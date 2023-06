Conoce las unidades participantes del Ejército del Aire en el Desfile de las Fuerzas Armadas en Granada

Conoce aquí la historia y la composición de las unidades del Ejército del Aire que participan en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas de Granada.

Base Aérea de Morón y Ala 11 | Ala 12 | Ala 14 | Ala 15 | Ala 23 y Escuela de Caza y Ataque | Ala 31 | Ala 35 | Ala 37 | Ala 48 | Ala 49 | Patrulla ASPA | 43 Grupo de Fuerzas Aéreas | Patrulla Águila | 45 Grupo de Fuerzas Aéreas | Centro Cartográfico y Fotográfico | Grupo de Escuelas de Matacán | 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas | 792 Escuadrón de Vuelo Básico | Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio | Flotilla de Aeronaves | Sexta Escuadrilla | Escuadrilla de la Circulación Aérea Operativa de Sevilla | Aviación del Ejército de Tierra | Academia de Aviación del ET | Servicio Aéreo de la Guardia Civil | Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo | Escuadrón de Zapadores Paracaidistas | Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo | Escuela Militar de Paracaidismo "Méndez Parada" | Academia Básica del Aire y del Espacio | Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio

Base Aérea de Morón y Ala 11

1. Presentación de la unidad

Depende operativamente del Mando Aéreo de Combate (MACOM) y orgánicamentedel Mando Aéreo General (MAGEN).Su lema es “Vista, Suerte y al Toro”.Unidades ubicadas:

Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (SEADA)

II Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias(UME)

Radar S3TSR (Spanish Space Surveillance and Tracking Surveillance Radar) del

Centro de Observación y Vigilancia Espacial (COVE)

496 Air Base Squadron de la Fuerza Aérea Americana (USAF)

2. Reseña histórica

En 1940 comenzaron las obras en el Aeródromo Militar Vázquez Sagastizábal, nombre original de la actual base aérea de Morón, constituyéndose al año siguiente una Escuela de Caza con material Fiat CR-32 Chirri.

Esta Escuela funcionaría hasta 1956 cuando se crea el Ala de Bombardeo Ligero núm. 7, con los aviones Heinkel 111. Tres años más tarde sería sustituida por el Ala de Caza número 5 dotada con aviones F-86 Sabre.

En 1965 se hizo pública la decisión de dotar con 70 aviones F-5 Northrop Freedom Fighter al Ejército del Aire, que, en base a los acuerdos con los Estados Unidos de América, serían construidos bajo licencia por la factoría CASA en Getafe. El 22 de marzo de 1968 vuela el primero de estos aparatos y ese mismo año se decide que la Base Aérea de Morón reciba una primera dotación de dos escuadrones con la misión de ataque y reconocimiento.

El 7 de enero de 1970 llegan a Morón los primeros cinco cazas F-5 para el recién creado 202 Escuadrón. En septiembre se forma el 204 Escuadrón y en 1971 se crea el Ala Táctica núm. 21, con los escuadrones 211 y 212. En los años siguientes la unidad será considerada por la prensa especializada como la “unidad operativa más entrenada de Europa”, teniendo una destacada labor en las operaciones llevadas a cabo con motivo de la descolonización del Sáhara.

En 1992 se reciben en Morón los aviones P.3 Orión procedentes del Ala 22, de la Base Aérea de La Parra, en Jerez de la Frontera (Cádiz), que sería cerrada en junio del año siguiente, y que se incorporaron como Grupo 22 del Ala 21.

En 1996, ocho F-18 son desplegados en la unidad. Los 'gallos' de Morón, por entonces ya Grupo 21 del Ala 21, 'afilan sus espolones' volviendo a operar un caza de altas prestaciones.

Pero es en 1999 cuando se produce el mayor cambio organizativo de la unidad. El 30 de julio de aquel año, y tras 55 de operación, se cierra definitivamente la Base Aérea de Manises, en Valencia, unidad histórica del Ejército del Aire, conocida por haber sido sede del Ala de Caza número 1, que voló durante años el F-86 Sabre y posteriormente el reactor supersónico francés Mirage III, la muy querida “plancheta”. El Ala 11, la primera Ala de Caza del Ejército del Aire, pasa a la Base de Morón, que hereda el nombre, el emblema y el espíritu de Manises, y que los combina inmediatamente con las tradiciones del Ala 21 y del Ala 22. La nueva unidad queda bajo la dependencia del Mando Aéreo del Estrecho, y se organiza operativamente como Ala 11 con los Grupos 11 (F-18) y Grupo 22 (P-3 Orión).

Ya en 2004, ocurrió la última gran transformación operativa del Ala 11, cuando el 27 de mayo llegan, procedentes de las instalaciones de EADS-CASA en Getafe, los tres primeros aviones C.16 Eurofighter. Los primeros pilotos que formaron el 113 Escuadrón de Conversión Operativa y el personal de mantenimiento que había realizado los correspondientes cursos de adaptación al nuevo material aéreo, desarrollan un ingente trabajo para alcanzar la operatividad de esta plataforma en el Ala 11, y así, en 2008 la unidad se califica para realizar el Servicio de Alerta (QRA).

Cabe mencionar que, habiendo estado prevista la desactivación del Grupo 22 el día 1 de enero de 2023 mediante la directiva del jefe del Estado Mayor del Aire 11/22, se procede a la baja del sistema de armas P.3M, lo que derivó en la desactivación temporal de la capacidad de patrulla marítima. Dicho hito recibió el correspondiente homenaje el día 16 de diciembre de 2022, en un acto militar presidido por el general jefe del Estado Mayor del Aire, dónde la plataforma pudo hacer un vuelo táctico triunfal, flanqueado por dos Eurofighter del Ala 11, por los 50 años de servicio de la plataforma, al servicio del Ejército del Aire y del Espacio. Posteriormente el día 19 realizó su último vuelo cuando se posicionó desde la Base Área de Morón a la Maestranza Aérea de Sevilla .

Grupo 11 de Fuerzas Aéreas

El bautismo del Grupo 11 en una misión real más allá de nuestras fronteras se produjo durante los primeros cuatro meses de 2015, cuando la unidad participó, con el Destacamento Ámbar, en la Operación Baltic Air Policing (BAP) de la OTAN, desde la base aérea de Amari en Estonia. El Ala 11 realizó allí 449 horas de vuelo en 329 salidas, de las cuales 10 fueron para realizar interceptaciones reales (alpha scramble) sobre aviones de la Fuerza Aérea Rusa.

Poco después, en octubre de 2015, la Unidad supera una Evaluación de Capacidades OTAN (CAPEVAL) al C.16. Fue la primera que se realizaba a este sistema de armas en el Ejército del Aire y, aunque en la práctica la operatividad del C.16 y del Grupo 11 estaba más que demostrada tras la misión en el Báltico, supuso la confirmación definitiva y la certificación oficial de la capacidad de despliegue para misiones reales. Un grupo de más de 120 evaluadores examinó a la unidad, analizando detalladamente en tierra y en vuelo la preparación y el entrenamiento del personal, las tácticas, técnicas y procedimientos aplicados, y la operatividad y efectividad real, en un ambiente extremadamente exigente, en el que se plantearon todo tipo de eventos simulando un escenario de combate real.

En 2018 los Eurofighter del Ala 11 vuelven a los Países Bálticos para realizar de nuevo una misión de Policía Aérea OTAN, esta vez en el denominado destacamento Vilkas, que despliega durante 4 meses en la base aérea de Siauliai (Lituania) y realiza alrededor de 1.000 horas de vuelo en más de 500 salidas, entre misiones de entrenamiento en ejercicios OTAN y misiones de interceptación reales sobre aviones de la Fuerza Aérea Rusa.

En el año 2021 del Destacamento “Paznic” despliega en la Base Aérea Rumana de Mihail Kogalniceanu, desde donde se realizaron misiones de Policía Aérea sobre la zona de responsabilidad asignada en el Mar Negro.

En la misma línea, durante el mes de noviembre de 2022, se constituyó el Destacamento “OREL” en la Base Aérea Bulgara de Bezmer, para el Refuerzo de Policía Aérea en el Área Sur, donde desplegaron 6 aviones C.16 typhoon y el personal y medios necesarios para su operación. A lo largo del mes que permanecieron destacados se realizaron todas las salidas comprometidas, cumplimentando las horas de vuelo previstas.

3. Organización y Personal

El Grupo 11 hoy está formado actualmente por el 111 Escuadrón, con indicativo radio “dólar”, que es el escuadrón operativo de la unidad, y el 113, con indicativo radio “gallo”, escuadrón de instrucción responsable de la formación inicial en C.16 de todos los pilotos españoles de Eurofighter, y de numerosos pilotos de otras naciones. La excelencia del Centro de Instrucción C.16, que opera tres simuladores de última generación, combinada con la formación en vuelo de alto nivel proporcionada por un selecto grupo de instructores de alta experiencia, consigue que los pilotos de caza que reciben el “apto para el combate” puedan incorporarse con todas las garantías a los escuadrones operativos.

En la actualidad 37 aviones Eurofighter constituyen la dotación del Grupo 11 del Ala 11, y han realizado ya más de 50.000 horas de vuelo desde la base de Morón, repartidas en más de 33.000 salidas. Durante todos estos años se ha demostrado la alta capacidad de la aeronave, que es la punta de lanza del Ejército del Aire y un elemento imprescindible para garantizar nuestra defensa aérea y para contribuir a los compromisos internacionales de España.

Ala 12

1.Breve presentación de la unidad

El Ala 12 se encuentra ubicada en la Base Aérea de Torrejón, a unos 20 km de Madrid. Es una unidad de caza y ataque del Ejército del Aire y del Espacio, que depende operativamente del Mando Aéreo de Combate (MACOM) y orgánicamente del Mando Aéreo General (MAGEN).

El Ala 12 adiestra a su personal y mantiene en estado operativo los F-18M en dotación para contribuir en la vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía nacional con aviones en QRA (Quick Reaction Alert), estando preparada para aportar sus capacidades tanto a la Fuerza Conjunta, como a las Fuerzas de Reacción de la OTAN y aquellas otras organizaciones multinacionales en las que España participa.

En la actualidad, el Ala 12 se encuentra desplegada en Rumanía con siete EF-18 y 130 militares, para contribuir a la disuasión y defensa del flanco Este de la Alianza. Su emblema recoge la figura del gato, característico de la ciudad de Madrid, siendo su lema “No le busques tres pies…”

2. Reseña Histórica

El Ala 12 es depositaria de toda la tradición heredada de las unidades de combate ubicadas en la Base Aérea de Torrejón. Su origen se remonta a abril de 1958, con la creación del Escuadrón de Caza núm. 61 que, dependiendo del Mando de la Defensa Aérea, comenzó a operar con el primer avión a reacción de combate del entonces Ejército del Aire, el F-86F Sabre. Tras diversas remodelaciones, en marzo de 1971 la Unidad pasa a denominarse Ala 12.

Junto con el F-86F, otras aeronaves emblemáticas han formado parte de la dotación de la Unidad, como el F-104G Starfighter, el F-4C Phantom II, el KC-97L de reabastecimiento en vuelo, y el RF-4C, versión de reconocimiento Phantom II.

El 5 de junio de 1978, el municipio de Torrejón de Ardoz ofreció el primer Estandarte al Ala, siendo madrina S.M. la Reina Doña Sofía.

En 1989 se comienzan a recibir en el Ala 12 los 36 nuevos aviones de combate EF-18 HORNET, en versiones monoplaza y biplaza que, tras diferentes actualizaciones, continúan en dotación en la Unidad con la denominación militar de C.15M.

3. Organización de la unidad

El Ala 12 cuenta con alrededor de 400 aviadores, que se distribuyen en tres estructuras principales:

El Grupo de Fuerzas Aéreas, encargado del planeamiento y conducción de las operaciones en todas sus facetas (vuelo, planeamiento, inteligencia, etc.), que cuenta con dos Escuadrones: 121 (Poker) y 122 (Tenis).

El Grupo de Material, responsable de mantenimiento e ingeniería de los EF-18 en dotación, así como de su armamento y del equipo auxiliar.

La Secretaría General, como órgano de apoyo a la acción del mando de la jefatura de la Unidad.

La misión fundamental del Ala 12 es mantener a su personal adiestrado y el material operativo para llevar a cabo, como parte del Sistema de Defensa Aérea del Ejército del Aire y del Espacio, la vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía nacional.

Para ello, dispone de aviones en alerta permanente QRA (Quick Reaction Alert). Pero, además, la Unidad está lista para aportar sus capacidades en el marco de la contribución española a las Fuerzas de Reacción y a los planes operativos de las organizaciones multinacionales de las que España es miembro, contribuyendo así tanto a la defensa de nuestro país como a la seguridad colectiva de nuestros aliados.

El Ala 12 tiene asignados roles de defensa aérea, ataque todo tiempo, reconocimiento en profundidad y misiones en ambiente marítimo, para las que cuenta con una gran variedad de armamento en dotación. A destacar, los misiles aire-aire tipo IRIS-T o AMRAAM; bombas de guiado láser-GPS y misiles aire-suelo modelo TAURUS o MAVERICK; y misiles anti-buque tipo HARPOON.

El Ala 12 ha participado, junto con otras Unidades del EA, en las operaciones sobre la antigua Yugoslavia, tomando parte en las misiones DELIBERATE FORCE (1995) y ALLIED FORCE (1999). Por estas acciones, el Destacamento Ícaro de la Base Aérea de Aviano se hizo acreedor a una de las recompensas más importantes en tiempo de paz, la Medalla Aérea con carácter colectivo.

Durante el año 2011, cuatro aviones del Ala 12 destacaron a la Base Aérea de Decimomannu, en Cerdeña, como parte del Destacamento Argos para las operaciones ODISSEY DAWN y UNIFIED PROTECTOR, como contribución a las misiones de la OTAN sobre Libia.

A raíz de la invasión de Crimea por Rusia en 2014 y del refuerzo progresivo del flanco Este de la OTAN, el Ala 12 ha venido desplegando regularmente el Destacamento Vilkas en la Base Aérea de Siauliai (Lituania), desde 2019, para reforzar la Policía Aérea en el Báltico.

En la actualidad, siete aviones y 130 hombres y mujeres del Ala 12 y otras unidades del EA componen, hasta el mes de junio de 2023, el Destacamento Viespe, en la Base Aérea de Borcea (Rumanía), para garantizar la seguridad del espacio aéreo rumano y proteger el flanco Este de la Alianza.

Ala 14

1.Breve presentación de la unidad

El Ala 14 es una unidad del Ejército del Aire y del Espacio (EA) situada en la base aérea de Albacete.

La Unidad depende orgánicamente del Mando Aéreo General (MAGEN) y operativamente del Mando Aéreo de Combate (MACOM).

Su cometido principal es la defensa del espacio aéreo de soberanía nacional en tiempos de paz a través del servicio de policía del aire, también conocido como QRA (I), para lo que cuenta con modernos aviones de caza, los eurofighter, conocidos en el EA como C.16.

2. Reseña histórica

Creada en junio de 1974, el próximo año la unidad celebrará su cincuenta aniversario. El 18 de junio de 1975, procedentes de Francia, llegaron a esta base los primeros aviones Dassault Mirage F-1, denominados C.14 en España. Este avión sería su caballo de batalla durante casi cuarenta años, acumulando más de 200.000 horas de vuelo. Durante estos años la Unidad realizó múltiples ejercicios de adiestramiento nacionales como internacionales, destacando el realizado en Alaska en el año 2002.

En mayo de 2012 llegan a la Unidad los primeros Eurofighter Typhoon, denominados C.16 en España. En diciembre de ese año el Mirage F-1 realiza sus últimos vuelos en el Ala 14. Hasta la fecha los Eurofighters de la unidad han acumulado más 29.400 horas de vuelo; participando en ejercicios internacionales como el Red Flag en Estados Unidos o, como a principios de este año, el Desert Flag en Emiratos Árabes Unidos.

3. Organización y material

Tal y como regula la Instrucción General 10-11 del jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio de la estructura orgánica básica de las unidades del EA, al ser una unidad tipo Ala de Fuerzas Aéreas asociada a una base aérea, el Ala 14, bajo el mando de un coronel de la escala de oficiales de la especialidad de vuelo y piloto de caza, se organiza en una jefatura, con diversos órganos de apoyo al Mando, de la que dependen tres grupos:

Grupo de Fuerzas Aéreas: Es el encargado de ejecutar las operaciones aéreas asignadas al Ala. Del jefe de grupo dependen los escuadrones de vuelo.

Grupo de Material: Es el responsable de llevar a cabo las actividades logísticas necesarias para el mantenimiento de los aviones asignados al Ala.

Grupo de Apoyo: Es el responsable de proporcionar la seguridad a la base, mantenimiento de infraestructura, abastecimiento, comunicaciones, servicio sanitario, contraincendios, de control aéreo de aeródromo, meteorología, vehículos y gestión de personal entre otros al Ala, así como apoyo logístico al resto de unidades ubicadas o de paso en la base.

La unidad tiene en dotación más de 30 aviones C.16 Eurofighter de las versiones Tranche 2 y 3.

El Eurofighter es caza de superioridad aérea fruto de la colaboración de Alemania, España, Italia y Reino Unido. Es capaz de desempeñar misiones aire-aire y aire-suelo de día y de noche, a más de 1000 Km de su base de despegue.

El avión es capaz de cargar hasta ocho misiles aire-aire, combinando misiles corto, medio y largo alcance, como el recientemente incorporado misil METEOR. También es capaz de llevar bombas de alta precisión guiadas por láser y GPS. Además el avión tiene un cañón de 27mm.

Como medidas de autoprotección, el C.16 cuenta con un avanzado sistema de ayudas defensivas de detección y de perturbación de señales electromagnéticas, así como lanzadores de bengalas y dipolos metálicos que se usarían como señuelos de posibles misiles lanzados contra él.

Aunque la mayoría de los Eurofighter son monoplazas, la unidad cuenta con un limitado número de biplazas.

El Ala 14 ha participado en numerosas ocasiones en misiones internacionales bajo mando de la OTAN. La unidad fue la primera del EA en contribuir en la ahora habitual Policía Aérea del Báltico, con el despliegue de 4 aviones Mirage F-1 en Lituania en el año 2006. Ya con los Eurofighter, la unidad ha participado en la mencionada misión en los países bálticos en los años 2016, 2021 y 2022. Además, se ha participado una vez en el aumento de la policía aérea de la OTAN en Bulgaria en el año 2022.

4. Descripción de la unidad que participa en el desfile

En total participan en el desfile cinco aviones Eurofighter del Ala 14, en el primero, de tipo biplaza, encabezando el desfile y acompañado por un EF-18MLU, vuela la autoridad responsable de la organización y ejecución del desfile aéreo, el teniente general jefe del MACOM Francisco González-Espresati Amian.

Justo a continuación, en una formación compuesta por otros 8 aviones Eurofighter, se encuentran los otros cuatro cazas del Ala 14.

Ala 15

1.Breve presentación de la unidad

El Ala nº 15, es un Ala de caza ubicada en la Base Aérea de Zaragoza, dependiente orgánicamente del Mando Aéreo General y operativamente del Mando Aéreo de Combate.

Entre los cometidos de esta Unidad destaca su contribución mediante el servicio de alarma QRA (Quick Reaction Alert) con aviones EF-18 a la vigilancia y control del espacio aéreo de responsabilidad nacional, estar permanentemente preparados para aportar sus capacidades como parte del Núcleo de Fuerza Conjunta, de la contribución española a las Fuerzas de Reacción y a los planes operativos de las organizaciones internacionales en las que participe España, y realizar el adiestramiento inicial y el reentrenamiento de todos los pilotos en material EF-18 Hornet del Ejército del Aire y del Espacio.

2. Reseña histórica

Los antecedentes del Ala nº 15 se remontan al 19 de septiembre de 1956, cuando se crea, en las actuales instalaciones de la Unidad, el Ala de Caza nº 2, que constituye la segunda Unidad en España en disponer de aviones Sabre F-86, los primeros reactores militares del Ejército del Aire y del Espacio. Del Ala nº 2, el Ala 15 hereda su historia y el emblema del tigre que hoy lucen todos sus pilotos.

El Ala nº 15 se crea el 16 de diciembre de 1985, constituyéndose como la primera Unidad del Ejército del Aire y del Espacio y del Espacio dotada con material EF-18 Hornet. Los cuatro (4) primeros EF-18 llegaron a la B.A. de Zaragoza en vuelo directo desde la factoría de McDonnell Douglas en St. Louis (EEUU), el 10 de Julio de 1986.

El 19 de septiembre de 1988 se le concede a la Unidad el uso del Estandarte en un acto que fue presidido por S. M. el Rey y actuando como madrina S. A. R. la Infanta Elena.

En julio de 1994, personal del Ala nº 15 participa por primera vez en el ejercicio “Red Flag”, en la Base Aérea de Nellis (EEUU), y en noviembre de ese mismo año, se inicia el Destacamento Ícaro, donde, desde la Base Aérea de Aviano (Italia), el Ala nº 15 realizó numerosas misiones sobre el espacio aéreo de la antigua Yugoslavia, considerándose el bautismo de fuego de la Unidad en una operación real.

A finales de 1995 se crea el 153 Escuadrón, siendo su misión la de impartir los planes de instrucción a todos los pilotos que fueran destinados a Unidades dotadas con material EF-18, hasta alcanzar la calificación operativa de LCR (Limited Combat Ready).

En 2006 se inicia el proceso de modernización del sistema de armas de la Unidad, “Mid Life Update” (MLU), que convierte la aeronave en un sistema de armas más moderno, versátil y seguro, pasándose a denominar EF-18M.

El 4 de marzo de 2011, el Excmo. Sr. Justicia de Aragón hace entrega del Guion de la Unidad, donado por D. Francisco Martín Marín, al coronel jefe del Ala.

De julio a octubre de 2011, el Ala 15 participa, desde la Base Aérea de Decimomannu (Cerdeña), y como parte del Destacamento Argos, en la Operación de la OTAN “Unified Protector”, haciendo cumplir la zona de exclusión aérea sobre el espacio aéreo libio.

De mayo a septiembre de 2017, la Unidad participó en la misión de defensa aérea de la OTAN “Baltic Air Policing”, destacando en la Base Aérea de Ämari (Estonia), y realizando misiones de Policía Aérea, con el fin de salvaguardar el espacio aéreo de soberanía de los tres (3) países bálticos: Estonia, Lituania y Letonia.

