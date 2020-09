Más contagios y más hospitalizaciones por coronavirus en Granada

Por un lado o por otro, todos los días están siendo duros en la lucha del Granada contra el coronavirus SARS-CoV-2. Si no es porque hay fallecidos, es porque los contagios siguen sumando de mucho en mucho, como es el caso de hoy. La provincia registra 146 casos, 56 de ellos en las últimas 24 horas, con dos nuevos pacientes en UCI. Y aunque no sea un dato de las últimas 24 horas, ya que no se han reportado fallecidos, la Junta ha informado de que una de las muertes que se contabilizaron ayer es de una de las personas que vivían en la Residencia Río Fardes de Benalúa.

Todos los parámetros de contagios han ascendido aunque la tendencia de esta semana está muy cerca de cerrarse con menos casos que en la anterior, aunque dependerá del comportamiento de los próximos dos días para saber en cuánto se materializa ese descenso que, en todo caso, no será muy importante. Ahora mismo, la incidencia de hace dos semanas es de 1.084 casos, 418 en la última, por lo que la diferencia es de 666 personas menos en esta semana, que marchaba relativamente bien hasta estos últimos días.

La evolución de contagios sigue llevando días de retraso. Hoy son 56 casos entre el jueves y el viernes, aunque esa cifra irá a más con el paso de las jornadas, como sucede con días anteriores. La primera y la segunda semana de septiembre se salda, de momento, con 3 días por encima del centenar de casos diarios en cada una, mientras que en la actual la cifra más alta es de 68. Será bueno comprobar a partir del lunes (ya que la Junta no actualiza las tablas del IECA en fin de semana, algo incomprensible en esta situación) si durante la tercera semana de este mes algún día se alcanza la centena de casos.

Lo de las hospitalizaciones empieza a ser una montaña rusa. El parte de la Junta habla de 16 nuevos ingresos, de los cuales 2 son en Unidades de Cuidados Intensivos, mientras que en el IECA se explica que de estos 16, 9 se corresponden a las últimas 24 horas, ninguno de ellos en UCI. Estas cantidades harían ascender más la presión sobre los complejos sanitarios de la provincia, pero en el mismo reporte de la Consejería de Salud también dan datos que dicen lo contrario.

Así, la situación en tiempo real es de 97 personas ingresadas en la provincia de Granada, 13 de ellas en UCI. Es decir, sube en una más con respecto a ayer en las unidades para personas graves, mientras que en planta Covid la cifra ha bajado en 14 ingresos. En el parte de ayer esa cantidad había pasado de 99 a 110, y ahora desciende otra vez del umbral del centenar. En todo caso es una buena noticia.

El gran vaivén en las hospitalizaciones lo han puesto, con total seguridad, los buenos registros reportados hoy por la Junta en cuanto a curados. En Granada han recibido el alta epidemiológica 48 personas, por lo que en la provincia han superado el Covid-19 3.440 contagiados, sobre un total de 5.863 diagnosticados. Esta cantidad se recupera después de varios días sin recuperaciones o con muy pocas, en todo caso.

Por otro lado, no se han reportado nuevos fallecidos en el parte de hoy, aunque la Junta de Andalucía sí ha aclarado que uno de los dos muertos de los que se informó ayer es uno de los pacientes de la Residencia Río Fardes de Benalúa, y que había sido trasladado a un hospital de Granada capital. Este brote, el más importante notificado oficialmente por Salud que hay en la provincia, se queda con 32 casos, 29 en residentes y 3 en trabajadores.