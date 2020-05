El 30% del comercio de Granada no superará el coronavirus

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha retomado hoy las visitas de barrio, que se transformas para adaptarlas al coronavirus y que se celebrarán todos los jueves con un objetivo: preocuparse por el comercio, la actividad de los barrios, cómo se han agravado los problemas y buscar fórmulas de ayuda. "Conocer las casuísticas de los comercios y cómo se adaptan a las fases de desescalada para incentivar el consumo, el asociacionismo, la entrada de la tecnología o de que lleguen recursos de la Junta o del Gobierno", ha dicho Salvador.

La de hoy se ha realizado a la zona de Plaza de Toros-Doctores, junto al concejal de Comercio, Manuel Olivares. "El comercio una de las grandes preocupaciones porque la situación es muy compleja. Trabajamos no solo en cosas a corto plazo para intentar demorar impuestos y su exención, sino en medidas estratégicas para revitalizar el comercio con proyectos como que en el sitio donde estamos poder cortar el tráfico, sacar los productos a la calle y con actividades lúdicas darse a conocer".

Esto se irá haciendo cada sábado en un barrio para dar a conocer los comercios. También es importante para el área que se apueste por el asociacionismo. "Es importante que se una para que el futuro esté garantizado", ha dicho el concejal, que asegura que "lo que salva un comercio son medidas estratégicas".

Olivares ha asegurado que aunque no tienen datos aún de cuántos comercios han abierto en esta semana de fase 1, sí estiman que "en torno al 30% no abra", por lo que incide en que "es importante dar oportunidad con posibilidades e inventiva para que la gente salga a consumir y nos ayudemos nosotros mismos".

El presidente de la Asociación de Comerciantes Plaza de Toros Beiro y vicepresidente de la Federación Municipal de Comercio, Santos Gómez, ha dicho que "de todos los comercios que habían a 1 de marzo antes del estado de alarma se ha abierto un 40% y sólo por la mañana la mayoría porque por la tarde no hay nadie en el barrio. La facturación es casi cero. La gente todavía tiene miedo: al coronavirus y el económico. Es una crisis que habrá que ir soportando", ha explicado.

Según un estudio de la federación, se va a cerrar entre el 25 y el 30% del comercio que había a 1 de marzo. "El 70% restante que abre lo hace con una incertidumbre fuera de lo normal, no sabemos cómo va a reaccionar la gente y el problema añadido que el que abre lo hace ya con un endeudamiento que no es normal". Santos ha pedido soluciones al tema del alquiler de locales, que en muchos casos no se puede asumir.

"Los que quedamos vamos a asumir una carga difícil porque no sabemos cómo va a reaccionar el coronavirus. Los comercios con falta de liquidez el próximo escalón es la quiebra", ha dicho, lamentando por ejemplo las dificultades para acceder a recursos como los créditos ICO.

Sólo en el distrito Beiro hay unos 2.000 establecimientos. "Necesitamos que vengan clientes, que haya facturación. Y al Ayuntamiento pedimos puntos muy concretos: campaña publicitaria en favor del comercio, limpieza de los barrios o estudio de impuestos".

Un ejemplo es Carmen Molina, propietaria de un negocio de colchones en la zona de Plaza de Toros. "Arrastramos problemas como la crisis en 2008 y el cierre de hospitales y ahora el coronavirus. La gente no quiere venir, tiene miedo, a pesar de las medidas de seguridad", ha explicado, por lo que ha pedido ayudas para poder activar atención telefónica o por web en pequeños negocios que no pueden asumirlo individualmente. Otro problema que ha señalado es el del aparcamiento, que dificulta el acceso de clientes.

"Sólo abrimos por la mañana, por la tarde está todo vacío. Es una pena que negocios de toda la vida, con buenos precios, nos echen a perder", ha apostillado.