De nuevo, entre mayo y noviembre de 2020 la Unidad participó en la misión de defensa aérea de la OTAN “Baltic Air Policing”, destacando en la Base Aérea de Siauliai (Lituania), ejerciendo el liderazgo de la misión y con los mismos cometidos que en su anterior misión en la zona.

La última misión en la que el Ala nº 15 ha participado ha sido la misión “Enhanced Air Policing” de la OTAN, en la Base Aérea de Fetesti (Rumanía), entre los meses de noviembre de 2022 y marzo de 2023, contribuyendo con ello al refuerzo de la vigilancia y control del espacio aéreo en el flanco sureste de Europa, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

3. Organización y materiales de la Unidad

El Ala 15 se compone de:

Jefatura

Grupo de Fuerzas Aéreas compuesto por 3 Escuadrones de Fuerzas Aéreas, 2 operativos y uno dedicado a la instrucción de todos los pilotos destinados a pilotar aviones EF-18 en el Ejército del Aire y del Espacio

Grupo de Material compuesto por un Escuadrón de Mantenimiento, un Escuadrón de Abastecimiento y de una Sección de Ingeniería y Control de Calidad.

Materiales: Actualmente la Unidad está dotada de 36 EF-18M modernizados, 26 C.15M mono mandos, y 8 CE.15M doble mandos, en nomenclatura del Ejército del Aire y del Espacio), plataforma multi-role que cuenta con la tecnología más avanzada y armamento de última generación, capaz de realizar misiones de superioridad aérea, de ataque a objetivos de superficie día-noche y en condiciones meteorológicas adversas, además de misiones de supresión de defensas aéreas enemigas (SEAD).

En julio de 1994, personal del Ala 15 participa por primera vez en el ejercicio Red Flag, en la Base Aérea de Nellis (EEUU), y en noviembre de ese mismo año, se inicia el Destacamento Ícaro, donde, desde la Base Aérea de Aviano (Italia), el Ala 15 realizó numerosas misiones sobre el espacio aéreo de la antigua Yugoslavia, considerándose el bautismo de fuego de la Unidad en una operación real.

De julio a octubre de 2011, el Ala 15 participa, desde la Base Aérea de Decimomannu (Cerdeña), y como parte del Destacamento Argos, en la Operación de la OTAN “Unified Protector”, haciendo cumplir la zona de exclusión aérea sobre el espacio aéreo libio.

De mayo a septiembre de 2017, la Unidad participó en la misión de defensa aérea de la OTAN “Baltic Air Policing”, destacando en la Base Aérea de Ämari (Estonia), y realizando misiones de Policía Aérea, con el fin de salvaguardar el espacio aéreo de soberanía de los tres países bálticos; Estonia, Lituania y Letonia.

De nuevo, entre mayo y noviembre de 2020 la Unidad participó en la misión de defensa aérea de la OTAN “Baltic Air Policing”, destacando en la Base Aérea de Siauliai (Lituania), ejerciendo el liderazgo de la misión y con los mismos cometidos que en su anterior misión en la zona.

La última misión en la que el Ala 15 ha participado ha sido la misión “Enhanced Air Policing” de la OTAN, en la Base Aérea de Fetesti (Rumanía), entre los meses de noviembre de 2022 y marzo de 2023, contribuyendo así a la defensa del espacio aéreo en el este de Europa.

4. Descripción de las unidades que participan en el desfile

Desfilan 6 cazas EF-18 en formación de rombo y uno 1 repostando en vuelo, dotados con la tecnología más avanzada y armamento de última generación.

Ala 23 Escuela de Caza y Ataque

1.Breve presentación de la unidad

El Ala 23 tiene como cometido principal la formación de los futuros oficiales del EAE con la especialidad de Caza y Ataque. Además, se encarga de operar el nuevo sistema de aviones remotamente tripulados (RPAS).

La Unidad está ubicada en la B.A. Talavera la Real (Badajoz).

2. Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior

La Escuela de Reactores, se creó el 10 de diciembre de 1953, ubicándose en la denominada a partir de entonces Base Aérea de Talavera la Real.

La creación de la Escuela fue la respuesta a la necesidad de nuevas enseñanzas para la formación de los pilotos que compondrían las Unidades de Caza, dotadas hasta entonces de material convencional y que, a partir de 1953, pasaron a contar con modernos aviones a reacción.

Desde 1954, año en el que toman tierra en la Base Aérea de Talavera los seis primeros aviones T-33A "Shooting Star" fabricado por Lockheed, pasando por los T-33, el F-86 “Sabre”, se llega al año 1979 año en el que se reciben los primeros F-5B, empleándose por primera vez en el 50º Curso de Reactores, en el mes de septiembre de 1971.

La Escuela de Reactores pasó a denominarse Ala 23 de Instrucción de Caza y Ataque el 23 de marzo de 1987.

El Grupo de Fuerzas Aéreas RPAS, que opera el sistema de armas NR.05 “Predator”, se creó en el año 2018 y el 20 de enero de 2020 se realizó el primer vuelo en la Base Aérea de Talavera. El sistema se compone de 4 plataformas aéreas, 3 estaciones de control y todos los elementos necesarios para su operación remota y conectividad. El enlace vía satélite le permite volar a distancias lejanas de la base principal, como se pudo constatar el pasado mes de octubre del 2022, en el que se despegaban los aviones desde el Aeródromo Militar de Lanzarote y se les transfería el control a los pilotos situados en la B.A de Talavera.

El F-5M ha participado en ejercicios nacionales como EX. SIRIO/LUCEX/ACUARIO, así como en ejercicios internacionales con la FF.AA. Marroquí en el EX. ATLAS

El NR-05, con su recientemente adquirida Capacidad Operativa Inicial, participa en numerosas misiones nacionales y continúa progresando para adquirir la Capacidad Operativa Final.

3. Organización y materiales de la Unidad

La Unidad se compone de 2 Grupos de Fuerzas Aéreas, uno de ellos con dependencia operativa de MACOM, operando el sistema de armas NR.05 “Predator” del que depende el 233 SQN y otro docente con dependencia operativa de MAPER y compuesto, a su vez, por dos escuadrones: el 231 SQN en el que se encuentra el cuadro de instructores, y el 232 SQN en el que se encuadran los alumnos.

Está dotada de 231/232 SQN F-5 y 233 SQN NR-05 (avión remotamente tripulado).

Ala 31

1.Breve presentación de la Unidad

El Ala 31 es una Unidad de transporte aéreo nacida en Zaragoza en 1973 con la llegada del avión C-130 Hércules, T.10 en su denominación militar. Constituye la espina dorsal del transporte aéreo militar español y del reabastecimiento en vuelo a otras aeronaves. Su lema: “Lo que sea, donde sea y cuando sea.”

2. Reseña histórica

El primer avión T.10 aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza el 18 de diciembre de 1973 donde se incorpora al recién creado 301 Escuadrón. En enero de 1976 llegaron los tres primeros aviones cisternas, con lo cual la Unidad amplió sus posibilidades al adquirir la capacidad de reabastecimiento en vuelo.

Después de diversas adaptaciones orgánicas, en septiembre de 1978 se creó el Ala 31, completándose la flota de 12 aviones en entregas sucesivas a principio de 1980.

Muy ligada a Zaragoza, la Unidad recibió en diciembre de 1979 su Estandarte, donado precisamente por la ciudad y entregado en un solemne acto.

El 17 de noviembre de 2016 Airbus hizo entrega del primer A400M (T.23) al Ejército del Aire, y el 1 de diciembre de 2016 éste se incorporó al Ala 31, donde desde el 2020 los sucesivos A400 sustituyeron por completo a los Hércules. Constituyendo así una flota actualizada y moderna de uno de los modelos de aviones más avanzados que existen.

A lo largo de su dilatada historia, ha participado en todo tipo de misiones entre las que destacan las de ayuda humanitaria, apoyo en catástrofes naturales, repatriaciones y misiones de sostenimiento de Operaciones en curso como “Atalanta” en el Océano Índico, “Libre Hidalgo” en Líbano o “Apoyo a Irak”, además de misiones dentro de teatros de operaciones como el de Afganistán, Sahel o Bosnia.

3. Organización y materiales

La Unidad está constituida por un total de unas 340 personas divididas principalmente dos Grupos, el Grupo de Material, que realiza las revisiones y reparaciones, así como prepara las aeronaves para volar y el Grupo de Fuerzas Aéreas, que vuela las misiones. Este último Grupo está compuesto por el 311 Escuadrón encargado de la preparación y ejecución de las misiones, y el 312 Escuadrón de instrucción y adiestramiento de todos los tripulantes de vuelo. Además, la unidad cuenta con un centro de entrenamiento equipado con un simulador de vuelo “full flight” que recientemente ha sido certificado por EASA como Simulador clase D, los más avanzados que existen. Siendo una hora de simulador perfectamente equiparable a una hora de vuelo.

Durante este año se prevé recibir el decimocuarto avión de la flota de A400M, quedando así cubierta la previsión inicial de aviones que se iban a adquirir. Además, con el fin de certificar el buen hacer del grupo de mantenimiento de la Unidad, el 12 de septiembre de 2022 el Grupo de Material del ALA 31 fue certificado por parte de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) como “Organización de Mantenimiento (OM)” aprobada bajo la Norma PERAM 145, “Publicación Española de Requisitos de Aeronavegabilidad Militares Para Organizaciones de Mantenimiento”. Esta aprobación supone que el ALA 31 ha implementado un Sistema de Gestión de la Calidad bajo los estándares EMAR, “European Military Airworthiness Requirements”, publicados por la Agencia Europea de Defensa (EDA). La implementación de la normativa EMAR dará lugar a un reconocimiento recíproco de los Sistemas de Calidad y trabajos de mantenimiento aeronáutico realizados entre los distintos países miembros de la Agencia.

El Ala 31 tiene una dependencia orgánica del Mando Aéreo de General y operativamente del Mando Aéreo de Combate, corresponde la realización de las misiones aéreas que se le encomienden. A su vez, el EA ha cedido el control operativo de las aeronaves del Ala (OPCON) al Mando Europeo de Transporte Aéreo (EATC), ubicado en Eindhoven (Países Bajos).

La misión del Ala 31 es llevar a cabo los transportes aéreos necesarios para la ejecución de operaciones o acciones:

Previstas en el PAEA (Plan de Acción del EA).

Previstas en otros planes.

Imprevistas.

La Unidad realiza tanto transporte estratégico (inter-teatro) como táctico (intra-teatro) y, dentro de esas categorías, los siguientes tipos de acciones:

Despliegue de Unidades de Fuerzas Aéreas

Reabastecimiento en Vuelo

Movimiento Aéreo

Apoyo Aéreo Logístico

Operaciones Aerotransportadas

Evacuaciones Aeromédicas

Misiones Humanitarias

Acciones destacadas:

1989 UNTAG NAMIBIA1991 UNAVEM ANGOLA1991 ONUCA CENTRO AMÉRICA1991 PROVIDE CONFORT TURQUIA-IRAN1992 ONUSAL SALVADOR1992 UNPROFOR EX-YUGOSLAVIA1995 UNAMIR RUANDA1995 IFOR ANT. YUGOSLAVIA 19951996 SFOR ANT. YUGOSLAVIA1999 TERREMOTO EN TURQUÍA2000 INUNDACIONES EN MOZAMBIQUE2001 LIBERTAD DURADERA AFGANISTÁN2003 RECONSTRUCCIÓN DE IRAK2003 TERREMOTO EN IRÁN2006 UNIFIL LIBANO2010 TERREMOTO HAITÍ2011 UNIFIED PROTECTOR LIBIA2013 APOYO A MALI2014 APOYO A REPÚBLICA CENTROAFRICANA2015 APOYO A IRAK2020 OPERACIONES BALMIS2021 EVACUACIÓN KABUL2022 APOYO A UCRANIA2023 TERREMOTO DE TURQUÍA

Ala 35

1.Breve presentación de la Unidad

El Ala 35 se creó el 1 de julio de 1955 como unidad específica de transporte en la Base Aérea de Getafe.

Varios tipos de avión han servido en el Ala 35. Desde el Junkers 52; pasando por los DC-3, DC-4 y CASA 207 'Azor'; los míticos CASA 212 'Aviocar' y DH-9 'Caribou'; y los más modernos CASA CN-235 y C-295 (denominación militar T-21). Éste último es el modelo actualmente en dotación.

2. Reseña histórica

De Getafe… al cielo

Hablar de Getafe es hablar de Aviación. Una estrecha relación que comienza en 1911. El municipio es designado etapa final de la carrera aérea París-Madrid. Un acontecimiento que marcaría el devenir de los terrenos en los que aterrizaron aquellos intrépidos pilotos. En ese lugar se instalaría después el Aeródromo de Getafe, que acogió el Aeropuerto de Madrid, el Real Aero Club de España, la Escuela Nacional de Aviación y la factoría de CASA (actual AIRBUS)

En 1920, el Aeródromo de Getafe pasó a ser de utilización militar. Ese año, se organiza y distribuye territorialmente a las fuerzas y servicios de la Aeronáutica Militar española. El Real Decreto de 18 de marzo, publicado en la Gaceta de Madrid, las divide en cuatro zonas (Primera o Central, Segunda o Norte, Tercera o Sur y Cuarta o Noroeste) y a cada zona le corresponde una base aérea. Junto a Zaragoza, Tablada y León, Getafe es una de esas primeras bases aéreas.

3. Organización de la Unidad

Su mando lo ejerce un coronel de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejercito del Aire y del Espacio. Su principal órgano de apoyo y asesoramiento es la Secretaría General. La jefatura del Ala 35 cuenta también con el Grupo de Apoyo, Grupo de Fuerzas Aéreas, Grupo de Material y la Sección Económica y Administrativa número 27.

T-21, un todoterreno del aire

Su entrada en servicio en la Base Aérea de Getafe tuvo lugar en el año 2001. Supuso una mejora sensible de las características de robustez, versatilidad y sencillez de mantenimiento con respecto a modelos anteriores.

El T-21 es un aparato dotado con capacidades inéditas en un avión de transporte del Ejército del Aire hasta su llegada a la Unidad. Reabastecimiento en vuelo, medidas de protección contra misiles, comunicaciones seguras, medidas de protección física (blindaje de cabina) o capacidad de operación táctica nocturna con escasa luminosidad mediante el uso de sistemas de Gafas de visión Nocturna.

Operaciones Aéreas Especiales

El Ala 35 es la Primera Unidad de Ala fija del Ejército del Aire en adquirir el role específico de Operaciones Aéreas Especiales, gracias a las capacidades tácticas del C-295 y a un adiestramiento continuo de sus tripulaciones en este tipo de operaciones, realizado en conjunto con el resto de Unidades de Operaciones Especiales (Ala 48, EZAPAC, Mando de Operaciones Especiales [MOE] o la Fuerza de Guerra Naval Especial [FGNE]) y en cualquier tipo de ambiente de amenaza

Algunas de las acciones más destacadas del Ala 35 desde su creación:

De 1979 a 1992: Destacamento de 2 aviones C-212 “Aviocar” en Guinea Ecuatorial.

De 1989 a 1990: Despliegue de 8 aviones C-212 “Aviocar” en Namibia. El Ala 35 fue la primera unidad de las Fuerzas Armadas Españolas que participó en misiones internacionales bajo mandato de las Naciones Unidas (UNTAG).

Entre 1990 y 1991: Numerosas misiones al Golfo Pérsico en el contexto de las operaciones Desert Shield y Desert Storm tras la invasión de Kuwait por Iraq.

En 1994: Participación en la misión de Naciones Unidas en Ruanda (UNAMIR) tras los enfrentamientos étnicos entre hutus y tutsis.

En 2005: Despliegue en Indonesia de 3 aviones CN-235 en la operación de ayuda humanitaria a las víctimas del tsunami que asoló el sudeste asiático.

Entre 2006 y 2008: Constitución del Destacamento ALCOR (1 avión C-295) en Herat (Afganistán), en el marco de la misión ISAF de la OTAN.

Entre 2008 y 2009: Despliegue de 2 aviones C-295 en Yamena (República del Chad) dentro de la operación EUFOR TCHAD/RCA.

Entre 2009 y 2011: Se constituye nuevamente el Destacamento ALCOR del Ala 35 en Afganistán con 1 avión C-295.

Entre 2013 y 2014: Constitución del Destacamento MARFIL (1 avión C-295) en Dakar (Senegal), formando parte de la Operación de Apoyo a Mali (Operación de Francia BARKHANE).

Entre 05 de octubre de 2014 y 24 de marzo de 2020: Despliegue de un avión C295 en Libreville (Gabón) en el Destacamento MAMBA, en apoyo a Francia y la misión de Mantenimiento de la Paz SANGARIS en la RCA, así como la misión de Naciones Unidas de mantenimiento de la Paz denominada MINUSCA.

Entre 2005 y 2020, el Ala 35 ha mantenido un Destacamento permanente en Canarias, con una tripulación y un avión desplegados.

MEDEVAC, misiones de aeroevacuación médica

Los T-21 del Ala 35, equipados con personal y material de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) de la Base Aérea de Torrejón, han transportado de urgencia a pacientes en numerosas misiones de aeroevacuación médica (MEDEVAC).

Actualidad del Ala 35

Destacamento Marfil. Desde el 26 de marzo de 2020, dos T-21 del Ala 35 operan en el destacamento MARFIL como parte de las misiones de las Naciones Unidas MINUSCA y MINUSMA, de la operación francesa Barkhane, de las operaciones de la Unión Europea en la República Centroafricana y Malí, así como a la Fuerza Conjunta de los países del G5 Sahel.

Medalla de Oro de la ciudad de Getafe. El 25 de noviembre de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Getafe concedió la Medalla de Oro de la ciudad, máxima condecoración de su reglamento de Honores y Distinciones, a la Base Aérea de Getafe.

Celebración del Centenario. Durante el 2020, con motivo del Centenario de la creación de la Base Aérea de Getafe se rotula sobre el estabilizador vertical del T21-02 el logo del centenario, junto a la frase “Base Aérea de Getafe 1920-2020” y los escudos del Ayuntamiento de Getafe y del Ala 35.

Operación Balmis y Misión Baluarte. Durante la pandemia de la COVID-19, el Ala 35 mantuvo sus capacidades operativas y participó activamente en la Operación BALMIS, así como en la Misión BALUARTE, mediante el traslado de material sanitario urgente, traslado de vacunas, MEDEVAC de carácter urgente.

Ala 37

1.Breve presentación de la Unidad

El Ala 37 es la 3ª Unidad de Transporte del Ejército del Aire y del Espacio. Está ubicada en la Base Aérea de Villanubla, provincia de Valladolid, Comunidad de Castilla y León.

Depende operativamente del Mando Aéreo de Combate a través de la Jefatura de Movilidad Aérea.

Su principal cometido es el transporte logístico y táctico de corto y medio alcance, lo que incluye lanzamiento de cargas y personal, así como tomas en campos semipreparados.

Su misión secundaria es el reentrenamiento de pilotos no destinados en Unidades de Fuerzas Aéreas

2. Reseña histórica y misiones en el exterior

El Ala 37 fue creada en el año 1962. Se ubicó inicialmente en la Base Aérea de Albacete y en el año 1974 se trasladó a su ubicación actual en la B.A de Villanubla (Valladolid).

Inicialmente contó con aviones bimotores de transporte DC-3, que en el año 1968 causaron baja y fueron sustituidos por DHC-4 Caribou, los cuales causaron baja en 1991 siendo sustituidos por los bimotores CASA-212 Aviocar, de fabricación nacional (1974), los cuales siguen en servicio en la Unidad.

En el año 2021, se une al Ala 37 de transporte, el Grupo 42 con material E.24 Bonanza para el reentrenamiento de los pilotos de transporte y helicópteros que no se encuentren destinados en Unidades Aéreas.

Desde el año 2015, el Ala 37 es también la encargada de mantener operativos los aviones DELTA-4 encargados del servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) dentro de las 3 regiones de vuelo españolas (Madrid-Barcelona-Canarias).

La unidad ha participado en varias misiones, a destacar:

Año 1989 - Integrante de la misión auspiciada por Naciones Unidas en Namibia, bajo el nombre de UNTAG (Grupo de Asistencia para la Transición de Namibia).

Dentro del ámbito de la Cooperación Española en Guinea Ecuatorial, la Unidad mantuvo un destacamento de 2 aviones T-12 en Malabo hasta el año 1994, efectuando numerosas misiones de carácter humanitario en beneficio del pueblo ecuatoguineano.

Año 1993, Fue la primera unidad del Ejército del Aire que participó en misiones de Mantenimiento de la Paz dentro del concepto de UNPROFOR (United Nations Protection Force) y del conflicto en la antigua Yugoslavia. La misión bajo control operativo de la OTAN y de su Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC), se llevó a cabo desde el mes de junio de 1993 hasta julio de 2002 con un avión T-12, destacado en la base aérea italiana de Dal Molin en Vicenza (Italia).

Durante esta misión, un T-12 Aviocar fue alcanzado por un misil SA-7, dañando la aeronave e hiriendo levemente al pasaje y a un tripulante. La aeronave se recuperó sin otra novedad en el aeropuerto de Rijeka (Croacia).

Año 1996, se les asigna una nueva misión dedicada a operaciones de Vigilancia Aduanera, en el marco de un convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el EA. El objetivo de estas misiones era efectuar la vigilancia y reconocimiento marítimo para la persecución de delitos de contrabando. Esta misión finalizó para la Unidad en el año 2.006.

Entre noviembre de 2002 y octubre de 2003, la unidad participó con personal y material en misiones de apoyo en la crisis del Prestige.

3. Organización y material de la unidad

El Ala37 se compone de 4 grupos; Jefatura, Grupo de Fuerzas Aéreas, Grupo de Material y Grupo de Apoyo. El Grupo de Fuerzas Aéreas cuenta con 2 Escuadrones de vuelo:

El 371SQN con material T-12B- Aviocar, avión de transporte de fabricación nacional y en servicio desde 1.974, que es el que participa en el desfile aéreo.

Y el 422SQN con material E.24 Bonanza, avioneta dedicada a labores de reentrenamiento de pilotos y apoyo al entrenamiento de otras unidades u organismos (no participa en el desfile).

Adicionalmente el Grupo de Material es la cabecera técnica para el mantenimiento de los aviones DELTA-4 destinados a la Búsqueda y Salvamento (SAR por las siglas en inglés Search And Rescue) en todo el territorio nacional (peninsular e insular).

