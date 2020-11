El confinamiento de Granada funciona ante el coronavirus

Solo 53 nuevos casos de coronavirus en Granada en las últimas 24 horas. A las dos semanas y un día del cierre casi total de la actividad económica en la provincia, y por primera vez desde el 24 de septiembre, el recuento de contagios diario ha bajado del centenar de personas en un parte de la Junta de Andalucía (otra cosa es el desglosado diario de casos por fecha de diagnóstico del IECA). Siendo, como sigue siendo, la zona andaluza con peores datos en los dos últimos meses y donde peores medidas han implantado desde la Junta, sorprende, y mucho, una cantidad tan baja de contagios pese a todos los cierres. Pero estos datos tienen truco y la Junta de Andalucía ha reconocido un problema en el volcado de datos, por lo que los casos no contabilizados saldrán reflejados en el parte de mañana.

Es la buena noticia del reporte de hoy, done por desgracia se siguen contando muertos (otras 12 tragedias humanas) y nuevas hospitalizaciones, que no paran (46, 2 en UCI). Sin embargo, esta vez los nuevos ingresos no han tirado al alza del número de camas ocupadas, que tras dos días de subidas, vuelven a decaer hasta las 649, 36 menos que en el parte anterior, y la tercera cifra más baja desde el 1 de noviembre, cuando la curva de hospitalizaciones estaba a diez días de alcanzar su pico. Los ingresados reales en UCI son 125, dos menos que ayer. Los curados ascienden a 180 (13.275 en total).

Los 53 casos notificados en el informe de la Junta correspondiente a los datos tomados entre ayer y esta madrugada suponen que, aunque con 'truco', Granada esté a la cola de Andalucía en contagios por primera vez en muchos meses, por debajo incluso de Huelva, la provincia menos golpeada hasta el momento y que en el último parte cuenta con 133 casos. Por debajo, aparte de Granada, tiene a Jaén (118) y Córdoba (68).

De estos 53 casos (99 menos que ayer), sólo 18 tienen fecha de diagnóstico de ayer. Para encontrar una explicación, la primera y natural es comprobar que, a las dos semanas prácticamente exactas del cierre de la actividad económica no esencial y de la hostelería, el impacto de la duras medidas de la Junta está dando resultado: reducción de contactos radical significa disminución de contagios. Se concluye esto también porque desde fuentes sanitarias se insiste en que se practican los mismos test para detectar el coronavirus e incluso más.

Sin embargo, esta cantidad es lo suficientemente baja como para que haya que ponerla entre paréntesis, como se ha demostrado tras la aclaración de la Junta. Por ejemplo, según ha sabido esta redacción, el número de nuevos casos de Covid detectados en el último día en el San Cecilio asciende a 263, una cifra más acorde a lo vivido en las últimas semanas, y que se contabilizarán en próximos partes.

También es una reducción muy importante si se tiene en cuenta el horizonte temporal. Desde el 16 de septiembre no se contabilizaban tan pocos casos en Granada (24 aquel día), una fecha en la que esos contagios se corresponderían a los producidos en la última semana de agosto y la primera de ese mes, antes incluso de que abrieran los colegios. Además, este es el cuarto día desde aquella jornada con menos de cien casos en Granada (hubo otro el 13 de octubre, dato 'corrupto' por la festivo de la Hispanidad).

Estas cantidades han reducido también de forma importante la tasa de incidencia acumulada en las dos últimas semanas, que a nivel provincial se queda en 616,1 casos por cada 100.000 habitantes (ayer eran 711) y en la capital en 736. Es decir, que los buenos datos de la Costa están ayudando a bajar esa tasa pero en el resto de distritos también se está contribuyendo a ello. Por ejemplo, el dato más similar al de la provincia es el del Metropolitano, que hoy está en 646, por lo que quien realmente marca la reducción de la IA está siendo la zona que rodea a la ciudad.