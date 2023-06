Un clérigo granadino denuncia ataques por su discapacidad desde que fue nombrado organista en la Catedral de León

El canónigo organista Francisco Javier Jiménez Martínez, nacido en Guadix, es organista de la catedral de León, además de ser el encargado de hasta catorce parroquias. Este sacerdote, que es titulado superior de Órgano por el Conservatorio de Valencia, afirma estar sufriendo una campaña contra su persona, desde la que se cuestiona su profesionalidad y se realizan ataques por su discapacidad, ya que le faltan varios dedos en su mano derecha.

En declaraciones a Granada Hoy, Martínez relata que toda esta campaña hacia su persona comenzó en el año 2020, incluso desde antes de que llegase a León. Muy dolido por todo esto, afirma que "lo más grave de todo es que se me ataque por ser discapacitado".

El organista menciona a su antecesor, a quien le acusa de que antes de que a él se le nombrase como organista de la catedral, quería poner a otra persona. Martínez se lamenta de la actitud de su antecesor: "Mi único delito fue presentarme a un concurso de mérito", el cual superó. Tras esto, el obispo de León tomó la decisión y le llamó para que trabajase como organista de la Catedral.

Ante la pregunta de si ha tomado o tiene pensado tomar alguna medida ante estos ataques, Martínez ha declarado que ante todo le gustaría que le diesen explicaciones de ese desprecio hacia él, de los cuales también ha señalado a algunos de sus compañeros en la iglesia. Un ejemplo de esto lo relata ante una reunión del Cabildo a la que fue convocado y de la cual se tuvo que marchar ante la negativa de algunos de los asistentes a que Martínez estuviese presente. Ante ese desafortunado momento, Martínez ha indicado "me sentí tan violentado en ese momento, que me empecé a encontrar fatal. Me levanté de la reunión y me fui, porque yo les dije, que no quería ser ningún problema para nadie"

También se ha lamentado por los escasos apoyos recibidos, señalando que ni la Iglesia Católica, el Cabildo, ni el propio Obispo se han manifestado para "desmentir públicamente todo el daño que me han hecho, y sobre todo los ataques a mi discapacidad, que eso es algo muy grave". Con todo esto, indica que ha contado con los apoyos de algunos de sus compañeros, los cuales agradece.

Ante todo esto, el clérigo granadino ha hecho hincapié, desde su punto de vista, en la mala praxis existente desde dentro de la iglesia para actuar cuando surge un problema, ante lo cual ha señalado que "la Iglesia tiene un problema muy grave". A continuado declarando que desde la Iglesia "quieren solucionar todo de puertas hacia dentro, que nadie se entere, para no descubrir a los posibles traidores que pueda haber detrás". Ante esta forma de actuar ha indicado que "hay que abrir las ventanas, porque es que están muy mal acostumbrados al secretismo, a ocultar traidores y a ocultar a las malas personas que existe también, y eso yo no lo puedo tolerar".

No piensa abandonar sus responsabilidades

Respecto a su futuro y ante la pregunta de si se ha planteado el traslado, Martínez ha afirmado que su nombramiento es indefinido, donde lleva catorce parroquias, por lo que "a no ser que yo falte gravemente a mi trabajo, a mi no me pueden quitar de esas parroquias, entonces de momento voy a continuar y ya dios dirá"

Martínez ha indicado que toda esta campaña contra él le ha afectado bastante. Esto le ha ocasionado que se tenga que estar sometiendo a un tratamiento psiquiátrico, lo que le conlleva tener que tomar una medicación muy fuerte a diario.

Por último, aunque con pocas esperanzas, desea que todo aquel que ha actuado en esta campaña recapacite y realice un examen de conciencia serio. Afirma que seguramente no vaya a pasar, porque "hay mucha soberbia", pero que ojalá salgan y digan "hemos hecho mucho daño a una persona, vamos a pedir y perdón y a resarcir todo este daño que hemos hecho"