón que en el propio centro de la capital.

El 100% de la población de Armilla, Cájar, Ogíjares, Churriana y Pulianas vive a 15 minutos de todo. Después hay otros municipios donde también se tiene todo cerca pero si se amplía la medida a 15 minutos en bici. Es el caso de Peligros, Maracena, Jun, Las Gabias, Huétor Vega y Monachil. En el caso de Peligros, la población tiene más cerca el acceso andando a servicios de abastecimiento como tiendas o calidad de vida en general pero tiene que coger la bici para llegar en ese tiempo a los servicios educativos, al ocio, la sanidad o el trabajo. En Maracena andando se llega a tiendas, centros de trabajo y, en definitiva, calidad de vida, y en bici al resto de servicios como educación, ocio o sanidad. En Jun se puede llegar andando a todo menos al ocio y al apartado de calidad de vida. Las Gabias tiene a 15 minutos andando servicios de abastecimiento y todo el resto, a 15 minutos en bici. Los vecinos de Huétor Vega también tienen todo a mano andando menos los servicios educativos, aspecto que lo lastra en este listado. Monachil tiene todas las categorías a 15 minutos en bicicleta pero la zona más urbana porque la parte de sierra no cumple, evidentemente.

Si analizamos los municipios que forman parte del área metropolitana del top 10 municipios vemos que el 75% de sus habitantes viven a 15 minutos a pie o en bicicleta del conjunto de servicios analizados, recoge el informe. Por municipios vemos que en comparación los municipios colindantes y alrededores de la ciudad de Barcelona obtienen una mayor accesibilidad al conjunto de servicios analizados que cualquier otra gran urbe. En el Top 10 municipios con mejor accesibilidad 7 corresponden al área de Barcelona incluyendo a la capital condal. La categoría con más capacidad de mejora es entretenimiento y la más cubierta es abastecimiento.

La Costa: Almuñécar y Motril, los únicos que cumplen

Para ver otros municipios de la provincia de Granada que cumplan con estos requisitos de ciudad hay que bajar a la comarca de la Costa. Almuñécar y Motril aparecen en el mapa con la zona urbana cumpliendo la regla de los 15 minutos andando en todos los parámetros pero con diferencias respecto a otras zonas menos pobladas o barrios más alejados del casco histórico.

En el caso de Almuñécar, está a 15 minutos andando todo el núcleo poblacional menos la zona de Cotobro, que tiene que ir en bici a las zonas de ocio; o también una parte de Velilla, que tiene que subirse también a la bici para acceder a algunos servicios.

Motril también tiene los tres colores posibles en su mapa: verde para los 15 minutos andando en la zona urbana; más oscuro para los 15 minutos en bicicleta en los barrios más alejados y rosa de incumplimiento de la regla en zonas limítrofes.

La Granada vaciada, el gran reto

Si se analizan los municipios de menos de 30.000 habitantes y provincias más afectadas por la despoblación, que entran en la definición de la llamada España vaciada, podemos ver grandes diferencias en el mundo rural donde solo el 12% de sus habitantes viven a 15 minutos andando o en bici de todos los servicios analizados. Quedaría así una población de 4.977.340 habitantes en España con capacidad de mejora del aspecto a estudio.

En el caso de la provincia de Granada, quitando el núcleo de Granada y el Cinturón y de los dos grandes municipios de la Costa, ninguna otra localidad cumple los estándares de este concepto de ciudad. Ni siquiera las cabeceras de comarcas, por lo que se acentúa la falta de servicios que denuncia la población rural.

Si se comparan entre sí las categorías con más capacidad de mejora son entretenimiento, vivir y trabajar. Sin embargo, destaca que existen 5 municipios de la España vaciada en el que el 100% de la población viviría en una ciudad a 15 minutos: Béjar, Burela, Jaca, La Seu d’Urgell y Solsona.

En el caso de Comunidades Autónomas, las de mayor accesibilidad a los servicios son Madrid y Cataluña mientras que las que menos accesibilidad tienen son Castilla la Mancha y Extremadura. Si hablamos de mayor cercanía en tiempo, las comunidades de Madrid y Cataluña son las que mayor porcentaje de su población vive a 15 minutos andando de los servicios. Cabe destacar que solo 4 comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Aragón y País Vasco) superan el 50% de su población que puede acceder a 15 minutos a pie a todos los servicios analizados.