4. Descripción de la Unidad que desfila

Es una formación mixta de aviones de transporte de corto y medio alcance, todos de fabricación nacional; 1 T-19 del Grupo de Escuelas de Matacan en Salamanca (labores de enseñanza); 1 T-12 del 721SQN de la BA de Alcantarilla en Murcia (Escuela Militar de Paracaidismo) y 1 T-12 del Ala37 de la BA de Villanubla en Valladolid (transporte logístico y táctico de corto y medio alcance). Los T-12 entraron en servicio en el EA en 1.974.

Ala 48

1. Breve presentación de la Unidad

El Ala 48 es una Unidad mixta de helicópteros y aviones que opera desde las Bases Aéreas de Cuatro Vientos (Madrid) y Getafe, dependiente orgánicamente del Mando Aéreo General y operativamente del Mando Aéreo de Combate.

Con helicópteros NH90 “Lobo”, AS332 Super Puma, AS532 Cougar y aviones CN-235 VIGMA en alerta permanente 24/7, el Ala nº 48 es la Unidad del Ejército del Aire con mayor número de roles, a saber: Búsqueda y Salvamento (SAR), Vigilancia Marítima, Recuperación de Personal en ambiente hostil, Aero-evacuación médica, Operaciones Aéreas Especiales, Transporte aéreo de Autoridades del Estado

2. Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior

El Ala 48 se crea el 19 de febrero de 1992 como resultado de la unión de dos escuadrones de amplia trayectoria: el Escuadrón 803 de Salvamento, cuyo origen data de 1954, y el Escuadrón 402 de transporte aéreo de Autoridades del Estado, creado en 1975.

La historia de esta Unidad se resume en el incansable apoyo a la población civil, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, en misiones tales como: el destacamento de salvamento marítimo de La Coruña (1973-1991), donde se salvaron cientos de vidas en la mar; el apoyo a los ciudadanos de Mozambique tras sus inundaciones (2000); el destacamento en Afganistán (HELISAF, 2005-2013), realizando aero-evacuaciones médicas en ambiente hostil y salvando más de 1000 vidas; la Operación Noble Centinela (2006), luchando contra la inmigración irregular en Cabo Verde; la Operación Atalanta (2008), luchando contra la piratería en Yibuti; la Operación Unified Protector de la OTAN (2011), vigilando las costas de Libia; y la Operación Sophia (Sigonella, Italia, 2015-2020), vigilando el Mediterráneo con el fin de desmantelar las redes de tráfico de inmigrantes.

3. Organización y materiales de la Unidad

El Ala se compone de dos escuadrones, el 803 y el 402 Escuadrón.

Los materiales más significativos que emplea la Unidad son los helicópteros NH90 Lobo, AS332 Super Puma, AS532 Cougar y aviones CN-235 VIGMA.

4. Descripción de la Unidad que desfila

Desfilan 1 helicóptero AS-332 Súper Puma del 402 Escuadrón, 2 helicópteros NH90 Lobo del 803 Escuadrón de PR/SAO/SAR y 1 avión CN-235 D4 del 803 Escuadrón de Búsqueda y Salvamento.

Ala 49

1.Breve presentación de la Unidad

La base aérea de Son San Juan, encuadrada en el Mando Aéreo General, tiene como rol principal la realización de misiones de búsqueda y salvamento (SAR) y vigilancia marítima (VIGMA), así como misiones SAR de apoyo a las operaciones militares. Asimismo, presta apoyo al despliegue de las Unidades Aéreas de la Base Aérea de Son San Juan.

El ala 49 y el RCC Palma dependen del Mando Aéreo de Combate a los efectos de ser instruidas, adiestradas y evaluadas, así como para mantener su disponibilidad y estado de alistamiento requerido

2. Breve reseña histórica

La primera vez que un avión surcó los cielos mallorquines fue cuando el piloto francés Julián Mamet realizó una exhibición en el desaparecido hipódromo de Son Maciá (Pont d’Inca) durante el verano de 1910. Seis años más tarde, el 2 de julio de 1916, aterrizó en el predio de Son Suñer, a escasos metros de donde está ubicada en la actualidad la Base Aérea de Son San Juan, procedente de Barcelona, dando inicio así a la historia de la Aviación en nuestra isla.

A principios del año 1921, un joven piloto catalán con un aeroplano AVIATIK, lleva a cabo una serie de vuelos de exhibición operando desde Son Bonet, dada la cercanía a Palma. En 1933, nace la compañía aérea AERO TAXI MALLORCA S.L, la cual construye el primer hangar. Años más tarde, en 1936, llegó la primera patrulla de aviones militares a Son San Juan, acondicionado como aeródromo militar durante la Guerra Civil. Desde aquí se desplegó a la Aviación Legionaria italiana el 28 de agosto con tres Fiat CR-32. A estos se le unieron bombarderos Savoia SM-79 y SM-81, cuyo mantenimiento se llevaba a cabo desde los talleres de Son Bonet. De este modo, se llegó a albergar unos 30 aviones Fiat CR-32 y 25 aviones SM-79, formando el Grupo de Cazas “Ratas”.

Posteriormente, se denominó a este “28 Grupo de Caza”, inicialmente dotado de aviones Polikarpov I-16 y sustituidos por los Me-109.

En 1940, debido a los acontecimientos en Europa, una docena de bombarderos Heinkel HE-111 son desplegados en Son San Juan procedentes de Logroño/Agoncillo. En junio, se nombra al primer jefe del Regimiento Mixto núm. 3, unidad formada por el 28 y 51 Grupo, este último de hidros con base en Pollensa.

En el Boletín Oficial del entonces Ministerio del Aire, de 17 de enero de 1950, se clasifican los aeródromos militares en categorías, quedando establecido el de Son San Juan como base aérea. En julio de 1952, el Regimiento Mixto núm. 3 se convierte en el Tercer Grupo, compuesto por los 28 y 113 Escuadrones (anterior 51 Grupo independizado en 1945), limitado solo a aviones de entrenamiento y enlace.

La Base Aérea de Son San Juan, fue una de las designadas para recibir los primeros aviones de combate incluidos en el Convenio de Cooperación Hispano-Americano firmado en 1953. El 19 de septiembre de 1956, se crea el 41 Escuadrón de Caza, disolviéndose el Tercer Grupo de Fuerzas Aéreas, para más tarde el 2 de noviembre siguiente trasladarse con carácter permanente los aviones F-86F Sabre, junto a varios T-33, convirtiendo la base aérea de Son San Juan en la segunda base española en contar con una unidad de reactores de combate, después de la B.A. de Manises (Valencia).

En junio de 1959, se crea el Ala de Caza núm. 4 y en 1960 se empezó a recibir dotación de misiles GAR-8 Sidewinder (denominado posteriormente AIM-9), siendo la primera unidad del Ejército del Aire en disponer de este entonces moderno material.

En 1963 se disolvía la unidad después de haber efectuado más de 20.000 horas de vuelo, aunque el destacamento se mantendría debido a que muchos aviones venían a realizar prácticas de tiro a Cabo Blanco.

Mientras los Sabres operaban desde la base aérea de Son San Juan, se trasladó entre junio y agosto de 1959 la 55 Escuadrilla de Salvamento (creada en agosto de 1954 en la Base de Hidros de Pollensa como 50 Escuadrilla), cambiando su ubicación a nuestra Base Aérea con sus aviones anfibios Grumman Albatros. Cambió sucesivamente de denominación en varias ocasiones, como 55 Escuadrón (febrero 1963) y 801 Escuadrón de Salvamento (abril 1965), para llegar a la actual denominación de 801 Escuadrón de FF.AA. (noviembre 1967).

El 801 Escuadrón de FF.AA. ha operado seis tipos de aeronaves, tres aviones y tres helicópteros; entre los primeros encontramos el SA/HU-16 Grumman (1954-1978), CASA C-127 (1963-1974) y CASA C-212 Aviocar (desde 1979); entre los helicópteros, el AUGUSTA–BELL 205 (1967-1983), AS-332 Super Puma (1983-1994) y SA-33 Grumman. Cambió de denominación en varias ocasiones, como Puma (desde 1994), todos con la misión principal encomendada: localizar a las aeronaves siniestradas dentro de su área de responsabilidad (FIR Barcelona), así como colaborar con otros organismos tanto civiles como militares que así lo demanden.

Finalmente, no hay que olvidar que el 1 de abril de 1965 se creaba en la base aérea de Son San Juan una nueva escuadrilla de entrenamiento, la 982, que en noviembre de 1967 se convirtió en la 518 Escuadrilla de Aviones- Base y en abril de 1969 se denominó 533 Escuadrilla para ser disuelta en 1973.

3. Organización de la Unidad

El Ala 49 se encuentra ubicada en la Base Aérea de Son San Juan. El coronel Jefe de la Base Aérea de Son San Juan y Ala 49, y RCC Palma, es también el Jefe de las unidades Sector Aéreo de Palma de Mallorca, Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto (CMAA) de Palma de Mallorca (Palma y Son Bonet) y Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto (CMAA) de Ibiza (Ibiza y Menorca).

El Grupo de Fuerzas Aéreas del Ala 49 cuenta con un único Escuadrón con la denominación de 801 Escuadrón de Fuerzas Aéreas. Dicho Escuadrón se compone de 801 FW (avión) y 801 RW (helicóptero).

El Centro Coordinador de Salvamento de Palma (RCC Palma), ubicado en las instalaciones del Aeropuerto de Palma de Mallorca, mantiene su actual estructura y cometidos dentro del despliegue del SAR. Su jefatura es ejercida por el Jefe del Ala 49 y sus funciones las realiza personal destinado en el Ala 49.

Misión de la Base Aérea de Son San Juan

A esta base aérea, ubicada en la Isla de Mallorca, se le denomina en argot táctico “Portaviones en el Mediterráneo”, por su orografía por la facilidad de operar que tienen todas las aeronaves encuadradas en la Alianza Atlántica, dando cobertura a los países del Mediterráneo Occidental, cuyos acuerdos nos vinculan. Además, es sede del Ala 49, donde se encuadra el 801 Escuadrón. El origen de este último se remonta al 3 de agosto de 1954 con la creación de la 50 Escuadrilla de Salvamento, cuna del actual Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) e incluido en la actualidad en el Grupo de Fuerzas Aéreas del Ala 49. Con su creación, se convirtió en el primer SAR en operar en España.

El área de responsabilidad asignada a España en los acuerdos internacionales para la prestación del Servicio de Búsqueda y Salvamento se divide en tres Regiones o FIR,s: Madrid, Canarias, y Barcelona; a este último FIR da cobertura el 801 Escuadrón. Por su parte, el Centro Coordinador de Salvamento (RCC Baleares) opera desde la Torre de Control del Aeropuerto de Palma de Mallorca y se encuentra encuadrado en la Jefatura del Ala 49 .

Actualmente, el Ala 49 está dotada de aviones CN-235 de Vigilancia marítima (VIGMAD4), sustituto del CASA C-212 “Aviocar”, y helicópteros AS-332 Superpuma, asignados desde el año 2019, tras la baja del AS-330 Puma en el 2017. Hasta el 30 de noviembre de 2022, el 801 Escuadrón ha realizado unas 116.300 horas de vuelo, dentro de las cuales cabe destacar las cerca de 4.000 operaciones reales, entre evacuaciones, escoltas, rescates y misiones de vigilancia marítima. Además, se llevan a cabo exposiciones y demostraciones con organismos públicos, mostrando así a la sociedad española las capacidades y medios de los que dispone.

Desde el año 1989 se le encomienda al 801 Escuadrón instrucción de todas las tripulaciones del Ejército del Aire dentro del ejercicio de supervivencia en el agua denominado “SURMAR”. Estas prácticas se realizan durante todo el año en la Bahía de Pollensa, tanto de día como de noche, siendo el personal de este Escuadrón los instructores dichas prácticas. También se realizan en estos ejercicios lanzamientos de cadenas de salvamento (balsas y víveres) desde los aviones de esta Unidad, material destinado para auxiliar a los posibles náufragos en los primeros momentos de rescate en el agua.

En lo que a operatividad se refiere, la Unidad se mantiene inmersa en el desarrollo de sus capacidades, con participación y ejecución de ejercicios de carácter nacional e internacional. Ejemplo de ello es el ejercicio internacional Cernia celebrado en la isla, que tuvo lugar en octubre de 2022 y donde se realizaron simulacros de actuación ante catástrofe aérea en diferentes escenarios, involucrando a todos los actores civiles y militares con responsabilidad en la resolución de una situación de emergencia ante un accidente de aviación.

En estos ejercicios internacionales, que forman parte de la cooperación a nivel SARMEDOC con países como Francia, Italia, Argelia y Túnez, se practica la coordinación y ejecución entre medios civiles y militares entre distintos países del Mediterráneo, mejorando así las técnicas y capacidades de Búsqueda y Salvamento. En este ámbito, destacan ejercicios como el Hirondelle (Francia) o el Squalo y el Griffone (Italia). Del mismo modo, se realizan ejercicios nacionales como el Sirio, MADRIDSAR y BALSAR.

Cabe destacar la participación en misiones internacionales realizadas bajo el amparo de Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP), donde las tripulaciones de helicóptero han formado parte del destacamento HELISAF durante la Operación ISAF (Afganistán) desde el 2007 hasta el 2012 como parte del contingente permanente del Ejército del Aire y del Espacio desplegado en la zona de operaciones. Las tripulaciones de ala fija con el sistema de armas D-4 han formado parte de las siguientes misiones internacionales: la Operación Atalanta, en la lucha contra la piratería y el tráfico ilegal de personas en aguas de Somalia (Yibuti, 2010-2016), la Operación Unified Protector, participando con el role SAR en la Crisis de Libia (Cerdeña, mayo-octubre 2011) y en la Operación Sophia, en misiones de vigilancia marítima frente a las costas de Libia, en la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos en la crisis humanitaria de Libia (Sicilia, 2016-2020).

Además de los ejercicios anteriormente citados, se realizan colaboraciones interejércitos como los EJEDANES con la Armada o con otras Unidades del Ejército del Aire como la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” o la Escuela de Zapadores Paracaidistas. Del mismo modo, se llevan a cabo distintas coberturas SAR, como la realizada en el programa “Tactical Leadership Programme” (TLP) o en distintos Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVAs) durante el control de calidad de los mismos. También en coordinación con la Guardia Civil, bajo los auspicios de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), se trabaja de manera conjunta en la Operación Índalo, que tiene como principal objetivo vigilar las actividades relacionadas con el narcotráfico, así como organizar operaciones marítimas de búsqueda y salvamento de migrantes.

Otra información significativa

Por su enclave, la base aérea de Son San Juan recibe a lo largo del año gran cantidad de autoridades nacionales e internacionales. Además de cumplir con la misión encomendada de dar apoyo al servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) con las plataformas HD-21 y D-4, también se realizan de forma continuada misiones de Vigilancia Marítima de ámbito nacional y en el entorno de la OTAN se refiere. Con ellas, en colaboración con la Armada, este Ejército mantiene su esfuerzo por reavivar la lucha contra el terrorismo, tráfico de personas y la inmigración ilegal, acrecentada en estos últimos años en nuestro archipiélago.

En la actualidad la base aérea de Son San Juan ocupa 1.250.019 metros cuadrados entre las dos pistas Norte y Sur del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Como dato histórico, el día 4 de octubre de 2005, el Príncipe de Asturias, hoy S.M. el Rey Felipe VI, inauguró un monolito de un helicóptero Augusta Bell, conmemorativo del 50 aniversario de la creación del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) en Baleares.

Patrulla ASPA

1. Presentación de la Unidad

La Patrulla Aspa es la patrulla acrobática de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio, encuadrada en el Ala 78, ubicada en la Base Aérea de Armilla en Granada. En esta Unidad se encuadra igualmente la Escuela Militar de Helicópteros, centro de referencia en lo que a enseñanza de aeronaves de ala rotatoria se refiere.

Su cometido es contribuir a la difusión y visión de las Fuerzas Armadas y trasladar a la sociedad la pasión por volar y el espíritu aeronáutico, que se ha heredado desde que en 1960 se creara la Escuela Militar de Helicópteros.

2. Reseña histórica

La Base Aérea de Armilla donde se encuentra ubicada la Patrulla Aspa ha cumplido el primer centenario, el 21 de junio de 2022. El Ala 78, Unidad encuadrada en esta Base Aérea, participó como Unidad en la Operación Internacional Althea, en el año 2008 en Bosnia y Herzegovina con la aportación de personal y dos helicópteros HE.24 (Sykorsky S-76-C).

En el año 2004 se crea la Patrulla Aspa, realiza su primera exhibición en el Acuartelamiento Militar de Tablada en mayo del citado año y en sus ya 19 años de historia ha recorrido toda la geografía española además de multitud de países europeos (Rep. Checa, Polonia, Suiza, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Francia, Portugal, Alemania, etc.).

3. Organización y materiales

La Patrulla Aspa está compuesta por pilotos profesores de la Escuela Militar de Helicópteros, mecánicos y personal de apoyo, sumando un total de 30 personas.

La forman cinco helicópteros EC-120 “Colibrí” fabricados por la empresa Airbus Helicopter.

4. Descripción de la Unidad que desfila

La Patrulla Aspa es la única patrulla acrobática de helicópteros del mundo, compuesta por cinco elementos. Realizan evoluciones en el aire de muy difícil ejecución, y requieren de una gran pericia y coordinación, siendo su principal pilar en cada exhibición la seguridad de vuelo.Compuesta por profesores de vuelo, mecánicos y personal de apoyo, con el apoyo inestimable del resto de la Base Aérea de Armilla, cada uno con una función específica, pero igualmente necesaria.

43 Grupo de Fuerzas Aéreas

1. Breve presentación de la unidad

El 43 Grupo de FF.AA, perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio, se encuentra ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, tiene con misión principal la lucha contra los incendios forestales.

Depende orgánicamente del Mando Aéreo General (MAGEN), operativamente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para dichas misiones de extinción, que autoriza la actuación en las mismas previa petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y del Mando Aéreo de Combate (MACOM) para el resto de misiones.

2. Reseña histórica

En 1970 el Ministerio de Agricultura decidió adquirir los dos primeros CL-215 a la empresa canadiense Canadair, que aterrizaron en la Base Aérea de Getafe el 8 de febrero de 1971, procedentes de Montreal, tras 23 horas y 20 minutos de vuelo. Desde ese día las dos aeronaves, con denominación militar UD-13, pasaron a formar parte del 803 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, con dependencia del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).

El 11 de marzo de ese mismo año, se llevó a cabo la primera misión en la unidad, que fue una búsqueda SAR que tuvo lugar al Oeste del Cabo Finisterre. Meses después, el 9 de julio en la provincia de A Coruña, se realizó la primera misión como bombardero de agua.

En 1973 la unidad cambió su ubicación a la base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, que mantiene hasta la actualidad, pero no fue hasta el año 1980, cuando pasó a la denominación de 43 Grupo, que mantiene actualmente. Con los años se fueron sumando nuevos aviones a la unidad hasta completar la flota en 2014, con un total de 18 aviones, 4 de ellos C-415, con denominación UD.14, versión actualizada del modelo anterior.

Mención especial requiere la adhesión del Ejército del Aire, desde el año 2019, al mecanismo RESCEU, contribuyendo con dos aeronaves del 43 Grupo. Dicho mecanismo tiene como resultado la colaboración entre diferentes países, que en el caso de España, se manifiesta en la disposición permanente de dos aeronaves susceptibles de desplegar a la mayor brevedad donde la Unión Europea demande. Este despliegue está supeditado a las necesidades nacionales, por lo cual antes de proceder al mismo, se debe contar con el visto bueno del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Ministerio de Defensa.

3. Organización y personal

El tipo de Unidad es un Grupo desde 1980, antes de eso era el Escuadrón 404. Pero debido a su crecimiento, se transformó en un Grupo con dos escuadrones de vuelo: el 431 de operaciones y el 432 de instrucción. La especialidad de la Unidad es transporte.

El 43 Grupo se ubica en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz desde 1973, aunque inició sus actividades en la Base Aérea de Getafe en 1971.

Dicha unidad está actualmente formada por 145 hombres y mujeres que se distribuyen de la siguiente manera: 49 pilotos, 25 mecánicos de vuelo y 71 en personal técnico y de apoyo.

La flota está formada por 14 CL-215T y 4 C-415. Son unos aviones de origen canadiense. El avión original era el modelo C-215 que tenía unos motores a pistón mucho más pesados y menos potentes que los actuales turbohélices. España inició un proyecto de modernización con la empresa Bombardier para cambiar los motores. Así España es el único país del mundo que posee aviones C-215T (la versión modernizada del C-215) y fruto de esta colaboración nació el germen de los modernos C-415, unas aeronaves similares al C-215T con aviónica digital y un sistema de agua mejorado para cargar más agua, gracias al extra de potencia.

La Unidad depende orgánicamente del Mando Aéreo General (MAGEN) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene el mando operativo. Por ello, antes de salir de incendio por petición del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), la UME debe dar su visto bueno.

El 43 Grupo de FF.AA. tiene dos misiones:

La LCIF (Lucha Contra Incendios Forestales): La Unidad permanece en alerta los 365 días del año mantenido dos aviones en la Base Aérea de Torrejón listos para despegue inmediato. Además, durante la campaña de Lucha Contra Incendios Forestales (LCIF), que abarca del 1 de junio hasta el 31 de octubre, los aviones son desplegados a lo largo del territorio nacional, en diferentes destacamentos. Durante dicha campaña, el 100% del personal se encuentra disponible para poder atender la alta exigencia de la misión, manteniendo operativa la flota de aviones. Mención especial requiere en este aspecto la Maestranza Aérea de Albacete, que desde la incorporación del primer avión ha sido cabecera técnica del mantenimiento de la flota.

Como rol secundario, el 43 Grupo apoya también al servicio de búsqueda y rescate marítimo (SAR) cuando así lo requiere el MACOM.

Patrulla Águila

1. Breve presentación de la Unidad

La Patrulla Águila o patrulla acrobática del Ejército del Aire y del Espacio, está encuadrada en el Grupo de Fuerzas Aéreas a la Academia General del Aire como el 794 escuadrón.

La misión de la Patrulla Águila es representar al EA, a las FAS, y a España en múltiples eventos nacionales e internacionales, fomentar en la población el espíritu aeronáutico, promocionar la industria aeronáutica nacional, y colaborar en el adiestramiento de Unidades de Combate del EA y Unidades de defensa aérea de otros Ejércitos.

Para ello, se emplea el sistema de armas de fabricación española CASA C-101 Aviojet. Su denominación oficial es E.25 y su misión principal en la AGA tras 42 años de servicio y más de 285.000 horas ha sido la de proporcionar la enseñanza aeronáutica en su fase Básica a los pilotos militares del EA.

