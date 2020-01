Las cofradías del Zaidín se niegan a pasar por debajo de la noria de Granada

La polémica está servida. La noria no se va a librar del debate en la ciudad, en este caso a costa de la Semana Santa. Y es que las hermandades del Zaidín, que habitualmente pasan junto a la Fuente de las Granadas en su recorrido hacia la Carrera Oficial, se niegan a pasar por debajo de la noria. El motivo: estético. No creen que sea el espacio más adecuado para que pasen las imágenes y los cortejos y no quieren esa foto.

Una instantánea que no se iba a producir ya que la intención inicial del Ayuntamiento de Granada era que la noria se instalara solo por Navidad pero después, para aprovechar el tirón turístico, ha decidido mantenerla hasta después de Semana Santa mientras se decide su ubicación definitiva ya que es un atractivo que se quedará en la ciudad. Las opciones: Palacio de Congresos, la más previsible, y Neptuno.

Así, las cinco cofradías afectadas ya trabajan en un itinerario alternativo para salvar este obstáculo y no pasar junto a la atracción pero sin afectar demasiado a sus horarios e itinerarios. Pero lo tienen claro: no van a cruzar por debajo.

Los Escolapios, la más cercana, ha trazado como alternativa salir del Puente Romano, girar a la izquierda al lateral derecho de la acera del Darro y continuar hasta la calle Puente de la Virgen, peatonal y que cruzarían para salir directamente a la Carrera de la Virgen y pasar por la Basílica, un punto clave en su recorrido, al igual que en el del resto de hermandades de la zona Sur. De ahí ya seguirían su recorrido habitual.

Según su hermano mayor, José Luis Carmona, la presencia de la noria en su paso se llevó a junta de gobierno y se decidió que no se iba a pasar por debajo "por una cuestión estética y de tranquilidad". Y es que aunque aseguran que la noria estaría parada durante su paso y que la altura, de 7 metros hasta la cabina, es suficiente para que crucen los pasos -el crucificado de la Expiración es el más alto de la ciudad-, no quieren riesgos. "No es muy apropiado que el cortejo y los pasos pasen por debajo de una noria y como hay alternativas, las tomamos", asegura Carmona.

La hermandad del Trabajo también seguirá ese trazado. Aunque todavía no han celebrado junta de gobierno, que será en dos semanas, su hermano mayor, Ángel Aguilera, ha confirmado a Granada Hoy que tampoco cruzarán bajo la noria. "No desconfío de la seguridad que tenga pero por estética no vamos a pasar, no es la estética adecuada para que nuestros titulares pasen. Si el Ayuntamiento decide dejarla ahí las hermandades nos adaptamos", asegura, recordando, no obstante, que llevan 25 años pasando por ese punto pero reconoce que existen otras actividades en la ciudad como pueda ser la noria.

Desde Los Salesianos, su hermano mayor, Alberto Cuerva, coincide y asegura que ellos tampoco pasarán y sustituirán el itinerario por el lateral de la Virgen de las Angustias. "Todavía tenemos que hacer visualmente el recorrido para ver que no haya obstáculos pero debajo de la noria no pasaremos. No es la estética más adecuada", ratifica. Aunque en la reunión previa del Jueves Santo ya han dicho que no cambiarían el recorrido, la decisión de dejar la noria lo cambia y comunicarán las nuevas calles cuando Federación abra el plazo para recibir los horarios e itinerarios.

La hermandad de la Lanzada ya comunicó a Federación su negativa a pasar el cortejo y los titulares debajo de la noria cuando la Federación les informó de la decisión municipal de mantenerla en ese sitio. Y aunque todavía no hay recorrido alternativo fijado desde la hermandad de la parroquia de los Dolores, que previsiblemente utilizará también la calle Puente de la Virgen, su hermano mayor, Javier Sierra, ha asegurado que tienen claro que no pasarán por debajo. Además, duda de que "haya suficiente" espacio para pasar los pasos como aseguran desde el Ayuntamiento.

La cofradía de Resurrección y Triunfo, la última en pasar ya el Domingo de Resurrección, tampoco pasará por ahí. Aunque, según ha informado su hermana mayor, Eva Valladares, todavía no lo ha tratado con su junta, la intención es no pasar. "No se asegura aunque nos lo digan, que llegado el momento de pasar, la noria se pare y se mantenga así durante todo el paso con las colas de gente esperando a subir. No nos fiamos ya que obligaría a llamar a la Policía dando un espectáculo que nadie queremos, así que pasaremos por otro lado". También la calle Puente de la Virgen es su itinerario alternativo, como el resto de las hermandades.

Una vez acordado el cambio, lo comunicarán a la Federación de Cofradías. Su presidente, Jesús Muros, ha explicado también a este periódico que la Federación comunicó a las hermandades afectadas la información del Ayuntamiento de que la noria se iba a quedar en ese sitio pero que no había problemas de seguridad ya que estaría parada durante el paso de los cortejos y no hay problema de ancho ni alto. "Les comunicamos a todas la decisión y cada una tiene libertad de elegir pasar por ahí o cambiar su recorrido y la única que en ese momento hizo un comentario en contra fue la Lanzada por cuestión de estética", asegura Muros.