2. Reseña histórica

Fue fundada en junio de 1985, inicialmente por 5 aviones. En 1992, se les instaló un sistema de humo blanco y de color, para dar más vistosidad y realzar las maniobras acrobáticas. En ese año, se amplió a 7 aviones y desde entonces la Patrulla Águila no ha dejado de pintar los colores de nuestra bandera en numerosas exhibiciones y actos, tanto dentro, como fuera de nuestras fronteras.

A lo largo de su vida operativa, la Patrulla Águila ha participado en los eventos aéreos internacionales más importantes del mundo como el Air-Tatoo (Fairford, UK) o el Air Power (Austria), incluso cruzando el Atlántico para participar en una gira por los EE. UU e incluso para actos importantes (Mundial de Futbol 2010).

3. Organización de la Unidad

La Patrulla Águila o 794 SQN se encuadra en el Grupo de Fuerzas Aéreas de la AGA, junto a las Escuelas de vuelo, 791 SQN (Escuela Elemental) y 792 SQN (Escuela Básica). Hasta la llegada del nuevo Sistema Integrado de Entrenamiento basado en la PC-21, y que ha sustituido al E.25 en su misión de enseñanza, los pilotos de la Patrulla Águila eran parte de la plantilla de instructores de la Escuela Básica.

La Patrulla Águila no solo la forman los pilotos, sino que detrás hay un equipo de mecánicos, personal de fotografía y video, y de secretaría. Todos forman un equipo bien cohesionado cuya finalidad es realizar exhibiciones aéreas en aquellos lugares que el Gabinete del JEMA autoriza cada temporada. La Patrulla es un ejemplo de disciplina en vuelo y trabajo en equipo.

El material que usa la Patrulla Águila es el avión C-101 Aviojet, comúnmente conocido entre alumnos y aficionados como “culopollo” por la forma de la tobera de escape y la forma del fuselaje.

Se trata de un avión de construcción española, biplaza, de bajo consumo, fácil mantenimiento y diseñado para la enseñanza en vuelo, aunque tras 42 años sus sistemas han quedado obsoletos con respecto a los actuales sistemas.

Misiones:

Representar a España y al Ejército del Aire y del Espacio.

Dar a conocer la profesionalidad del Ejército del Aire y de nuestras Fuerzas Armadas.

Promocionar la industria aeronáutica española.

Ser un ejemplo de disciplina en vuelo.

Dar realce a importantes manifestaciones de la vida regional, nacional e internacional.

Promover entre la juventud el interés aeronáutico.

4. Descripción de la unidad que desfila

Desfilan los 7 aviones de la Patrulla Águila, encargados de representar a España y a sus Fuerzas Armadas en numerosos actos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Sus pilotos cuentan con gran experiencia, tanto como instructores de vuelo en la AGA, como en unidades de caza y ataque.

En los próximos años, la Patrulla Águila seguirá realizando exhibiciones en C-101, pero también tendrá la misión de apoyar al entrenamiento de unidades de combate.

45 Grupo de Fuerzas Aéreas

1. Presentación de la Unidad

Bajo el lema 'Cansándonos de Acertar', los 'Linces' del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, ubicados en la B.A. de Torrejón, tienen en dotación dos T.22 (Airbus 310), cinco T.18 (Falcon 900B) y los dos primeros T/TK.24 (Airbus 330 MRTT) recientemente adquiridos de los tres que compondrán esta nueva flota.

La misión principal, y más conocida de la unidad, es el transporte de autoridades, pero además participa, mediante el transporte de personal y material, en las operaciones en curso que las Fuerzas Armadas españolas llevan a cabo en misiones internacionales en el marco de la OTAN, ONU o UE. Sobresalen por su importancia la ejecución de misiones de aeroevacuación médica en cualquiera de sus flotas.

2. Breve reseña histórica

Los primeros pasos del 45 Grupo están vinculados a la calibración y comprobación de ayudas a la navegación aérea en 1956, asignándose en 1966 la misión adicional de transporte de autoridades.

En 1987 adquiere la denominación de 45 Grupo y al recibir tres aviones Boeing 707, con capacidad de reabastecimiento en vuelo, se comienzan a realizar misiones de proyección estratégica de la fuerza. Desde entonces, el 45 Grupo ha participado en todas las misiones en las que se han desplegado nuestras Fuerzas Armadas en el exterior y en las que destacan de manera más reciente las de Iraq, Afganistán, Djibouti o Mali.

Con la presencia del T/TK.24 se vuelve a potenciar significativamente la capacidad de proyección de nuestras Fuerzas Armadas, no solo en lo relativo al transporte de personal y material, sino también en el reabastecimiento en vuelo estratégico en un futuro próximo.

Cabe mencionar que recientemente las aeronaves del 45 Grupo han participado en el despliegue de efectivos de la UME tanto a Turquía, con motivo del terremoto que asoló el país el pasado mes de febrero, como a Chile para apoyar en la extinción de los incendios sufridos por el país sudamericano. Ambas misiones realizadas con T.24 (A330).

Centro Cartográfico y Fotográfico

1. Breve presentación del CECAF

Las misiones principales que realiza el Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF) son el cumplimiento del Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas en lo relativo a vuelos fotográficos y cartografía aeronáutica militar, la inspección y calibración en vuelo de las radioayudas de las Bases Aéreas y de los Buques de la Armada, los estudios de Servidumbres Aeronáuticas y Diseño de Procedimientos Instrumentales de Vuelo y el transporte aéreo logístico solicitado por los distintos Mandos.

El centro tiene doble ubicación. La Base Aérea de Cuatro Vientos alberga actualmente la Jefatura, el Grupo de Cartografía y Fotografía y el Centro Docente Militar y la Base Aérea de Getafe alberga el Grupo de Fuerzas Aéreas.

Tiene dependencia orgánica del Mando Aéreo General y Operativa del Mando Aéreo de Combate.

2. Reseña histórica

El 26 de enero de 1920, en el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos, se creó el Servicio Geográfico y Laboratorio Meteorológico de Aviación Militar. Este acontecimiento es considerado como el origen oficial de las actividades aéreo-foto-cartográficas en España.

El 4 de agosto de 1948 se crea la Escuela de Cartografía y Fotografía (ECAFO), dependiendo orgánicamente de la 5ª Sección del Estado Mayor del Aire.

En 1951, se crea el Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire, incluyendo a la ECAFO y a su propia unidad aérea, la Escuadrilla Fotográfica, que en 1952 pasa a ser el 96 Escuadrón.

En 1967 el 96 Escuadrón pasa a denominarse 758 Escuadrón, y tres años después adquiere su actual denominación de 403 Escuadrón.

En 1979 mediante una disposición firmada por el JEMA, se crea el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF), asumiendo las funciones y recursos humanos y materiales del anterior Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire.

Posteriormente el CECAF ha sido la Unidad designada en el E.A. para dar cumplimiento a la misión de calibración asignada mediante Resolución 700/21277/08, de 9 de diciembre, (BOD núm. 255) del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, así como para cumplir la misión de enlace y Transporte Logístico de Autoridades Militares (TLAM) solicitado por los distintos Mandos, asignada mediante Resolución 700/14987/2007, de 7 de septiembre, (BOD núm.190) del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio.

Durante los últimos años el CECAF ha participado tanto en la misión BALUARTE como en la operación BALMIS, aportando personal de esta Unidad para más de 1900 horas de trabajo en la función de rastreador y cerca de las 35 horas de vuelo en múltiples misiones reales para el traslado de vacunas. (Palma de Mallorca, Melilla, Gando…)

3. Organización y principales materiales de la Unidad

El mando del CECAF es ejercido por un coronel del Cuerpo General del EA De éste dependen 2 Grupos: El Grupo de Cartografía y Fotografía y el Grupo de Fuerzas Aéreas.

El Grupo de Cartografía y Fotografía, es el responsable de la elaboración de la cartografía que se le encomiende al Centro a tenor de lo dispuesto en la orden de creación, de 05 de enero de 1979, del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. Para la realización de sus cometidos alberga 3 Escuadrones: el Escuadrón de Apoyo, el Escuadrón de Cartografía y el Escuadrón de Enseñanza.

El Grupo de Fuerzas Aéreas, cuenta con dos Escuadrones de vuelo: el 403 Escuadrón y el 409 Escuadrón, así como la Escuadrilla de Mantenimiento.

Para las misiones de calibración y aerofotografía, el 403 Escuadrón dispone de la plataforma aérea Cessna Citation V (TR/M 20). Respecto a la realización los vuelos logísticos y de enlace, el 409 Escuadrón cuenta con la plataforma aérea Beechcraft C90 (U.22).

Cabe reseñar que el pasado 28 de julio de 2022 se realizó la última misión con el TR.19A, el cual realizaba misiones fotográficas y de transporte de personal.

Flota 403 Escuadrón:

Dos (2) TM.20 Cessna Citation 560 (versión calibración/TLAM).

Una (1) TR.20 Cessna Citation 560 (versión fotográfica/TLAM).

Flota 409 Escuadrón:

Tres (3) U.22 Beechcraft C-90 King Air (Enlace/TLAM).

El CECAF es responsable de cumplimentar las misiones específicas del Ejército del Aire y del Espacio asignadas y que a continuación se relacionan:

Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Cartográfico de las FAS en lo relativo a los vuelos topográficos y cartografía aeronáutica militar.

Elaboración de la cartografía encomendada a tenor de lo dispuesto en la Orden Comunicada número 30, de 26 de enero de 1979, del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

Dar cumplimiento a la misión de calibración asignada mediante Resolución 700/21277/08, de 9 de diciembre. (BOD núm. 255) del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

Realizar el transporte aéreo logístico solicitado por los distintos Mandos.

Impartir la enseñanza de formación y perfeccionamiento al personal del E.A. y otros Ejércitos/Organismos, en las áreas de Cartografía, Fotografía y Fotointerpretación (Orden DF/85/2017) como Centro Docente Militar.

Apoyar al Servicio de Información de Aeronáutica Militar (EMA/DOP/SESPA) de acuerdo a lo establecido en la IG 10-17.

Realizar los estudios de Servidumbres Aeronáuticas y Diseño de Procedimientos Instrumentales de acuerdo con la IG 70-14.

Producir y actualizar la Cartografía Digital de acuerdo a lo establecido en al IG 30-17.

Coordinar con la Dirección de Seguridad de la Aviación civil y el Consejo Superior Geográfico (Ministerio de Fomento) las autorizaciones de obtención de imágenes aéreas, informando a la Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de Información y Telecomunicaciones (JSTCIS) y a la Sección de Espacio Aéreo del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio.

Realizar los vuelos fotográficos y fotogramétricos, o en su defecto proporcionar un Observador Aéreo, de áreas que contengan instalaciones de interés para la Defensa Nacional y por lo tanto prohibidas o restringidas a la obtención de imágenes aéreas.

Gestionar los archivos de imágenes aéreas.

Realizar los trabajos de impresión de las obras que se determine en el Programa Editorial del Ejército del Aire y del Espacio, así como otras que sin estar incluidas en dicho Programa se autoricen expresamente.

Proporcionar al E.A. asesoramiento en las áreas de cartografía, fotografía e imagen.

4. Descripción de la unidad que participa en el desfile

Desfila un avión Cessna Citation V (TR.20) perteneciente al 403 Escuadrón en configuración de inspección en vuelo.

Grupo de Escuelas de Matacán

1. Breve presentación de la Unidad

Los orígenes de una Base Aérea en Salamanca se remontan a finales de verano de 1936 cuando se habilitaron en la provincia tres campos de vuelo, siendo el primero el situado en la Finca "San Fernando" (llamado también "Campo del Hospicio") terreno ubicado en las proximidades de Aldehuela de la Bóveda, junto a la carretera de Salamanca a Ciudad Rodrigo.

2. Reseña histórica

La Unidad toma el nombre del animal más emblemático de los campos donde se ubica, la liebre, que por su rapidez y resistencia era conocida como "Mata-can" (Mata-perros) en alusión a unas liebres bravas y de “largo destino” que agotaban y extenuaban, con su rápida carrera, a los mejores galgos que se utilizaban en las tradicionales cacerías de liebre con caballos. Por ello la incluye en la escarapela y la envuelve con la frase anónima más famosa y genuina emanada del saber popular salmantino "Quod natura non dat, Salmantica non praestat" (Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta).

Fundación Escuela de Control de Tráfico Aéreo

En diciembre 1955 se fundó la Escuela de Control de Tráfico Aéreo para realizar los cursos de controladores y de profesores de Control de Aeródromo, Aproximación y G.C.A. Estas tres escuelas de última creación, se integraron el 18 de mayo de 1963 en la Base Aérea de Salamanca para formar lo que ya se denominó por aquel entonces "Grupo de Escuelas de Matacán" (GRUEMA).

3. Organización de la Unidad

Su mando lo ejerce un coronel de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejercito del Aire y del Espacio. Su principal órgano de apoyo y asesoramiento es la Secretaría General. La jefatura del GRUEMA cuenta también con el Grupo de Apoyo, Grupo de Enseñanza, Grupo de Material y la Sección Económica y Administrativa.

La última estructuración acaecida en el Grupo de Escuelas de Matacán se produjo en el año 2012, con la creación de la Escuela Militar de Sistemas Aéreos No Tripulados, creada por Orden Ministerial 18/2012, de fecha 16 marzo.

El GRUEMA está ubicado dentro de la Base Aérea de Matacán. Municipio de Villagonzalo de Tormes (Salamanca).

La Base Aérea y el Grupo de Escuelas de Matacán convergen a la hora de llevar a cabo sus misiones. Ambas jefaturas son ostentadas por la misma autoridad: el coronel jefe de la Base Aérea y director del Grupo de Escuelas.

El Grupo de Escuelas de Matacán es el centro docente militar de referencia para las Fuerzas Armadas en el ámbito de los sistemas aéreos no tripulados, transporte aéreo militar y controlador de tránsito aéreo, ya que se lleva a cabo la enseñanza de perfeccionamiento necesaria para adquirir la titulación inicial o básica en estas áreas.

Además, en el Grupo de Escuelas de Matacán se imparte la enseñanza de formación de los alumnos de la Academia General del Aire cursando las modalidades de Piloto Militar de Transporte (V1T) y de Piloto Militar de Sistemas Aéreos No Tripulados (V1N). Asimismo, los alumnos de la Academia Básica del Aire con especialidad fundamental Control Aéreo realizan en este centro docente militar parte de su formación del último curso.

En la actualidad, el Grupo de Escuelas de Matacán está formado por:

Grupo de Enseñanza

Es donde se concentra la actividad docente a través de las tres Escuelas del GRUEMA: Escuela Militar de Transporte Aéreo, la Escuela Militar de Control y Tránsito Aéreo y la Escuela Militar de Sistemas Aéreos no Tripulados, cada una encargada de impartir la enseñanza en su área de responsabilidad:

Escuela Militar de Transporte Aéreo

La misión principal de la Escuela Militar de Transporte Aéreo es la formación y capacitación en las técnicas, procedimientos y maniobras de las distintas áreas del Transporte Aéreo Militar y del Apoyo al Aerotransporte. En su faceta operativa, el 744 Escuadrón realiza misiones de aerotransporte y participa en diversos ejercicios del Ejército del Aire.

La Escuela Militar de Transporte imparte el curso de Transporte Aéreo a los alféreces alumnos de la Academia General del Aire, así como al personal de otros Ejércitos y organismos del Estado. También se han formado alumnos de otros países, como Francia y Emiratos Árabes Unidos. Además, se llevan a cabo los cursos de profesor de vuelo de transporte y la fase de adaptación al Transporte Aéreo Militar del personal con titulación aeronáutica civil. De igual forma, esta escuela proporciona los conocimientos teóricos y prácticos de los supervisores de carga y del personal destinado en las secciones de Apoyo al Transporte (SATRAS).

El día 4 de noviembre de 1993 fue una fecha memorable para esta Escuela por haber alcanzado las 250.000 horas de vuelo, desde que la antigua Escuela de Polimotores de Jerez, fuera trasladada a la Base Aérea de Salamanca en mayo de 1963. El día 25 de noviembre de 1995 se realizaron las primeras 100.000 horas de vuelo en el avión Airbus C-212 “Aviocar" (T.12), desde su llegada a la Unidad el día 7 de junio de 1976. A partir del año 2008, la Unidad está dotada con aviones Airbus CN-235 "Nurtanio" (T.19) relevando en sus labores de enseñanza al mítico T.12.

Escuela Militar de Control y Tránsito Aéreo

La Escuela de Militar de Control y Tránsito Aéreo se fundó el 31 de diciembre de 1955, convocando en julio de 1956 su primer curso de Control de Aeródromo y Aproximación, compuesto por 21 alumnos. Con los medios iniciales se mantuvo la Escuela hasta 1989 en que ya era imposible adaptarse a las nuevas necesidades del Ejército del Aire, siendo dotada por ello con nuevos sistemas técnicos que periódicamente son actualizados con tecnología de vanguardia.

La formación que se imparte en esta escuela habilita al personal de las Fuerzas Armadas para operar en los diferentes centros de control aéreo. Además, participa en la formación de personal del Ejército del Aire como Controladores de Combate (CCT) en el área de Control de Tránsito Aéreo.

Actualmente se realizan los siguientes cursos:

- Control de Tránsito Aéreo (CTA).

- Control de Área y Aproximación Radar.

- Control de Baja Aproximación Radar (GCA).

- Control de Combate (CCT) (Fase de Control de Tránsito Aéreo)

Escuela Militar de Sistemas Aéreos no Tripulados

Nace como centro docente responsable de impartir las enseñanzas conducentes a la obtención de la titulación aeronáutica de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados. Es centro de referencia de las Fuerzas Armadas y de colaboración con la Administración General del Estado, las instituciones autonómicas y locales, así como con otros centros de formación profesionales e instituciones educativas, civiles y militares, nacionales o extranjeras, en el ámbito de los sistemas aéreos no tripulados.

Grupo de Apoyo

Proporciona los servicios de tránsito aéreo, seguridad, apoyos logístico y operativo, realiza el mantenimiento de las instalaciones y equipos. Está constituido por el Escuadrón de Servicios, la Escuadrilla de Personal y la Escuadrilla de Seguridad, Defensa e Instrucción.

Grupo de Material

Es el encargado de generar el potencial de horas de vuelo necesarias y el responsable del mantenimiento y abastecimiento de las aeronaves de la Unidad. Diariamente ha de proporcionar los aviones operativos al Grupo de Enseñanza, contando con los Escuadrones de Mantenimiento y Abastecimiento para el cumplimiento de las actividades previstas en los planes y programas en vigor, así como prestar el apoyo logístico de Material, y alcanzar y mantener una capacidad productiva que garantice el cumplimiento de la misión de la Unidad. Asimismo, teniendo en cuenta sus propias capacidades, apoya, cuando así se requiere, al mantenimiento de aeronaves del mismo tipo asignadas a otras Unidades Aéreas.

Sección Económico Administrativa (SEA)

Su misión principal es la asesorar al jefe de la Unidad en materia económico/administrativa, además de ser la responsable de la contratación y la contabilidad de los recursos financieros y de los efectos asignados al GRUEMA.

Secretaría General

Es el órgano auxiliar de trabajo de la Jefatura de la Base y su misión principal es la de apoyarle y asesorarle en las tareas administración, dirección, coordinación y control de las actividades que se realicen en la Unidad. Es la encargada del registro general de la Base Aérea de Matacán.

Méritos:

29 de mayo de 1957, el general jefe de Estado Mayor del Aire concedió el uso de "Enseña Nacional" a la "Escuela Básica de Pilotos de Salamanca".

29 de septiembre 1957, la ciudad de Salamanca, por medio de su Ayuntamiento, hace entrega de un Estandarte a la Escuela Básica de Pilotos con la inscripción: "Aviación, Escuela Básica de Pilotos".

29 de mayo de 1963, el pleno municipal del ayuntamiento de Salamanca le concedió a Matacán la Medalla de Oro de la Ciudad.

26 de febrero de 1982, el Pleno de la Diputación Provincial aprueba por unanimidad la donación de un nuevo Estandarte a la Base Aérea de Matacán, con la inscripción "Escuela Militar de Transporte y Tránsito Aéreos", siendo entregado a la Unidad el día 29 de junio de 1982.

10 de diciembre de 1996, con motivo del 60 aniversario de la ubicación del Ejército del Aire en la Provincia de Salamanca, el Ayuntamiento otorgó el título de "Huéspedes Distinguidos" a los antiguos jefes de la Base Aérea de Matacán.

10 de diciembre de 1996, inauguración en Salamanca del monumento dedicado a la Aviación Militar Española, erigido por Diputación Provincial salmantina en la céntrica Glorieta "Virgen de Loreto".

12 de junio de 2003, le es concedida a la Base Aérea de Matacán la medalla al Mérito de la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca por parte de esta institución salmantina, en sesión plenaria y por unanimidad de todos sus miembros, dándose la circunstancia de ser la primera Unidad del Ejército del Aire que recibe este tipo distinción.

20 de enero de 2007, la Comisión Municipal de la salmantina localidad de Valdelosa otorgó a la Base Aérea de Matacán el galardón de la "Bellota de Oro de 2006", máxima distinción del municipio.

15 de abril de 2008, la corporación local del municipio de Valdelosa (Salamanca) acordó que la Plaza Mayor del pueblo llevase el nombre de la Base Aérea.

7 de septiembre de 2011, la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), concede a la Base Aérea de Matacán la certificación del Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001.

14 de junio de 2015, la Base Aérea y el Grupo de Escuelas de Matacán fue distinguida con el Mérito Nacional a la donación altruista de sangre en España 2014.

1 de febrero de 2015, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes entregó el Guion de Unidad a la Base Aérea de Matacán en un solemne acto celebrado en la Plaza de España esta localidad.

1 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Salamanca distinguió a la Base Aérea de Matacán por la generosa colaboración con la ciudad durante la pandemia de la COVID-19 en un acto público de homenaje a las entidades, empresas y personas que contribuyeron con la ciudad durante la lucha contra la pandemia.

Recompensas en materia de seguridad:

Octubre de 1993, se concede el Trofeo de Seguridad en el Manejo de las Armas en su 3ª Modalidad.

En el año 2000, se otorga el XII Trofeo de Seguridad en el Manejo de las Armas en su 2ª Modalidad.

Febrero de 2006, se distingue a la Unidad con la concesión del Trofeo de Seguridad de Vuelo del Ejército del Aire. En el año 2018, recibió el premio a la Excelencia en el Sostenimiento en el Ejército del Aire con carácter colectivo

721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas

1. Breve presentación de la Unidad

La Escuela Militar de Paracaidismo alberga el 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas (FFAA).

La Escuela Militar de Paracaidismo tiene una dependencia orgánica del Mando Aéreo General y operativa de la Dirección de Enseñanza del Mando Aéreo de Personal.

El director de la Escuela Militar de Paracaidismo y Jefe de la Base Aérea de Alcantarilla, bajo la dependencia orgánica del Mando Aéreo General, es además el titular de la Comandancia Militar Aérea de los Aeropuertos de Almería y Alicante.

Se encuentra en la Base Aérea de Alcantarilla, en la localidad de Murcia. Lema: “Nunca tan pocos lanzaron a tantos”.

2. Reseña histórica

El origen del 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas se remonta al mes de mayo de 1939, fecha en la que con motivo de la creación del Ejército del Aire se establece el Grupo de Escuelas de Levante compuesto por: Escuela de Transformación, ubicada en San Javier; Escuela de Pilotos nº 2, con sede en El Palmar; Escuela de Pilotos nº 1, posterior 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, situado en Alcantarilla.

Durante los años 1971 y 1972 el Escuadrón sufrió graves problemas de material debido al continuo esfuerzo al que estaban siendo sometidos los viejos JU-52. La actividad frenética que existía en la Escuela Militar de Paracaidistas ocasionó la baja de muchos de ellos, dando lugar a que a duras penas se pudieran cumplir las misiones encomendadas al 721 Escuadrón. Una solución a corto plazo palió estas dificultades con la adquisición de la aeronave Douglas DC-3 que permaneció en servicio hasta 1976.

Pero fue en 1975 cuando se produjo el verdadero cambio en el 721 Escuadrón, con la llegada del versátil C-212 “Aviocar” (T.12 como nomenclatura militar), que se incorporó a la plantilla del 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas el 8 de octubre de ese año. Además, en mayo de 1977 finalizan las obras de construcción de la pista de asfalto 25/07 que sustituiría a la antigua, y ya maltrecha, pista de tierra de orientación norte-sur (conocida coloquialmente esta orientación como: sierra-vía).

3. Organización y misiones

La misión principal del 721 Escuadrón es la de apoyar a la Escuela Militar de Paracaidismo en los lanzamientos de personal que en ella se realizan, indispensables para la consecución de los distintos cursos de paracaidismo para personal de todos los Ejércitos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Adicionalmente se realizan lanzamientos de cargas y aerotransportes logísticos de corto alcance.

Durante el sexenio 2014 - 2020, y en consonancia con la comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, y por consiguiente del Plan de Acción Aeroespacial del Estado, el 721 Escuadrón adquiere el compromiso de realizar las misiones del componente de ala fija del servicio aéreo de vigilancia aduanera.

Por tanto, los pilotos y mecánicos del 721 escuadrón aseguraron la operatividad de las misiones de vigilancia marítima y el mantenimiento de las aeronaves C212 de la Agencia Tributaria.

Posteriormente, desde noviembre de 2020 y hasta marzo de este año 2023, el 721 Escuadrón fue el responsable, con su aeronave C212, de realizar las misiones de aerotransporte de personal y cargas del archipiélago canario, operando en todas las islas desde la Base Aérea de Gando y con una aeronave transferida al Mando Aéreo de Canarias (MACAN).

Otra información significativa

La Escuela Militar de Paracaidismo alcanzó, a principios del año 2020, la nada desdeñable cifra de 1.500.000 lanzamientos paracaidistas, casi 1.000.000 de ellos realizados desde el T.12B “Aviocar”.

El C212 cumplió en marzo de 2019 las 100.000 horas de vuelo en la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”.

792 Escuadrón de Vuelo Básico

1. Breve presentación de la Unidad

La Escuela Básica de vuelo o 792 Escuadrón, pertenece al Grupo de Fuerzas Aéreas de la Academia General del Aire (AGA), se ubicada a orillas del Mar Menor en Santiago de la Ribera, Murcia.

Su cometido principal es la de proporcionar a los alumnos de 4º curso y personal de otros Ejércitos que así lo soliciten, la formación aeronáutica Básica o fase II garantizando así la "formación y capacitación de los alumnos para ejercer los cometidos de preparación y empleo de la fuerza, en todo aquello relacionado con el aspecto aeronáutico".

Para realizar esta misión utiliza la aeronave de fabricación suiza Pilatus PC-21, cuya denominación oficial es E.27, de adquisición reciente con el objetivo de sustituir al sistema de armas E.25 en las funciones de enseñanza que previamente desempeñaba este entrenador de fabricación nacional, el cual ha desempeñado esta labor durante 42 años y más de 285.000 horas de vuelo.

2. Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior

El 792 SQN de la AGA se reactivó el 14 septiembre del 2021 con la llegada de las 2 primeras aeronaves E.27 de un total de 24, produciéndose la última entrega el pasado 22 de junio del 2022. El cometido inicial de este escuadrón era adquirir conocimiento y experiencia en el nuevo sistema integrado con el fin de optimizar su uso en el curso Básico de vuelo, además de llevar a cabo la transformación progresiva a este innovador sistema de armas de los pilotos de E.25, algunos de E.26 y de aquellos oficiales pilotos de nuevo destino en la AGA, para estar en disposición de comenzar el curso 2022-2023 con la 75 promoción del CGEO, evento que tuvo lugar el 5 de septiembre del 2022, una vez desactivado el 793 SQN el pasado 29 de julio.

A pesar de su reciente incorporación a filas, la PC-21 ha alcanzado las 6000 horas de vuelo, de las cuales 4800 son exclusivas de enseñanza. Durante su operación se han obtenido resultados y lecciones identificadas muy positivas al hacer uso del nuevo modelo de formación aeronáutica y al disponer de un sistema mucho más sofisticado y cercano a los sistemas de armas de combate, y de elementos de simulación que mejoran con creces la formación de los pilotos aspirantes.

Es de reseñar la participación del 792 Escuadrón en diferentes actos oficiales en la Academia General del Aire en el periodo 2022-2023, en el DIFAS 2022 y DFN 2022.

3. Organización y materiales de la Unidad

La Escuela Básica se encuentra nutrida por un gran abanico de profesionales, no solo pilotos, permitiendo que la misión se cumpla en tiempo y forma. Actualmente el escuadrón está formado por 33 pilotos de diferentes especiales de vuelo, incluyendo 3 oficiales de la Fuerza Aérea Argentina y un oficial de la Fuerza Aérea de los Estado Unidos.

El material empleado en esta escuela es la Pilatus PC-21 de fabricación suiza, cuya denominación en el Ejército del Aire es de E.27. Se trata de un avión entrenador avanzado, biplaza y monomotor que da una potencia nominal de 1600 HP, con unas características de vuelo y de aviónica punteras en su sector. La aeronave, junto con los sistemas que componen el elemento terrestre tales como E-learning, simuladores de vuelo y sistemas de planeamiento de las misiones, está permitiendo revolucionar y optimizar la enseñanza en esta fase de vuelo.

4. Descripción de la Unidad que desfila

Desfilan los 8 aviones de la Escuela Básica de la Academia General del Aire en formación de rombo, liderando la misma el Jefe de Fuerzas Aéreas de la Academia General del Aire, el teniente coronel Idelfonso Martínez Pardo, junto con el comandante jefe de la Escuela Básica, Hugo Astudillo Pascual.

Son los encargados de instruir a los futuros oficiales pilotos del Ejercito del Aire y de los oficiales de la Armada que se determine en la fase Básica de vuelo o fase II.

El sistema integrado de entrenamiento (ITS), dispone de un potente segmento terrestre compuesto por varios elementos de simulación, que proporcionan una enseñanza muy progresiva y casi real a un alumno, permitiendo así la optimización de las horas de vuelo reales.

Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio

1. Breve presentación de la Unidad

La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) se encuentra ubicada en la B.A de Alcantarilla, en Murcia y está compuesta por 19 paracaidistas (18 hombres y 1 mujer) siendo el jefe de la misma un capitán. Cuenta con 2 oficiales, 5 suboficiales y 12 militares de tropa y marinería (MTM).

Su personal es seleccionado de entre las dos Unidades que la vieron nacer y crecer, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y la Escuela Militar de Paracaidismo (EMP), ambas ubicadas en la misma B.A. de Alcantarilla.

Los 90 componentes (hombres y mujeres) que desde la creación de la PAPEA han pasado por la misma, han rebasado colectivamente los 200.000 lanzamientos. Cada miembro de la Patrulla efectúa una media de unos 500 saltos anuales, habiendo superado algunos de sus miembros los 10.000 en total.

La PAPEA se distingue por la espectacularidad de sus exhibiciones, especialmente en la ejecución de las conocidas “Maniobras de Relativo de Campana” (CRW - Canopy Relative Work), siendo la única unidad paracaidista de las Fuerzas Armadas instruida y autorizada a realizarlas. La mayoría de las provincias españolas han podido observar sus diferentes evoluciones y acrobacias, tanto en "caída libre" como en el manejo del paracaídas, habiendo superado las 900 exhibiciones, realizadas en lugares tan dispares como bases aéreas, plazas públicas, puertos deportivos, estadios de fútbol y plazas de toros.

2. Reseña histórica

Tras la organización de los primeros Campeonatos Mundiales de Paracaidismo, entre las décadas de los años 60 y 70, ante la clara inferioridad que se observó en el paracaidismo militar español, el EA optó por formar un grupo que se dedicara única y exclusivamente a prepararse y entrenar con el objetivo principal de representar a España en las diferentes competiciones nacionales e internacionales, que cada año se disputan.

La PAPEA, tal y como se conoce hoy en día, se creó oficialmente mediante Instrucción 1/78, de fecha 15 de junio de 1.978, “Normas generales sobre organización y funciones de la PAPEA”, firmada por el entonces Jefe de Estado Mayor del Aire, general Emiliano J. Alfaro Arregui, lo que la convierte en la más veterana de todas las Patrullas Acrobáticas del Ejército del Aire y del Espacio. Desde el principio, su composición se nutrió de personal procedente tanto de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” como del EZAPAC.

Desde su creación, la PAPEA ha logrado situarse entre los diez mejores equipos de paracaidismo del mundo y ha obtenido más de 90 trofeos en las distintas competiciones internacionales y campeonatos mundiales, tanto del ámbito militar como del civil. Esta carrera de éxitos ha continuado a lo largo de los años en las distintas pruebas en las que ha participado, exigiendo continuamente un nivel más elevado, con la finalidad de seguir situando a España a la altura de los mejores equipos del mundo.

En el ámbito nacional, la PAPEA ha obtenido siempre trofeos en todas las modalidades de salto, tanto a nivel militar como civil.

Del abultado palmarés de la PAPEA, a nivel internacional, destacan especialmente 6 trofeos:

1980: Oro en la disciplina de Precisión de Aterrizaje Individual, en el Campeonato del Mundo de Paracaidismo Militar, celebrado en Chile. Cb1º Jose F. Jerez Moreno.

1992: Oro en la disciplina de Vuelo en Formación, en el Campeonato del Mundo de Paracaidismo Militar, celebrado en España (Granada).

2006: Oro en la disciplina de Precisión de Aterrizaje Individual, en el Campeonato del Mundo de Paracaidismo Militar, celebrado en Rusia.

2010: 1ª Medalla de Oro Femenina, individual. En la disciplina de Precisión de Aterrizaje, en la “Parachute World Cup Series”, celebrada en Italia. Sgt1º Esther Suarez Fuertes.

2015: 1ª Medalla de Oro Femenina, de Equipo. En la Disciplina de Formaciones en Caída Libre, en el “International Parachuting Formation Skydive Tournament”, celebrado en Suiza.

2021: Oro en la disciplina de Vuelo en Formación, en el “6th Dubai International Parachuting Championship”, celebrado en EAU.

A finales de 2021, por primera vez en la historia de la PAPEA, cuatro componentes del equipo masculino fueron reconocidos como Deportistas de Alto Nivel por el Consejo Superior de Deportes, dado que forman parte de la Selección Nacional de Paracaidismo y están cosechado unos excelentes resultados en los Campeonatos Mundiales e Internacionales.

3. Organización y materiales

Para desarrollar su misión, la PAPEA se organiza con la siguiente estructura:

Jefatura.

Secretaría.

Oficina de Comunicación.

Sección de Seguridad Paracaidista.

Sección de Apoyo Operativo.

Sección de Instrucción y Adiestramiento.

Los materiales más significativos con los que cuenta la PAPEA son los paracaídas, teniendo tres modelos distintos, cuyo uso varía en función del tipo de salto / misión a efectuar:

Campanas PARA-FOIL: Precisión en el Aterrizaje

Campanas rápidas CROSSFIRE-3 / JFX-2: Vuelo en Formación y Estilo

Campanas PD-LIGHTING: Maniobras de Relativo de Campana

La naturaleza deportiva y el manifiesto carácter competitivo que desde su creación han caracterizado a la PAPEA, definen su esencia y la diferencian del resto de las Patrullas Acrobáticas del Ejército del Aire.

Las principales misiones asignadas a la PAPEA son las siguientes:

Representar a España y al Ejército del Aire y del Espacio en exhibiciones y competiciones de paracaidismo, tanto nacionales como internacionales.

Servir de base del Equipo Nacional de Paracaidismo seleccionando al personal idóneo.

Ser unidad de prueba y experimentación de paracaídas aportando conocimientos técnicos de material y personal para el apoyo a la enseñanza en la Escuela Militar de Paracaidismo.

Como miembros del Ejército del Aire y del Espacio, el personal de la PAPEA se caracteriza por un constante afán de superación, inspirado en el espíritu de las grandes gestas de la aviación española. Su lema, es fiel reflejo de este espíritu:

“LO ÚNICO IMPOSIBLE ES AQUELLO QUE NO INTENTAS”

Otra información significativa

La PAPEA fue la primera de las Patrullas del Ejército del Aire y del Espacio en integrar mujeres entre sus componentes (desde el año 1.997), lo cual, sin duda alguna, proyecta una magnífica imagen del gran nivel de integración de la mujer en las Fuerzas Armadas en general, contribuyendo de esta manera a potenciar la misión de representación que esta Patrulla tiene.

En 2019, el Equipo Femenino de la PAPEA fue galardonado con el Premio "Soldado Idoia Rodríguez”, por el oro conseguido en el campeonato internacional CISM en Locarno (Suiza) en 2015.

La PAPEA es una de las herramientas de comunicación del Ejército del Aire y del Espacio, por lo que cuenta además con su propia página web y sus RRSS.

Flotilla de Aeronaves

1.Breve presentación de la Unidad

La Flotilla de Aeronaves (FLOAN) es una de las unidades de la Fuerza en la FLOTA, cuyo cometido principal es preparar a sus unidades para que puedan constituir unidades aéreas embarcadas y destacadas, con objeto de integrarse en unidades operativas.

Está formada por dos Escuadrillas de ala fija, cuatro Escuadrillas de helicópteros y una Escuadrilla de aeronaves no tripuladas (RPAS), y preparadas para desempeñar misiones que contribuyan a los cometidos operativos de la Fuerza Naval, en apoyo a la Acción Conjunta.

2. Reseña histórica

La Aviación Naval empezó a dar sus primeros pasos de la mano de la aviación militar en 1912, cuando un grupo de oficiales de la Armada se formaron como pilotos y observadores en la escuela de aviación militar de la base de Cuatro Vientos. Sin embargo, su creación definitiva aconteció el 15 de septiembre de 1917 por Real Decreto de Don Alfonso XIII, puesto a su firma por el ministro de Marina, almirante D. Manuel de Flórez y Carrió.

En la toma de esta decisión por el Gobierno se estudiaron las enseñanzas que en el campo aeronaval y en el uso de la aviación embarcada, se estaban obteniendo durante el desarrollo de la primera Guerra Mundial y su posible aplicación para las operaciones militares que España estaba llevando a cabo en el Norte de África contra las tribus rifeñas.

Este Real Decreto estableció tres ejes de actuación: la creación de una Escuela de Aviación Naval para la formación del personal, el establecimiento de una factoría para la construcción del material aéreo naval necesario y la constitución de tres estaciones aeronavales en Cádiz, Ferrol y Cartagena.

En abril de 1918 el Estado mayor designó al capitán de corbeta Pedro María Cardona Prieto (precursor de la actual Arma Aérea), con el fin de organizar la Aviación naval. Su primera decisión fue establecer provisionalmente la Escuela de Aviación Naval en Barcelona (Campo de la Volatería) en los terrenos que hoy día ocupa el aeropuerto de El Prat.

En 1920 se creó en el Estado Mayor Central de la Armada, el Negociado de Aviación Naval para impulsar el desarrollo de esta nueva capacidad.

En poco tiempo se recibieron tres aviones Avro 504K, para el adiestramiento de los primeros pilotos, modelo muy versátil capaz de operar con ruedas o flotadores y con aceptables capacidades como bombardero, así como dos aviones de caza biplaza Martinsyde F-6 Buzzard para misiones de reconocimiento y bombardeo; e hidroaviones, como el modelo italiano Macchi M-18, con prestaciones de reconocimiento a baja cota y bombardeo.

A principios de 1921 comenzaba el primer curso de la especialidad de piloto naval.

A finales de 1921 el Ministerio de Marina recibía un vapor alemán entregado al Gobierno español (España nº 6) como indemnización de guerra por las pérdidas sufridas por nuestra marina mercante durante la Gran Guerra. Se le renombró Dédalo. Quedó operativo tras profundas modificaciones en mayo de 1922, convirtiéndose en buque porta hidroaviones e incorporando también un dirigible embarcado.

Dicho buque, además de ser el primer portaeronaves de la Armada, fue el primero de aquella época capaz de operar aparatos pertenecientes a las especialidades de aviación, como a la de aerostación.

Al primer vapor Dédalo, le siguieron en 1967 el portaaeronaves Dédalo, en 1988 el portaaeronaves Príncipe de Asturias y ya en el 2010 el buque anfibio multipropósito LHD Juan Carlos I, como elementos más representativos de la Flota, para el embarque de las aeronaves del Arma Aérea de la Armada.

3. Organización de la Unidad

El mando de la FLOAN lo desempeña un capitán de navío (COMFLOAN), que cuenta con una Jefatura de Órdenes, no desplegable, orientada al alistamiento y preparación de sus Unidades, de la que depende una sección de operaciones, una sección de personal, una sección de logística, una sección económico-administrativa, y sección de servicios generales.

La Flotilla de Aeronaves cuenta además con varias Escuadrillas de Aeronaves:

La Tercera Escuadrilla, que opera seis Augusta Bell 212 que se incorporaron a finales de los años setenta, para realizar misiones de guerra de superficie y antisubmarina. A finales de los años ochenta estos helicópteros se transformaron para la misión principal de helitransporte táctico. Recientemente se han sometido a un proceso de extensión de vida y modernización, incorporando nuevos sistemas de misión, para vigilancia y seguridad marítima. Ha acumulado más de 90.000 horas de vuelo.

La Cuarta Escuadrilla, consta de tres aviones Cessna Cittation II y una Cessna Cittation VII. Su misión principal es la vigilancia marítima y el apoyo logístico. Cuenta con más de 45.000 horas de vuelo.

La Quinta Escuadrilla, se creó a finales de los años sesenta para disponer de helicópteros de guerra antisubmarina. Actualmente cuenta con seis helicópteros Seaking (SH-60F), que en el 2002 se modificaron para llevar a cabo su actual misión principal de transporte táctico de tropas. Recibirá otros dos SH60F más, hasta un total de ocho. Cuenta con más de 100.000 horas de vuelo.

La Sexta Escuadrilla, con los Hughes 500, que se incorporaron en la década de los setenta como helicópteros antisubmarinos a bordo de los destructores clase Churruca. Han sufrido un programa de modernización para adaptarse a su misión principal actual, que es el adiestramiento aeronaval. Actualmente lo forman 4 helicópteros. Dos han comenzado ya su proceso de baja.

La Novena Escuadrilla, que se creó en 1987 para recibir los aviones Harrier de ataque al suelo AV-8B. A partir de 1996 se han ido sustituyendo por una versión mejorada denominada AV8B Plus, desarrollada en cooperación con Estados Unidos, Italia y el Reino Unido. Esta escuadrilla dispone de diez aviones monoplazas y un biplaza. Ha cumplido ya más de 50.000 horas de vuelo.

La Décima escuadrilla, con los helicópteros SH-60B constituye el complemento indispensable de nuestros buques de escolta, tanto de las fragatas Clase “Santa María”, como de las fragatas de la Clase “Álvaro de Bazán”. Está dotado del Sistema LAMPS (Light Airborne Multipurpose System), que permite el intercambio de datos en tiempo real entre el helicóptero y el centro de información y combate del buque. En 1988 se recibieron seis unidades y en 2002 otras seis nuevas, actualizándose las seis primeras. Acumula más de 50.000 horas de vuelo.

La Undécima Escuadrilla, creada en 2014 para incorporar los Sistemas Aéreos Tripulados Remotamente, y que actualmente opera el Scan Eagle. Estos sistemas multiplican la capacidad de nuestros buques para realizar operaciones de vigilancia y reconocimiento. Además integra sistemas y medios de la antigua Agrupación de Blancos para Tiro Naval, creada en 1958. Dispone de doce aviones (ocho aviones analógicos y 4 aviones digitales).

La Duodécima Escuadrilla, creada el 06 de febrero de 2023. Contará con un total de 7 helicópteros H135 P3H, que serán entregados a la Armada entre octubre de 2023 y mediados de 2026. Su misión principal es la “enseñanza y apoyo” y vendrán a sustituir al veterano H-500 de la Sexta Escuadrilla.

Además de las Escuadrillas, la Flotilla cuenta con un Grupo Aéreo Embarcable, que integra a los distintos tipos de controladores que necesita la Armada para llevar a cabo sus operaciones.

También cuenta con numerosas unidades de apoyo, como el Segundo Escalón de Mantenimiento, el departamento de Simulación, el departamento de Medicina Aeronáutica y el departamento de Supervivencia.

Las aeronaves de la Flotilla han participado en numerosas operaciones a bordo de los buques de la Armada, entre otras:

Operación Sharp Guard en 1993 de embargo naval en el Mar Adriático a la Antigua Yugoslavia, con helicópteros de la 3ª y 10ª Escuadrilla.

Operación Alfa-Charlie en 1998 de asistencia a amplias zonas de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala tras el paso del devastador huracán Mitch, con helicópteros de la 3ª Escuadrilla a bordo del BAA Galicia.

Operación Libertad Duradera en 2002, en respuesta a los ataques del 11S, con helicópteros de la 3ª, 5ª y 10ª Escuadrilla.

Operación respuesta Solidaria en 2005, de ayuda humanitaria a Indonesia, con helicópteros de la 3ª Escuadrilla a bordo del BAA Galicia.

Operación Libre Hidalgo en 2006 en el Líbano, para vigilar el alto el fuego entre los contendientes, con helicópteros de la 5ª Escuadrilla a bordo del BAA Galicia.

Operación Althea en 2008 y 2009 en Bosnia y Herzegovina, con el despliegue de dos Seaking.

Operación Hispaniola en el 2010 de ayuda humanitaria a Haití después de un catastrófico terremoto, con helicópteros de la 3ª y 5ª Escuadrilla a bordo del BAA Castilla.

Operaciones Actuve Endeavour de lucha contra el terrorismo internacional en el Mediterráneo, activa desde el 2001.

Operación EUNAVFOR Atlanta de lucha contra la piratería en el Cuerno de África, activa desde el 2009.

Operación EUNAVFORMED Sofía de lucha contra el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo Central.

Sexta Escuadrilla

1. Breve presentación de la Unidad

La Sexta Escuadrilla en una de las cuatro escuadrillas de helicópteros que integran la de la Flotilla de Aeronaves, El cometido principal es la enseñanza y el apoyo a las unidades de la FLOTA. En la actualidad dispone de cuatro Hughes 500 versión pero se adquirieron un total de catorce unidades. El Hughes 500 versión 369HM es un helicóptero ligero y muy versátil, de pequeñas dimensiones:

Rotor principal de cuatro palas y 8 m. de diámetro.

Longitud máxima de 9,23 m.

Altura de 2,5 m.

Una única turbina Alison C20 de 420 HP

Dotación de dos pilotos y capacidad de dos pasajeros.

Distintivo radio: “ARGO”.

2. Reseña histórica

La Sexta Escuadrilla se creó 11 de abril de 1972. La ARMADA adquirió estos pequeños helicópteros pada dotar a los destructores tipo “Churruca” de una mayor capacidad antisubmarina. El proyecto inicial de la Armada era adquirir un DRON antisubmarino el DASH-QH 50, pero las limitaciones técnicas de la época hicieron reconducir el proyecto a un helicóptero ligero como el Hughes 500 creándose la versión 369 HM. La Armada fue la primera marina en utilizar estos pequeños helicópteros para la guerra antisubmarina.

Inicialmente llegaron cinco unidades, a las que se les incorporó hasta un total de catorce, aunque no todos coincidieron en el tiempo.

La Escuadrilla a lo largo de su vida ha embarcado en todas las unidades con capacidad aérea de la Armada desde 1972, aumentando así las capacidades de los buques y realizando misiones antisubmarinas en sus inicios y más tarde de vigilancia, transporte y adiestramiento. La baja de la escuadrilla está prevista para el 30 de septiembre de 2023, y la finalización de sus vuelos el 15 de junio del mismo año.

3. Organización de la Unidad

La plantilla de la Sexta escuadrilla en la actualidad cuenta con cuatro helicópteros y la plantilla más reducida de la FLOAN, siendo y total de 32 hombres y mujeres que se hacen cargo de realizar los vuelos operativos y de adiestramiento, tareas de mantenimiento y gestión de las aeronaves y gestión del personal destinado en la escuadrilla.

Misiones

Escuela de vuelo:

Selección de futuros pilotos por medio de la realización de un "Cursillo Previo".

Vuelos de ambientación a los Caballeros Alumnos de la Escuela naval militar (ENM).

Apoyo a la Escuela de Dotaciones Aeronavales.

Curso de Piloto Naval.

Curso de patrones de vuelo.

Curso prácticas de Controladores de Helicópteros en la mar.

Misiones auxiliares/operativas:

Relaciones públicas (videos, vuelos fotográficos, etc.).

Desfiles, demostraciones y exhibiciones aéreas.

Búsqueda y vigilancia aérea.

Adiestramiento de los buques de la FLOTA en guerra antiaérea y contra la amenaza asimétrica.

Plataforma para francotirador (ejercicios "BOARDEX", escolta, etc...).

Infiltración de tropas especiales.

Plataforma para controlador aéreo avanzado.

Reconocimiento de zona y obtención de inteligencia.

Unidad Aérea Embarcada a bordo de buques con capacidad aérea (BCCA's).

Aprovisionamiento vertical (VERTREP) sobre cubierta de buques.

Transporte de material/ personal entre buques o buques y tierra.

Observación y corrección de tiro naval. Traslado de enfermos en misión "MEDEVAC".

Observador avanzado en una cortina en guerra de superficie.

Alineaciones de montajes/radares.

Patrulla vigilancia marítima.

Búsqueda en superficie en ejercicios LANTOR.

Ambientación aeronaval de dotaciones.

Escuadrilla de la Circulación Aérea Operativa de Sevilla

1. Presentación de la Unidad

La Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa (ECAO) es una unidad dependiente del Mando aéreo de Combate a través de la Jefatura del Sistema de Mando y Control Aeroespacial. Como misión principal se encuentra asegurar la libertad de acción a toda aeronave perteneciente al Ejército del Aire, Tierra o Armada, así como cualquier otra aeronave con consideración de vuelo de estado, ya sea nacional o extranjera.

Se encuentra Unidad dentro del Centro de Control de Área de Sevilla, y como particularidad de la unidad es la composición principal de su plantilla, estando formada por Suboficiales controladores aéreos, complementada por personal de Tropa, y tres Oficiales.

2. Reseña histórica

Es una Unidad relativamente joven, teniendo en consideración la escala temporal de nuestros Ejércitos, ya que la misma pronto cumplirá los 72 años de vida.

En los albores de 1952 se crea el Servicio de Protección de Vuelos, este servicio comenzó su andadura precisamente en la ciudad de Sevilla, donde se asentó el primer Centro de Control cuya inauguración tuvo lugar el 1 de agosto de 1952.

Al objeto de proporcionar Control e Información a las aeronaves usuarias de nuestro espacio aéreo de soberanía. Será ya en 1966, con la creación del Servicio de Información de Movimientos Aéreos, cuando se empieza a proporcionar información al sistema de Defensa Aérea sobre los aviones que pretenden volar en nuestro espacio aéreo.

En 1977, pasó a denominarse Destacamento CAMO de Sevilla, adoptando posteriormente su denominación actual de ECAO Sevilla.

3. Organización de la Unidad

La ECAO de Sevilla es una unidad con entidad de Escuadrilla. Formada por 35 hombres y mujeres. Su mando lo ejerce un comandante de la escala de oficiales del Ejército del Aire. Su principal órgano de apoyo y asesoramiento es una secretaria, además de la:

Sección de Operaciones: tiene como misión principal las coordinaciones prácticas de todo tipo de movimientos aéreos a realizar bajo control por parte del personal de la misma Unidad, preparación de ejercicios y asesoramiento al Mando.

Sección de Control: encargada de proporcionar Servicio de Control Aéreo Táctico a todas las aeronaves que lo soliciten, así como informar al Centro Principal de la Defensa Aérea de toda la información relativa a los tráficos que vuelen en territorio de responsabilidad.

La ECAO de Sevilla tiene sus instalaciones en el Centro de Control de Tránsito Aéreo que la empresa estatal de servicios aéreos ENAIRE dispone en el aeropuerto de la ciudad de Sevilla.

La ECAO Sevilla tiene como objetivo principal asegurar la libertad de acción a las aeronaves militares, proporcionándoles servicios de tránsito aéreo y coordinación táctica con las aeronaves civiles, de modo que la circulación aérea civil y militar sean seguras, fluidas y se generen las mínimas interferencias posibles.

Asimismo, proporciona información al Sistema de Defensa Aérea, respecto de las aeronaves que requieren volar en los espacios aéreos de soberanía, responsabilidad e interés nacional, al objeto de identificarlas.

Al encontrarse ubicada en las mismas instalaciones desde las que se proporcionan los Servicios de Tránsito Aéreo a las aeronaves civiles en la Región Sur de España, los controladores militares realizan una coordinación civil y militar a nivel táctico, utilizado además los mismos puestos de control que sus homólogos civiles.

Otra información significativa

El espacio aéreo en el que desarrolla su actividad, se extiende a toda Andalucía, las provincias de Badajoz, Ciudad Real, Albacete, las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como Mar de Alborán y Golfo de Cádiz, conformando un escenario de 175.000 kms2.

La actividad de la Unidad supone una media anual de 8.000 vuelos controlados.

Aviación del Ejército de Tierra

1. Breve presentación de la Unidad

La Aviación del Ejército de Tierra (AVIET) comprende unidades operativas, adscritas a las Fuerzas Aeromóviles del ET o al Mando de Canarias, en el caso del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI, así como otras que no lo son pero que son necesarias para mantener la operatividad de las «Alas del Ejército de Tierra», como es la Academia de Aviación del Ejército de Tierra (ACAVIET).

Fuera de la AVIET pero con especial vinculación a la misma, el Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (PCMHEL) se ocupa de que las aeronaves se encuentren siempre en óptima condición para cumplir sus cometidos.

2.Reseña histórica

La Unidad de Aviación Ligera para la División Acorazada «Brunete» Nº1, fue creada por la Instrucción General número 165-142 “Reorganización del Ejército” de fecha 10 de julio de 1965.

El 21 de mayo cambia de denominación, por el de «Unidad de Helicópteros Nº XI para Cuerpo de Ejército», dependiendo de la Capitanía General de la Primera Región Militar.

El 20 de marzo de 1973, por medio de la Instrucción General nº 172/192, se efectúa el acoplamiento del personal de la UHEL XI, pasando destinado a la Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

En el año 2016, por Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, se crea la Especialidad Fundamental «Aviación del Ejército de Tierra».

3. Organización

Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra están compuestas actualmente por las siguientes unidades:

Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I), en la Base de Almagro, desde 2007 hogar del HA-28 «Tigre».

Batallón de Helicópteros de Emergencias II (BHELEME II), heredera de la UHEL II, creada en 1971 en el Sahara español, ahora en Bétera, y que se encuentra bajo mando operativo permanente de la UME en lo relativo a misiones relacionadas con actuaciones en emergencias. Dotada con helicópteros HT-27 «Cougar» y HE-26 (EC-135).

En la Base de Agoncillo, el Batallón de Helicópteros de Maniobra III (BHELMA III), hogar de los HT-29 (NH-90) «Sarrio».

Batallón de Helicópteros de Maniobra IV (BHELMA IV) en «El Copero», Sevilla. Dotada con helicópteros HT-21 «Súper Puma» y HT-27 «Cougar». En la Base «Coronel Maté» de Colmenar Viejo, aparte del Cuartel General, encontramos los siguientes Batallones:

Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V), sede de los HT-17 «Chinook».

El Grupo logístico de las FAMET, creado en 1979.

Batallón de Cuartel General de las FAMET, heredero del Batallón de Transmisiones. Con helicópteros HT-21 «Súper Puma» y HT-27 «Cougar».

En la Base «Coronel Maté» de Colmenar Viejo, aparte del Cuartel General, encontramos los siguientes Batallones:

Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V), sede de los HT-17 «Chinook».

El Grupo logístico de las FAMET, creado en 1979.

Batallón de Cuartel General de las FAMET, heredero del Batallón de Transmisiones. Con helicópteros HT-21 «Súper Puma» y HT-27 «Cougar».

Fuera de las FAMET, las siguientes unidades pertenecen a la Aviación de Ejército de Tierra (AVIET):

Academia de Aviación del Ejército de Tierra (ACAVIET), dependiente del Mando de Adiestramiento y Doctrina del ET y sede del Centro de Simulación de Helicópteros (CESIHEL).

Unidad de Servicios de la Base «Coronel Maté», dependiente de la Dirección de Acuartelamiento.

El Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), en Tenerife y dependiente del Mando de Canarias. Con helicópteros HT-21 «Súper Puma» y HU-18 (BELL 212).

Y fuera de la AVIET contamos, como ya se ha dicho, con el Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (PCMHEL), heredera del «Servicio de Helicópteros de las FAMET» ahora con dependencia de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

Misiones internacionales

En 2023 se cumplen 32 años de la participación de la AVIET en misiones internacionales.

Iniciando su andadura internacional el 5 de mayo 1991 con la operación ALFA-KILO integrados en la misión PROVIDE COMFORT en Irak, la AVIET ha surcado los cielos de Croacia, Bosnia, Albania, Mozambique, Kosovo, Kirguizistán, Líbano, Mali y con especial significación durante 9 años (2004-2013) en Afganistán con 25 destacamentos «ASPUHEL».

Desde mayo de 2018, se encuentra desplegado en Irak el destacamento ISPUHEL dentro de la Operación ALFA/INDIA, en estos momentos en su undécima rotación.

4. Descripción de las Unidades participantes en el desfile

BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE ATAQUE I

Si bien cuando se creó la unidad en 1979, aún se encontraba desplegada en la base de Los Remedios en Colmenar Viejo, Madrid, una vez se inaugura el 26 de abril de 1983 su Base definitiva, «Coronel Sánchez Bilbao» en Almagro, Ciudad Real, cuenta ya con 45 MBB BO 105 «Bolkow».

En 2003, el Ministerio de defensa decide adquirir el que será su caballo de batalla, el EC 655 «Tigre», llegando las primeras unidades al BHELA I en abril de 2007.

Los «Tigres» han volado sobre tierras afganas en 2013.

Participan dos HA-28 «Tigre» en el desfile.

BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA III

Esta Unidad fue creada bajo el nombre de UHEL III de las FAMET en 1974 con base en el Acuartelamiento «Héroes del Revellín», en la localidad de Agoncillo (La Rioja).

El BHELMA III es la unidad de referencia en vuelo en montaña de las FAMET, participando frecuentemente en ejercicios con unidades de montaña e impartiendo formación de este tipo de vuelo a otras unidades, tanto de la AVIET como de otros Ejércitos y Armada.

En 2014, llega a la Agoncillo el primer NH90 «Sarrio», que compartirá espacio con los AS532 «Cougar» que operaban en el BHELMA III hasta ese momento. Los helicópteros NH90, son actualmente el modelo de helicóptero de maniobra tecnológicamente más avanzado en las FAS y sus tripulaciones están ya consolidadas habiendo superado las 10.000 horas de vuelo en diciembre del año pasado.

Durante los casi 50 años de historia del BHELMA III, la unidad ha participado en diferentes misiones internacionales como son Irak en 1991, Bosnia Herzegovina en 1998, Kosovo en 2000, Kirguizistán en 2002, Irak del 2006 al 2013 y más recientemente ya con el nuevo NH90, Mali desde el año 2021 en el marco de la misión europea EUTM MALI en la que se ha realizado una excelente labor culminando dicha misión en septiembre de 2022.

Participan 2 HT-29 «Sarrio» en el desfile.

BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE TRANSPORTE V

El 1 de abril de 1973 se crea esta unidad que, desde sus inicios contó con el CH-47 «Chinook» para realizar sus misiones, inicialmente en su versión «Charlie». La unidad se ubicó en la Base de los Remedios, actual base «Coronel Maté» en Colmenar Viejo, Madrid.

Sus actuaciones han variado desde el apoyo a la población civil, Inundaciones en Almería en 1973, Valencia, Cataluña y Andorra en 1982, País Vasco y Cantabria en 1983 y Valencia y Murcia en 1987, la limpieza de las playas gallegas tras el vertido del Prestige en 2003, transporte de personalidades, rescate de personas y aeronaves incluso un traslado de delfines o el rescate de una estatua, hasta misiones internacionales. En éstas, ha participado desde 1991 al desplegarse en apoyo de la población kurda en Irak. En 1996 participó en la operación de apoyo a refugiados en Albania. Desde 2007 participó en la Operación de Reconstrucción de Afganistán, en el marco de la Fuerza Internacional de Asistencia de la OTAN, ISAF, hasta 2013.

El 29 de mayo de 2018 desplegó en Irak la primera rotación de helicópteros de la operación Apoyo a Irak. Si bien la misión «ISPUHEL» continúa, los Chinook fueron replegados en 2020.

La flota de «Chinook» está siendo actualizada, desde el 2020 del modelo «Delta» al modelo «Foxtrot» con un especial acento en la digitalización de la plataforma que dará un gran impulso a las capacidades del BHELTRA V.

Participan 2 HT-17 «Chinook» en su modelo «Foxtrot» en el desfile.

Academia de Aviación del ET

1. Reseña histórica

Los primeros helicópteros del Ejército de Tierra llegan a España en la década de los 60 y, enseguida, nace la necesidad de formar a sus tripulaciones, creándose en 1972 la Oficina de Instrucción de la Unidad de Helicópteros XI.

El 20 de marzo de 1973 se crean las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), entre cuyas unidades se encuentra el Centro de Instrucción y Aplicación de las Fuerzas Aeromóviles (CIAFAM), necesario para atender a la gran demanda de pilotos y mecánicos que estas Fuerzas requieren.

El CIAFAM es reconocido como centro de enseñanza del ET por Orden Ministerial de 9 de mayo de 1975, siendo encargado «de las tareas de formación del personal de vuelo y de apoyo, así como de realizar los estudios y ensayos necesarios sobre el empleo de las Fuerzas Aeromóviles». Esta fecha es adoptada como la de celebración del aniversario del centro.

El 14 de junio de 1976, el CIAFAM pasa a denominarse Centro de Enseñanza de las FAMET (CEFAMET), como adaptación a la nueva estructuración de la enseñanza militar, con una triple dependencia: orgánica de la Jefatura de las FAMET, funcional docente de la Dirección de Enseñanza y, para aspectos de vida y funcionamiento, de la Jefatura de la Base Principal de las FAMET.

Como consecuencia de la reorganización del ET de 1988, pasa a depender orgánicamente de la Dirección de Enseñanza y queda adscrito a las FAMET. Diez años, después, el 31 de diciembre de 1998, cambia nuevamente su denominación por la de Centro de Enseñanza de Helicópteros, manteniendo el acrónimo «CEFAMET».

El 13 de abril de 2012, se reconoce oficialmente a Nuestra Señora de los Ángeles como Patrona de todas las unidades, centros y organismos de helicópteros del ET (lo que incluye al CEFAMET) y se establece su celebración el 23 de junio.

En el año 2013, se produce la llegada de los primeros suboficiales de la recién creada especialidad fundamental «Helicópteros», finalizando el curso de Piloto de Helicópteros del Ejército de Tierra en 2014. Este hecho supuso, de facto, la transformación del CEFAMET en centro de enseñanza de formación.

En 2014 se completó la plantilla de doce (12) helicópteros HE-26 del centro. Por Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, se crea la especialidad fundamental de Aviación del Ejército de Tierra (AVIET) dentro del Cuerpo General del Ejército de Tierra, para las escalas de oficiales y suboficiales, en sustitución, para estos últimos, de la de Helicópteros, creada 3 años antes.

Por Real Decreto 894/2017, de 6 de octubre, se adopta la denominación actual de «Academia de Aviación del Ejército de Tierra», con competencia para impartir la enseñanza de formación de la citada especialidad fundamental, tanto para la escala de oficiales como la de suboficiales, así como la enseñanza de perfeccionamiento del campo de actividad de las FAMET y de los sistemas aéreos no tripulados del ET.

Aviación del Ejército de Tierra, el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte.

2. Organización y misiones

La ACAVIET, como centro docente militar del Ejército de Tierra, es responsable de:

La formación como pilotos de helicópteros de los oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra, así como para los de la Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil, y de países extranjeros, cuando así se determine. Especialmente relevante es la enseñanza de vuelo con gafas de visión nocturna en la que la ACAVIET es el único de las FAS en el que se imparte esta actividad docente.

Además, la ACAVIET es responsable de la gestión y realización, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, del prestigioso Máster de Ensayos en Vuelo, en su modalidad de ala rotatoria, una actividad docente que solamente existe en otros 6 países en el mundo: Canadá, Estados Unidos, Francia, La India y Reino Unido.

La formación de los oficiales y suboficiales especialistas de mecánica, aviónica y armamento de helicópteros del Ejército de Tierra. Esta formación se hace extensiva a especialistas del Ejército del Aire y la Guardia Civil, cuando así se determine.

La formación de operadores y técnicos de sistemas aéreos pilotados remotamente (RPAS) del Ejército de Tierra (tipos I y II).

La gestión y operación de los sistemas de simulación de helicópteros del Ejército de Tierra. Entre sus usuarios se cuentan también el Ejército del Aire y Guardia Civil, y personal de vuelo de diferentes países. El Ejército de Tierra es líder y referente en esta capacidad, no existente en otros servicios/Ejércitos españoles en grado tan avanzado.

Mantenimiento preventivo y correctivo de los helicópteros y RPAS en dotación en el centro, así como de los helicópteros ligeros (HU-26, EC-135) del Batallón de Helicópteros de Emergencias II, orgánico de las FAMET y bajo mando operativo permanente de la Unidad Militar de Emergencias.

Asesorar e informar sobre temas que se relacionen con helicópteros (doctrina de empleo, técnicas y procedimientos, seguridad de vuelo, adquisición de medios, etc.), en apoyo a la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Helicópteros, de la Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales.

Helicópteros

La ACAVIET cuenta con 12 HE-26 (EC-135, en denominación comercial), que satisfacen una necesidad de primer orden, como es la enseñanza en vuelo y la instrucción de los pilotos militares del Ejército de Tierra en misiones tácticas, con gafas de visión nocturna (GVN) y vuelo instrumental (IFR).

Fabricante: Airbus Helicopters.

Tripulación: 2.

Pasajeros: 5.

Peso máximo al despegue: 2.910 Kg.

Carga útil: 465 Kg.

Techo: 6.600 m. (20.000 pies).

Velocidad máxima: 288 km/h. (155 nudos).

Velocidad de crucero: 220 km/h. (120 nudos).

Radio de acción: 540 km.

Capacidad de los depósitos: 568 Kg (701 litros).

Consumo: 200 kg/h. (250 l/h.).

Capacidad de vuelo: GVN / IFR.

Autonomía: 2 horas y 30 minutos.

Servicio Aéreo de la Guardia Civil

1. Breve presentación de la Unidad

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER) depende de la Jefatura de Unidades Especiales y Reserva del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, con su Órgano Central en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en el que se encuentran la Jefatura del Servicio, la Plana Mayor, la Agrupación de Vuelo, el Centro de Adiestramientos y Estandarización Aérea y el Grupo de Material.

La Agrupación de Vuelo es la Unidad operativa del Órgano Central y se compone de las siguientes Unidades: Jefatura, Plana Mayor, Área de Operaciones, Grupo de Helicópteros, Grupo de Aviones y Grupo de RPAS.

Está desplegado en todo el territorio nacional, así como en diversos destacamentos internacionales, entre ellos el Destacamento Eventual de Mauritania, en Noaudhibou.

Tiene como misiones la seguridad ciudadana, vigilancia medioambiental, vigilancia marítima, vigilancia de costas y fronteras, vigilancia de la actividad pesquera, vigilancia y protección de objetivos, transporte de personal y material y servicios humanitarios (rescate en montaña, búsquedas y evacuaciones), entre otras.

2. Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior

El origen del Servicio Aéreo se remonta 50 años atrás, al año 1973, teniendo su primera ubicación en la Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid). Posteriormente pasó a ubicarse en Colmenar Viejo, en la Base de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) hasta el año 1979, en el que se produjo el cambio a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), compartiendo instalaciones con el Ejército del Aire y del Espacio en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX).

En el año 2006 el ministro del Interior inauguró las modernas instalaciones que constituyen la Base Central del Servicio Aéreo, ubicada en terrenos cedidos por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA), donde permanece actualmente.

El SAER cuenta en la actualidad con 14 Unidades Aéreas Periféricas distribuidas por toda la geografía española, así como un destacamento aéreo en Noaudhibou (Mauritania) y dos destacamentos aéreos eventuales en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Sus aeronaves operan tanto en territorio nacional como en el exterior, participando en la operación INDALO, en la zona del Estrecho y Nouadhibou (Mauritania), y en la operación THEMIS, en aguas italianas, ambas de la Agencia Europea FRONTEX

3. Personal y organización

El SAER se organiza en un órgano central, unidades periféricas y destacamentos eventuales.

El Órgano Central está constituido por:

Jefatura y Plana Mayor.

Agrupación de Vuelo.

Centro de Adiestramiento y Estandarización Aérea.

Grupo de Material.

Las unidades periféricas se estructuran en Sectores Aéreos:

Sector Aéreo Sur, formado por las Unidades Aéreas de Sevilla, Rota, Málaga y Granada.

Sector Aéreo de Levante, formado por las Unidades Aéreas de Valencia, Murcia y Palma de Mallorca.

Sector Aéreo Noreste, formado por las Unidades Aéreas de Huesca y Vitoria.

Sector Aéreo Noroeste, formado por las Unidades Aéreas de León, Oviedo y Coruña.

Sector Aéreo de Canarias, formado por las Unidades Aéreas de Tenerife y Fuerteventura.

Destacamentos Eventuales de Noaudhibou (Mauritania), Ceuta y Melilla.

Actualmente, el Servicio Aéreo cuenta en su plantilla con 135 pilotos de helicópteros, 25 pilotos de avión, 146 mecánicos de aeronave y 25 operadores de sistemas.

Aeronaves

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil cuenta con 48 aeronaves entre helicópteros, aviones y RPAS.

36 helicópteros Polivalentes: - 4 Airbus AS365 N3 Dauphin 2. - 10 Airbus H135 P2+. - 6 Airbus H135 P3. - 6 Bölkow-Kawasaki BK117. - 10 Messerschmitt-Bölkow-Blohm BO105.

2 aviones CN235 300 VIGMA

1 avión King Air 350 “Beechcraft”

9 RPAS.

4. Descripción de la Unidad que desfila en el Acto Central

La formación de helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, que este año celebra su 50 aniversario, consiste en tres “CUCOS” (indicativo que la Benemérita otorga a sus aeronaves): un H135 y 2 helicópteros Dauphin. Los inicios del Servicio Aéreo de la Guardia Civil se remontan al año 1973. Desde entonces, se han prestado más de treinta mil servicios de carácter humanitario, destacando los rescates en alta montaña.

En la formación se integra un avión de la Guardia Civil de Vigilancia Marítima CN-235 con indicativo CUCO 501. Dicha aeronave está equipada con sistemas de misión que le permiten discriminar objetivos sobre el mar, lo que la hace idónea para misiones contra el narcotráfico e inmigración irregular.

Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo

1. Breve presentación de la Unidad

El Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (SEADA) es una unidad militar del Ejército del Aire y del Espacio dependiente orgánicamente del Mando Aéreo General, y que tiene como cometidos principales la ejecución de misiones de ingeniería, castrametación, protección de la fuerza, apoyo al transporte aéreo y apoyo al despliegue de las unidades desplegables del Ejército del Aire y del Espacio.

2. Reseña histórica

La Unidad se crea por Resolución del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire número 700/08686/2007, de 23 de mayo, del Boletín Oficial de Defensa número 113 del 11 de junio de 2007 para dar respuesta al nivel de esfuerzo exigido al Ejército del Aire en el escenario de seguridad y defensa internacional, en el que se contempla ser capaz de desarrollar, de forma simultánea, varias operaciones en escenarios alejados; colaborar en el transporte estratégico; y llevar a cabo acciones de transporte aéreo táctico.

Los primeros ocho (8) componentes del Escuadrón se incorporaron el 5 de noviembre de ese mismo año, instalándose como núcleo de creación en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, en Sevilla.

Pocos meses después, en 2008, el Escuadrón recibe sus primeros equipos de dotación y participa por vez primera en una operación durante la denominada Operación “Centinela Aragonés”, por el que se contribuía al refuerzo del dispositivo de seguridad de la Exposición Universal de Zaragoza. En diciembre del mismo año, un contingente del SEADA es desplegado en Yibuti con la misión de proporcionar apoyo en tierra y garantizar la seguridad del destacamento español participante en la operación EUNAVFOR Atalanta, contribución que permanece en la actualidad.

En verano del 2015, la unidad trasladó sus instalaciones y dependencias desde su ubicación en el Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Tablada a su actual localización en la Base Aérea de Morón.

3. Organización de la Unidad

El SEADA es una unidad de entidad de Escuadrón aéreo. Su mando lo ejerce un teniente coronel de la escala de oficiales del Ejército del Aire y del Espacio. Su principal órgano de apoyo y asesoramiento es su Plana y Secretaría General, a cuyo frente se encuentra un comandante que a su vez se compone de las secciones de Personal, Operaciones e Instrucción y Habilitación y Recursos. Incluidos en la Jefatura de la Unidad se encuentra el suboficial mayor y el cabo mayor del Escuadrón.

Además de la Plana y Secretaría General, bajo el mando de un comandante se encuentran tres escuadrillas:

Escuadrilla de Protección de la Fuerza y Recuperación con las capacidades operativas de Defensa Activa, Mando y Control y Desactivación de Explosivos.

Escuadrilla de Apoyo a la Movilidad que tiene como misiones prestar Apoyo al Transporte Aéreo en zona de operaciones; actividades de ingeniería militar como es la recuperación rápida de pistas dañadas y castrametación.

Escuadrilla de Apoyo General, que proporciona apoyo logístico a las demás escuadrillas.

Materiales significativos.

eriales con los que cuenta la Unidad podemos enumerar:

Vehículos URO VAMTAC blindados; camiones IVECO y MERCEDES-BENZ para transporte de maquinaria y contenedores;

Maquinaria de apoyo terrestre para aeronaves en zona de operaciones tales como horquillas elevadoras, transferidores de carga, escaleras para aviones de pasajeros;

Material para el despliegue de campamentos y bases en zonas de operaciones como son tiendas y módulos de vida, módulos de aseo o cocina, planta de energía, planta potabilizadora de agua, y módulos de ablución); y para reparación rápida de superficies aeronáuticas y pistas y otros trabajos de ingeniería de aeródromo (excavadoras, volquetes, hormigoneras…).

Para sus cometidos de Protección de la fuerza dispone de medios de mando y control, medios técnicos de seguridad y vigilancia, equipo y armamento variado.

En lo referente a detección y desactivación de explosivos el Escuadrón dispone de medios detectores y robots desactivadores y trajes de protección para los desactivadores de explosivos (EOD).

Ubicación

El Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue concentra sus infraestructuras de trabajo desde el verano de 2015 en la Base Aérea de Morón, sita en la provincia de Sevilla.

4. Misiones

Desde el primer momento la Unidad inició su participación en las operaciones en las que estaba inmerso el EA: Afganistán (ISAF, Resolute Support) con componentes destinados en Kabul, Herat, Manás –Kiguistán- y Dushambé -Tayikistán-); Chad, Estonia y Lituania (Baltic Air Policing).

Actualmente se encuentra desplegada con cometidos de apoyo y seguridad en los destacamentos Yibuti (Operación Atalanta) y Rumanía (Operación enhanced Air Policing-RDR).

Además ha participado en importantes ejercicios internacionales en los que el EA ha estado comprometido en apoyo a las unidades de Fuerzas Aéreas: Estados Unidos (Red Flag), Mauritania (Flinclock), Marruecos (Atlas), Bélgica, Reino Unido e Italia (Volcanex) así como en ejercicios dentro de Territorio Nacional, donde interviene como ejecutante o en apoyo a otras unidades en su despliegue, especialmente a las Alas de combate 11 y 14 (Sirio, Dardo, DACT, DACEX, etc…)

Paralelamente a las operaciones en el exterior, en el año 2020, con motivo de la pandemia de COVID-19, el SEADA contribuyó a la Operación Balmis con un equipo de rastreadores y varios pelotones de policía militar en apoyo a las FCSE en las localidades vecinas de Morón, Utrera y Arahal.

En el pasado año 2022, encuadrados dentro de la Operación enhaced Air Policing, el SEADA ha contribuido en apoyo al despliegue y seguridad de los destacamentos Ambar en Estonia y Orel en Bulgaria.

Actualmente, la Unidad está designada como parte de la Fuerza de Respuesta de la OTAN 2023 (NRF de sus siglas en inglés) con los roles de Unidad de Apoyo a las Fuerzas Especiales (SFSU) y Unidad de Apoyo de Servicios en Combate (CSSU), ambas en el ámbito del Grupo de Operaciones Aéreas Especiales (Special Operations Air Task Group).

5. Descripción de las unidades que participen en el desfile

Sección de Automóviles de la Escuadrilla de Apoyo General con los siguientes medios: - Tres (3) URO VAMTAC S3 Blindados - Un (1) vehículo todoterreno ligero transportando dos (2) bicicletas eléctricas de la Escuadrilla de Protección de la Fuerza modelo BULTACO. - Camión-grúa MERCEDES ACTROS con contendor desplegable ISO20. Camión-plataforma IVECO MULTILIFT transportando un robot desactivador de explosivos de la Escuadrilla de Protección de la Fuerza. -Dos (2) camiones MERCEDES AROC con góndolas mostrando maquinaria de apoyo al despliegue de aeronaves y recuperación de pistas de la Escuadrilla de Apoyo a la Movilidad. - Un (1) camión IVECO DAILY ambulancia. -Un (1) vehículo todoterreno WV AMAROK aerotransportable.

6. Otra información significativa

El SEADA es la Unidad más joven de nuestro Ejército, con fecha de nacimiento en junio de 2007.

Su lema, NULLIS SECUNDOS (Segundos en nada) hace gala de que, pese a su juventud, la Unidad está lista para estar en la vanguardia operativa del Ejército del Aire y del Espacio.

Entre los reconocimientos del Escuadrón, es orgulloso de haber recibido los siguientes reconocimientos:

En 2018, el Premio Especial a la Excelencia en el Mantenimiento, otorgado por el Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire por su extraordinaria labor en el montaje de instalaciones de protección para las aeronaves de las Alas 11, 12, y 15.

En 2022, el Premio Especial a la Excelencia en el Transporte, otorgado por el Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire por su extraordinaria labor en el apoyo al transporte aéreo, terrestre y multimodal a distintas unidades del Ejército del Aire con motivo de ejercicios y operaciones.

Además de los destacamentos en curso, en los próximos meses, la Unidad tiene previsto su contribución en las siguientes misiones y operaciones internacionales:

Actividad de Seguridad Cooperativa a desarrollar en Mauritania.

Actividad de Seguridad Cooperativa en apoyo de las Fuerzas Armadas de Cabo Verde.

Despliegue con cometidos de apoyo y seguridad al Ala 11, encuadrados dentro de la Operación Baltic Air Policing en Estonia.

Escuadrón de Zapadores Paracaidistas

1. Breve presentación de la Unidad

Unidad de tipo Escuadrón, dependiente orgánicamente del Mando Aéreo General, y operativamente del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire y del Espacio.

Unidad de Operaciones Aéreas Especiales, experta además en el apoyo directo a las Operaciones Aéreas, y en la integración del poder aeroespacial con operaciones de superficie para las que se requiera, proporcionando capacidad de control de combate, apoyo de fuegos, apoyo aéreo cercano, recuperación de personal aislado en territorio hostil y obtención de inteligencia con medios aéreos no tripulados.

2. Reseña histórica

Heredera de la “Primera Bandera de la Primera Legión de Tropas de Aviación”, siendo unidad independiente desde 1947.

El EZAPAC es por tanto la “primera Unidad paracaidista de nuestras Fuerzas Armadas”.

Desde 1965 pasa a denominarse Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y en el año 2002 Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.

3. Organización de la Unidad

El Escuadrón está constituido por:

Jefatura, al mando de un teniente coronel.

Secretaría General, con funciones de Estado Mayor, al mando de un comandante.

Escuadrilla de Fuerzas Especiales: En la que se integran los equipos operativos de operaciones especiales (SOTU- ALI equipos operativos de operaciones especiales de integración aire-suelo).

Escuadrilla de Instrucción: Responsable de la instrucción y adiestramiento de los equipos SOTU-ALI, y de la selección, formación, instrucción y adiestramiento del personal de nueva incorporación a la Unidad.

Escuadrilla de Apoyo Operativo: Responsable de proporcionar todos los apoyos necesarios para la Unidad y el desarrollo de sus actividades diarias, con la siguiente estructura: - Sección de Comunicaciones (CIS). - Sección de Armamento. - Sección de Equipos Especiales y Medios Aéreos no Tripulados (RPAS). - Sección de Automóviles y Náutica o Sección de Paracaídas y Plegados o Sección de Almacén General. - Sección de Sanidad.

Todas las infraestructuras, personal, material y equipo de la Unidad se encuentran ubicadas en el interior de la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

4. Cometidos

El EZAPAC tiene los siguientes cometidos:

Como unidad de operaciones especiales: proporcionar los equipos operativos para la realización de misiones de operaciones especiales: - Acción directa. - Reconocimiento especial. - Asistencia militar.

Como unidad de operaciones aéreas especiales de integración airesuelo (SOALI – Special Operations Air Land Integration): Proporcionar equipos operativos para realizar misiones de operaciones especiales. - Control de Combate de aeronaves para lanzamientos paracaidistas de personal y cargas, control de tomas de máximo esfuerzo en pistas no preparadas aeronaves de ala fija y control de tomas de helicópteros. - Control de fuegos conjuntos (Joint Fires) en misiones de apoyo aéreo, interdicción aérea, control de fuegos de artillería y navales mediante un controlador conjunto de ataque terminal (JTAC - Joint Terminal Attack Controller). - Recuperación de personal aislado (Personnel Recovery). - Inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

5. Misiones realizadas por la Unidad

El EZAPAC ha participado en las siguientes misiones y operaciones militares:

1957-1958: Guerra del Ifni

1975: Operación Golondrina (evacuación del antiguo Sahara Español).

1989-90: Misión UNTAG Namibia

1993-2000 UNPROFOR Bosnia

1994: UNAMIR Ruanda

2002-2004: Libertad Duradera Djibuti

2004-2013: ISAF Afganistán.

2015-Presente: Misión A/I Apoyo a Irak

2016-Presente: Actividad Seguridad Cooperativa en Senegal.

Asimismo, como apoyo a la Acción del Estado:

1987-1991: Rescate de 250 náufragos en destacamentos SAR de Búsqueda y Salvamento en La Coruña.

1987, 1988, 1989 y 2019 inundaciones en la Región de Murcia.

2002 Catástrofe ambiental en el caso del “Prestige” en Galicia.

2011 Terremoto de Lorca.

Seguridad y antiterrorismo en circunstancias extraordinarias.

2019: “Operación Balmis” de cooperación con las FCSE.

2020-2021 Rastreadores en la “Operación Baluarte”.

6. Descripción de la Unidad que desfila

Entre las Unidades a Pie del Desfile Terrestre, la Agrupación del Ejército del Aire y del Espacio (EA) está compuesta por tres escuadrillas: una escuadrilla mixta de las Unidades Paracaidistas del EA, otra escuadrilla de Alumnos de la Academia Básica del Aire, y una de la Escuadrilla de Honores del Grupo de Seguridad del Cuartel General.

El mando de la agrupación la ostenta el teniente coronel Jefe del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), con una Plana Mayor de Mando mixta compuesta por personal de las tres Unidades Paracaidistas del EA: Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y Escuela Militar de Paracaidismo (EMP).

La Escuadrilla mixta de las Unidades Paracaidistas del EA está compuesta por una sección de cada una de las tres unidades mencionadas.

Uniformidad, armamento y equipo para el desfile.

Uniformidad: Uniformidad de “Gala Paracaidista” con boina negra, tradicional y heredera de la “Primera Bandera de la Primera Legión de Tropas de Aviación”.

Armamento y equipo:

Mando, Plana Mayor, Jefe de Sección con pistola HK

Jefes de Pelotón con SUBFUSIL P-90

Resto de personal de la Sección con FUSIL HK G36E, colgado sobre el hombro al modo tradicional paracaidista.

La penúltima fila porta además radios PRC-5800 y 117F.  La última fila ametralladoras ligeras FN Herstal MINIMI PARA-H (5,56 mm).

Otras informaciones significativas.

Desplegada en operaciones en el exterior desde 1989.

“Medalla de Plata Colectiva de Protección Civil con distintivo azul” por el auxilio en las inundaciones de Murcia.

Pionera en España (1978) en el paracaidismo de alta cota con empleo de oxígeno. También en 1989 introdujo en España el salto en apertura manual en la modalidad de salto tándem con pasajero.

Récords de altura de lanzamiento: 35.500’ desde avión y 38.500’ (casi 12Km.) desde globo aerostático con “Al filo de lo imposible”, y de navegación / distancia recorrida con paracaídas abierto: 50 kilómetros.

Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo

1. Breve presentación de la Unidad

El Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) es una de las tres unidades paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio, siendo unidad altamente especializada y versátil, que forma parte de las Fuerzas de Respuesta de la OTAN (NRF).

Realiza numerosos ejercicios y operaciones tanto a nivel nacional como con unidades de otras Fuerzas Armadas aliadas, en el marco de las diferentes organizaciones internacionales de la que forma parte nuestra Nación, como ONU, OTAN y la UE. En la actualidad se encuentran destinados 315 militares, entre cuadros de mando y personal de tropa, de los cuales 21 son mujeres.

Desde su creación, un total de 14 componentes del EADA han fallecido en acto de servicio (12 de ellos en accidente de aviación y 2 en lanzamientos paracaidistas en Ablitas y Valladolid).

2. Reseña histórica de la Unidad

El EADA fue creado en el año 1994, con entidad de Escuadrilla, tomándose como base la EATAM (Escuadrilla de Apoyo al Transporte Aéreo Militar), heredando de ese modo la consideración de Unidad Paracaidista.

En el año 2000 el EADA se constituye a nivel Escuadrón, con objeto de adecuar la entidad y estructura orgánica de la Unidad en base a las nuevas funciones y cometidos, y a semejanza de Unidades de similares características que operan en la OTAN.

El EADA ha participado en la mayoría de las operaciones que han requerido el despliegue fuera de nuestras fronteras de medios del Ejército del Aire y del Espacio, tanto en el marco de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Ayuda Humanitaria, Seguridad Cooperativa, y otras en las que el EA ha estado implicado.

Como hito señalable cabe destacar que, debido a su participación en la Misión de aeroevacuación de personal afgano en agosto de 2021, el EADA recibió el Premio Extraordinario de la Defensa 2021 y el Premio Especial de la Asociación de Periodistas de la Defensa, así como el premio Teniente Ballenilla a título individual, a uno de los miembros del Escuadrón.

Del mismo modo, recibió distintos premios y reconocimientos por su participación en las desinfecciones de residencias durante la pandemia COVID-19 del año 2020.

Más recientemente, el EADA ha participado en la formación de personal Ucraniano en el Sistema SPADA 2000, cediéndole a su vez el mismo, para potenciar las capacidades antiaéreas (GBAD) de dicho país en el marco del conflicto con Rusia.

3. Organización de la Unidad

El EADA es una Unidad con entidad Escuadrón que depende orgánicamente del MAGEN (Mando Aéreo General) y operativamente del MACOM (Mando Aéreo de Combate).

Para desarrollar su misión, el EADA se estructura en:

Jefatura.

Secretaría General.

Escuadrilla de Protección de la Fuerza.

Escuadrilla SHORAD2 .

Escuadrilla de Apoyo a la Movilidad.

Escuadrilla de Apoyo General.

La unidad está ubicada en la Base Aérea de Zaragoza, al mando como norma general de un teniente coronel, si bien actualmente ocupa el puesto interinamente un comandante.

4. Misiones

Con carácter general, la misión del EADA es la de apoyar en la defensa, despliegue y mantenimiento de las condiciones de operación de las Unidades Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio allá dónde éstas sean proyectadas. En el desarrollo de sus cometidos, las capacidades proporcionadas por el EADA son las siguientes:

Protección de la Fuerza: - Mando y Control de Protección de la Fuerza (todas las sub-áreas de Protección de la Fuerza). - Seguridad y Defensa Activa (incluyendo Ground Defence). - Policía Militar. - MWD (Military Working Dogs). - Defensa Pasiva/NRBQ (incluyendo detección / reconocimiento / descontaminación de personal y aeronaves, además de protección individual y colectiva NRBQ). - Recuperación (reconocimiento post-ataque/PAR, reconocimiento y desactivación de explosivos y artefactos improvisados/EOR-EOD, equipos de detección de explosivos, apoyo operaciones C-IED).

SHORAD/VSHORAD: - Defensa aérea a corto y muy corto alcance (Mistral). - C-UAS LSS.

Apoyo al Transporte Aéreo Militar (incluyendo apoyo operaciones RSOM-ATO): - Dos SATRAS desplegables. - Equipos de Controladores de Combate (CCT).

Otras capacidades: - Equipos de Protección Embarcados (Air Mobility Protection Teams/AMPT) para escolta y protección de aeronaves y tripulaciones del EA en áreas de riesgo y repatriación de refugiados. - Preparación y confección de cargas lanzables de todo tipo (transporte aéreo táctico). -Despliegue, montaje y sostenimiento de infraestructuras de despliegue.

A continuación se relacionan las principales misiones en las que ha participado el Escuadrón:

BALCANES/ YUGOSLAVIA

Destacamento ÍCARO en la Base Aérea de Aviano (Italia, 1994-2002), en el marco de las operaciones de los Balcanes, inicialmente Adriático y después IFOR y SFOR.

Operación KFOR Destacamento en el Aeropuerto de Pristina (Kosovo, 2003-2004), liderando la terminal de pasajeros y carga del citado aeropuerto.

IRAK

Operación Iraquí Freedom en el Destacamento ALTAIR en la Base Aérea de Ali-al- Salem (Kuwait, 2003-2004), con los cometidos de protección y escolta a las aeronaves.

AFGANISTÁN

Operación LIBERTAD DURADERA, proporcionando apoyo y protección al despliegue del hospital de campaña (UMAAD) en Bagram (Afganistán, 2002) y protección y escolta de aeronaves en el destacamento Géminis en la Base Aérea de Manas (Kirguizistán, 2002).

ISAF

Destacamentos en el Aeropuerto de Kabul (2002-2005), liderando la terminal de pasajeros y carga y en el Aeropuerto de Mazar-i-Sharif (2004) proporcionando el apoyo al aerotransporte y control táctico de combate mediante equipos CCT.

Base Aérea de Manás (Kirguizistán), realizando misiones de escolta y protección de aeronaves (Destacamento Mízar, T-10) y servicios de terminal aérea (2002–2009).

Base Avanzada de Apoyo (FSB) DE HERAT con las misiones de: - Seguridad y Protección de la Fuerza (mayo 2005–junio 2007). - Terminal aérea (CATO) (mayo 2005–marzo 2015). - Escolta y protección de aeronaves (Destacamento ALCOR, T-21) (2006–2008). - Escolta y protección de aeronaves (Destacamento MIZAR, T-10) (2009–2014).

Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) QALA-INOW, proporcionando control aéreo mediante equipos de Control de Combate (CCT), equipos mini-RPAS y servicios de terminal aérea (2005 – 2013), en la LZ de Qala e Naw.

ISAF KAIA, en el Aeropuerto de Kabul (Afganistán) realizando misiones de escolta y protección de personal, desactivación de explosivos/C-IED y coordinación de la terminal aérea (2009 – 2010), durante el liderazgo español (EA) de dicho aeropuerto.

Operación de evacuación de AFG 2021 (RSM Afganistán), proporcionando apoyo y protección a la evacuación de más de 2000 personas, en su mayoría familiares del personal que ha colaborado con el gobierno español en Afganistán (2002-2015). Por esta misión, el EADA ha recibido el Premio Extraordinario de Defensa 2021, el de la Asociación de Periodistas de la Defensa, el Premio individual Teniente Ballenilla, así como diversas Cruces al Mérito Aeronáutico con distintivo rojo, azul y blanco, impuestas por la Sra. Ministra de Defensa en un acto oficial que tuvo lugar en la Escuela de Guerra del Ejército el pasado 03 de diciembre de 2021.

PAÍSES BÁLTICOS

Destacamentos HARIS Y VILKAS, en Lituania con misiones de policía aérea en el aeropuerto de Siauliai en los años 2006, 2016, 2019, 2020, 2021 y este 2022, participando en apoyo a las aeronaves desplegadas realizando labores de Seguridad, Protección de la Fuerza y SATRA móvil.

Destacamento AMBAR, en Estonia con misiones de policía aérea en la Base Aérea de Amari (diciembre 2014 – mayo 2015) y más recientemente entre los meses de abril y septiembre de 2017.

ÁFRICA/ORIENTE MEDIO

Destacamento SIRIUS EUFOR CHAD, (2008-2009) realizando misiones de escolta y protección de aeronaves C-295 del Ala 35, preparación de cargas de supervivencia para lanzamientos de apoyo a personal aislado y servicios de terminal aérea.

Misiones de escolta de aeronaves en la misión de NN.UU. en el Congo (2006).

Apoyo República Centroafricana (A/C) (2014-2020) realizando misiones de escolta y protección de las aeronaves del destacamento MAMBA de aeronaves C-295 del Ala 35 y prestando servicios de terminal aérea.

Seguridad cooperativa en Mauritania y Cabo Verde. Anualmente se despliega personal para formar en misiones de Protección de la Fuerza y Defensa de Bases.

Seguridad cooperativa en Senegal. Anualmente se despliega personal para formar en misiones de Protección cercana (CPT).

Seguridad cooperativa en Túnez. Durante el 2023 se formará a personal tunecino en la lucha contra la amenaza Drón.

Apoyo a la misión EUTM-Mali. Desde principios de 2022 se está apoyando a esta misión desde el Centro de Entrenamiento de Koulikoro (KTC), proporcionando defensa contra dron (C-UAS LSS).

Apoyo a Mali (A/M) (Desde 2013 hasta la actualidad) realizando misiones de escolta y protección de las aeronaves del destacamento MARFIL de aeronaves C-295 del Ala 35 y prestando servicios de terminal aérea y Protección de la Fuerza.

OTRAS MISIONES

Destacamento SIRIUS en la Base Aérea de Pekambaru (Indonesia, 2005) dentro de la operación Abrazo Solidario de apoyo a los damnificados por el tsunami que afectó al sudeste asiático.

Destacamento STRELA, en Bulgaria con misiones de policía aérea desde la Base Aérea de Graf Ignatievo entre febrero y abril de 2022.

Destacamento VIESPE, en Rumanía, con misiones de policía aérea desde la Base de Fetesti en Rumanía, desde noviembre de 2022 a la actualidad.

Operación Balmis, en la que el EADA, en la lucha contra la pandemia del CoVID-19, participó con equipos desplegados en distintos pueblos de la geografía de Zaragoza, en apoyo y colaboración con las FFCCSE, y colaboración en la preparación de carga y despliegue de un A400M que traerían respiradores necesarios para abastecer distintas UCI´s españolas.

Misión Baluarte, continuando con el objetivo de la Operación anterior, el EADA contribuyó aportando rastreadores y equipos pesados de desinfección que realizaron casi el 50 % de las desinfecciones que se llevaron a cabo en la Comunidad de Aragón.

Además, su personal ha participado en misiones de evacuación de ciudadanos españoles en diferentes zonas del mundo, como es el caso de Zaire (1996), Líbano (2005), Libia (2011), o más recientemente, la isla de Saint Martin (2018), afectada por el huracán Irma.

Es destacable señalar la labor de instrucción que ha llevado a cabo el EADA a personal ucraniano en el sistema SPADA 2000, y la cesión del mismo, lo que ha contribuido a la mejora de la defensa del espacio aéreo ucraniano en el conflicto con Rusia, así como los distintos vuelos de escolta AMPT y equipos de SATA desplegable, en el apoyo del despliegue y repliegue tanto de personal como de carga ucraniana.

Para finalizar, EADA es la única Unidad de la OTAN que operó ininterrumpidamente durante más de trece años en el Teatro de Operaciones de Afganistán desde el inicio de las operaciones en dicho país en enero de 2002 hasta octubre de 2015 (Kabul, Bagram, Mazar i Sharif, Herat y Qala e Naw).

5. Descripción de las Unidades que participan en el desfile

El EADA participa en el desfile a pie con una Sección al mando de un teniente del Escuadrón, luciendo la Uniformidad de Gala Paracaidista, conformando junto con el EZAPAC y la EMP, la Escuadrilla Mixta Paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio. A su vez, el Escuadrón completa la Plana de la citada Escuadrilla con 2 integrantes de la Unidad.

Actualmente, el EADA se encuentra desplegado en África, apoyando en la lucha contra el terrorismo, en la Operación de Apoyo a Mali (A/M), así como en la misión de policía aérea en Rumanía (DAT Viespe).

Escuela Militar de Paracaidismo "Méndez Parada"

1. Breve presentación de la Unidad

La Base Aérea de Alcantarilla es la sede de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada (EMPMP), Centro docente militar de referencia donde se otorga la capacitación inicial básica a todo el personal de las Fuerzas Armadas (FAS) en tres ámbitos: paracaidismo, Joint Terminal Attack Controller (JTAC) y Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción (SERE).

La Escuela fue creada hace setenta y cinco años y desde entonces y hasta la actualidad no ha dejado de formar paracaidistas de los tres Ejércitos, además de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de países aliados.

2. Reseña histórica

En julio de 1947 una comisión organizada por el entonces Ministro del Aire, determinó como lugar idóneo para la ubicación de la futura Escuela Militar de Paracaidistas del Ejército del Aire el Aeródromo Militar de Alcantarilla. Mediante Orden de 15 de agosto de ese año, se fundó y ubicó en dicho Aeródromo la Escuela Militar de Paracaidistas iniciándose así la andadura del paracaidismo militar en España.

A partir de septiembre de 1947 se desarrolló el primer curso de paracaidismo, que fue culminado por 165 alumnos, entre oficiales, suboficiales y personal de tropa, a los que se les reconoció el título de Cazador Paracaidista, quedando como fecha significativa la del primer lanzamiento, que tuvo lugar el 23 de enero de 1948. Doce años después, en septiembre de 1959, se modificó el nombre de la Escuela que pasó a denominarse Escuela Militar de Paracaidistas “Méndez Parada”. Al producirse la integración de las Unidades destinadas en el Aeródromo Militar de Alcantarilla. En el año 1978, la denominación sufrió una nueva variación adoptando el nombre con el que actualmente permanece: Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”.

Durante más de medio siglo esta Escuela fue adaptando todos los cambios necesarios para que la enseñanza del paracaidismo, tanto en la modalidad de apertura automática como manual, alcanzase las cotas óptimas de formación. Pero sin duda, el mayor avance se alcanzó con la inauguración, a finales del año 2006, del Simulador de entrenamiento y enseñanza de paracaidismo militar manual, o como coloquialmente se le conoce “túnel de viento vertical”. El simulador introdujo un cambio definitivo y significativo en la enseñanza paracaidista situando a este Centro entre los más avanzados del mundo. En el año 2020 se cumplió otro hito en esta Escuela, con la consecución del millón y medio de lanzamientos, de los cuales casi un millón de saltos han sido realizados desde el T-12B “Aviocar”, desde aquel primer salto el 23 de enero de 1948 hace ya 75 años, cifra a la que han contribuido más de 120.000 paracaidistas del Ejército del Aire, Ejército de Tierra, Armada, Guardia Civil, Policía Nacional y personal extranjero de países aliados, y todos aquellos tripulantes del 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas desde su creación.

Las campanas de los paracaídas han formado parte de los cielos de Murcia, símbolo de admiración para unos, de inspiración para otros y de vocación para muchos. A día de hoy no se concibe la Región de Murcia sin sus paracaidistas, ni la Base Aérea de Alcantarilla sin los murcianos, que tanto cariño y devoción profesan de su tierra, cuna del paracaidismo militar español.

Además, la Escuela alberga una de las tres patrullas de exhibición del Ejército del Aire y del Espacio, la Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA), que es la más veterana de las patrullas, pues fue creada hace casi cuarenta y cinco años. Asimismo acoge al 721 Escuadrón, dotado con C-212 “Aviocar”, cuyas tripulaciones realizan las misiones de lanzamiento paracaidista, además de colaborar con otras unidades y ejércitos y contribuir a la realización de las exhibiciones de la PAPEA.

3. Organización de la Unidad

La EMPMP tiene dependencia orgánica del Mando Aéreo General (MAGEN) y operativa del Mando de Personal (MAPER), a través de la Dirección de Enseñanza (DEN). La Jefatura de la EMPMP la ejerce un coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio. Para el ejercicio de sus responsabilidades cuenta con una serie de órganos de apoyo. Además, la orgánica de la Unidad incluye tres Grupos al mando de tres tenientes coroneles:

La Jefatura de Estudios.

El Grupo de Fuerzas Aéreas y Material.

El Grupo de Apoyo.

4. Ubicación

En la Región de Murcia se encuentra la Base Aérea de Alcantarilla, y dentro de ésta, la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” (EMPMP). Ubicada en el término municipal de Sangonera la Seca, pedanía perteneciente a Murcia. Además, se encuentra junto al municipio de Alcantarilla. En sus proximidades pasa la autovía MU-30 y la N-340, ambas enlazan con la red de carreteras A7/E-15, como las principales vías de comunicación terrestre.

5. Misiones

La Escuela Militar de Paracaidismo como Centro Docente Militar del Ejército del Aire tiene como misión la formación de personal en los siguientes ámbitos:

Paracaidismo militar en apertura automática y manual, para lo que se vale de su gran catálogo de cursos, impartidos a los tres Ejércitos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que oscilan entre las 2 y las 12 semanas de duración.

Controlador de Ataque Terminal Conjunto (JTAC), como centro encargado de la ejecución y control del Programa Nacional de Formación JTAC, que incluye el curso (proceso de certificación) y la instrucción teórico y teóricopráctica para la cualificación JTAC anual del personal perteneciente a los tres Ejércitos. Responsable de la operación y de la gestión de las acciones de mantenimiento con el organismo correspondiente, del simulador de apoyo aéreo (SIMFAC), así como de la investigación, análisis y doctrina (Nacional y OTAN) de las materias relacionadas con las misiones JTAC.

Unidad de referencia en materia de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción (SERE). Es responsable de la formación en el ámbito del EA a través de la elaboración y actualización de los programas formativos de los distintos niveles de instrucción SERE, impartiendo en la Unidad el nivel inicial al personal que se determine. Responsable de la investigación, análisis y doctrina (Nacional y OTAN) de las materias relacionadas con las misiones de recuperación de personal.

6. Descripción de las Unidades que participan en el desfile

Oficial abanderado de la EMPMP.

Un (1) comandante y dos (2) subtenientes participantes con la Plana Mayor Mixta.

Capitán jefe de la Escuadrilla Mixta Paracaidista.

Sección de tropa componente de la Escuadrilla Mixta Paracaidista.

Academia Básica del Aire y del Espacio

1. Breve presentación de la unidad.Este centro docente militar de formación se ubica en el Aeródromo Militar de León. Su misión es formar, militar y técnicamente, a todos los Suboficiales del Ejército del Aire y del Espacio.

2. Reseña histórica

Por Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 18 de marzo de 1920, se dispuso la creación de la Base Aérea de León, junto con otras tres (Madrid - Getafe, Zaragoza, y Sevilla -Tablada).

En el año 1992 se crea la Academia Básica del Aire ubicada en el Aeródromo Militar de Leon, recogiendo el testigo de la antigua Escuela de Especialistas.

Los estrechos lazos que las diferentes Unidades ubicadas en esta Base Aérea han mantenido con la ciudad de León y sus gentes, motivó que para el diseño del Emblema de la ABA se tomaran dos elementos característicos de esta ciudad y provincia: el León y la leyenda del “Paso Honroso”.

El Lema se toma de una gesta de caballerías protagonizada por D. Suero de Quiñones (1434), teniendo su escenario en un puente sobre el río Órbigo del antiguo reino de León donde se asienta actualmente la villa de Hospital de Órbigo (célebre por su hospital de peregrinos del Camino de Santiago).

Este lema hace referencia a las costumbres caballerescas medievales. Hoy, el honor, espíritu de sacrificio, lealtad, gallardía, renuncia, generosidad, nobleza y entrega a valores superiores, son las reglas y virtudes que se desean transmitir al Alumno durante su paso por esta Academia.

Desde 1992 se han graduado en esta Academia 30 promociones con 5.726 Suboficiales, de los que 479 son mujeres.

3. Organización de Unidad

La Dirección de la Academia Básica del Aire y del Espacio (ABA) la ejerce un coronel de la Escala de Oficiales del EA. Las competencias son las establecidas en la Instrucción General 10-11, en la Orden DEF/85/2017, de 1 de febrero, modificada por la Orden DEF/751/2022, de 28 de julio, por la que se aprueban las normas sobre organización y funciones, régimen interior y programación de los centros docentes militares.

En el desarrollo de sus funciones, tiene dependencia orgánica del general jefe del Mando Aéreo General y operativa del general jefe del Mando de Personal, a través de la Dirección de Enseñanza.

Asimismo, establece relaciones funcionales con la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y técnicas con los organismos del Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio y el Mando de Apoyo Logístico.

4. Misiones

Como centro docente de formación y con una duración de tres cursos académicos, el plan de estudios para el ingreso en la Escala de Suboficiales, conjuga la formación militar general y específica con la formación técnica dirigida a obtener un Título de Técnico Superior en Formación Profesional, del sistema educativo general.

Los alumnos permanecen en la Academia durante los dos primeros años de su formación; periodo en el que cursarán una de las cuatro titulaciones de Formación Profesional que se imparten:

Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de turbina.

Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos de aeronaves.

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

Administración y Finanzas.

A la finalización de su periodo formativo, los alumnos reciben el Título de Técnico Superior en Formación Profesional, en la especialidad correspondiente, siendo promovidos al empleo de sargento e ingresando en la Escala de Suboficiales del Ejército del Aire y del Espacio.

5. Descripción de la Escuadrilla que participa en el desfile.

La Escuadrilla que participa está formada por 81 alumnos de segundo curso, pertenecientes a la XXXII promoción de la Academia Básica del Aire y del Espacio, ubicada en León.

Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio

1. Breve presentación de la Unidad

El Grupo de Seguridad (GRUSEG) pertenece a la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio (ACGEA).

El GRUSEG, como unidad de referencia en el EA en lo concerniente a la seguridad, tiene como misión principal proporcionar seguridad integral de las instalaciones y del personal del Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio.

Además, entre sus cometidos destacan aportar sus capacidades de Protección de la Fuerza, Escolta de Autoridades y Policía Militar allá donde sean requeridas, tanto en Territorio Nacional como en apoyo a las operaciones en el exterior.

La mayor parte de su personal pertenece a la especialidad de Protección a la Fuerza, recibiendo formación como cazadores paracaidistas y en apoyo a las operaciones aéreas.

Dentro del GRUSEG, se encuentra encuadrada la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio (EDHEA), que tiene como cometido primario rendir honores militares en aquellos actos en que por su relevancia así se determine, representando al Ejército del Aire y del Espacio.

Aunque la mayor parte del GRUSEG se encuentran localizado en el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio en el centro de Madrid, la EDHEA se ubica en la Base Aérea de Cuatro Vientos.

2. Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior

Si bien los orígenes del Grupo de Seguridad se remontan a la misma creación del Ejército del Aire y del Espacio hace más de 80 años, con la creación de la 17ª Escuadrilla de Servicios, el GRUSEG ha ido adaptándose a lo largo del tiempo a las necesidades planteadas por el cumplimiento de la misión encomendada.

Así, además de proporcionar seguridad al personal y unidades ubicadas en el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio, el GRUSEG es la unidad de referencia del Ejército del Aire y del Espacio en lo relativo a Policía Militar, y en la Protección y Escolta de Autoridades.

Formando parte Grupo de Seguridad (GRUSEG), la EDHEA cuenta con un merecido prestigio desde su creación en 2005, gracias al compromiso todos los hombres y mujeres que, con orgullo, han formado parte de ella a lo largo de su historia.

A lo largo de estos años, la EDHEA ha representado de manera regular al Ejército del Aire y del Espacio en actos y ceremonias militares de relevancia. Por ello, cada año participa, entre otros, en los Desfiles del Día de la Fiesta Nacional y del Día de las Fuerzas Armadas, así como en las ceremonias de recepción y despedida de las más altas autoridades nacionales e internacionales, ofreciendo la primera impresión de nuestra Nación de cara al exterior. Integrada en la EDHEA, se encuentra la Patrulla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio, que desde su creación en 2017, contribuye a llevar la imagen del Ejercito del Aire y del Espacio a todos los rincones de la geografía española.

Es importante resaltar que la EDHEA no se limita a rendir honores, sino que además lleva a cabo con regularidad cometidos de protección de la fuerza y policía militar en la defensa de otras unidades e instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio y ajenas al mismo, contribuyendo igualmente al esfuerzo expedicionario del Ejército del Aire y del Espacio mediante su participación en diferentes misiones en el exterior.

Así, como parte de la operación ISAF en Afganistán, su personal estuvo desplegado en la Base Aérea Avanzada de Herat, como parte del contingente responsable de su seguridad. Igualmente, equipos operativos de la EDHEA desempeñaron cometidos de escolta y protección de autoridades en el Aeropuerto Internacional de Kabul.

En la actualidad, la EDHEA continúa participando en despliegues en el exterior en diferentes países de África, como es el caso de Cabo Verde, Mauritania y Senegal.

Al igual que el resto del GRUSEG, la EDHEA participó activamente en la operación Balmis, desarrollando funciones de policía militar en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local, así como proporcionando protección permanente a infraestructuras críticas seleccionadas, como fue el caso de las instalaciones de Central Nuclear de Trillo, hasta el final de la operación.

Personal del GRUSEG también participó de manera activa en la Operación Baluarte, como parte de los diferentes equipos de rastreadores generados para el control eficaz de la pandemia por COVID 19, sin olvidar el apoyo proporcionado el pasado año 2021a la población civil para paliar los efectos del temporal Filomena. Un compromiso que se manifiesta con disponibilidad, vocación de servicio y un elevado espíritu de unidad.

3. Organización y materiales de la Unidad

Tanto la organización del GRUSEG, como de la EDHEA se han ido adaptando a las exigencias operativas planteadas por sus diferentes roles y cometidos (tanto los relacionados con rendir honores en actos institucionales de gran relevancia representando al EA, como con las restantes capacidades que aporta dentro del ámbito de Protección de la Fuerza y Policía Militar, en Territorio Nacional y en operaciones en el exterior).

Sujetos a un exigente y selectivo plan de instrucción, su personal se especializa en áreas como la defensa de bases aéreas e instalaciones sensibles, tiro de combate, defensa personal, protección de convoyes, combate en zonas urbanas, defensa contra acciones especiales, o escolta de autoridades, y que también incluye el paracaidismo y el uso de avanzadas técnicas de inserción desde aeronaves, como es el caso del fast-rope y rappel.

El armamento empleado para desfilar es el tradicional mosquetón Mauser, modelo 1943. Para el resto de actividades, se dispone de diferentes tipos de armamento ligero y colectivo, incluyendo fusiles de precisión, así como sistemas de visión nocturna y sensores electrópticos.