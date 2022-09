El convenio de cesión a largo plazo de Los Cármenes permitirá ampliar el estadio para 25.000 espectadores

El Ayuntamiento de Granada y el Granada CF han firmado hoy el convenio anual de cesión de las instalaciones del estadio de Los Cármenes. Un convenio que incluye dos novedades importantes y que sirve para seguir funcionando mientras sale la concesión a largo plazo, a la que aspirará el Granada CF y de la que hoy han dado más detalles.

Sobre el convenio anual, se incluyen dos cláusulas nuevas como son el arreglo de la esquina que completa la manzana y que ahora ocupa un solar que se va a adecentar como zona verde, parque y de uso para vecinos además de servir como zona de instalaciones complementarias para el club; y la adecuación de la antigua tienda del club en el estadio como nueva 'casa del aficionado', un espacio que era reclamado por las peñas y que ahora se hará realidad.

Buena relación recuperada

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, el director general del Granada CF, Alfredo García Amado, acompañados del concejal responsable de Gegsa, Eduardo Castillo, y el de Deportes, José Antonio Huertas, han firmado el convenio anual haciendo gala de la "buena relación" recuperada entre el club y el Ayuntamiento tras los desencuentros del final de la temporada pasada con el descenso a Segunda. Una relación que se ha encaminado y que ahora es fluida, según han confirmado ambos. Cuenca ha destacado que existe un proyecto sólido que cumple con las expectativas de la ciudad y de la afición, por lo que la situación en cuanto a la relación ha cambiado a mejor. García Amado ha incidido en que tras los errores asumidos de tiempos pasados, ahora la sintonía es total tras el "tirón de orejas" del alcalde.

Con el convenio anual el Granada tiene la explotación de los servicios de promoción, de publicidad, de las barras,... aunque también se compromete al mantenimiento del estadio. Y en eso el convenio incluye esa creación de la "casa de los aficionados" para que sea la puerta de recepción de las aficiones; y el arreglo de la esquina que completa la parcela del estadio "mediante la cesión de uso". Lo que se quiere, ha detallado el alcalde, es convertirlo en una zona de disfrute para los vecinos, acondicionarla con el desarrollo de un parque, un espacio con usos complementarios para los partidos o grandes eventos y que permita el acondicionamiento de una zona que posibilite también seguir celebrando las fiestas del Zaidín, tener zonas de sombra y "eliminar ese solar lleno de tierra que era un espacio que afea la infraestructura".

El convenio a largo plazo

Con este 'aperitivo', lo siguiente será el convenio de concesión a largo plazo. Y el alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha dado algunos datos aunque el pliego, que dice que ya está redactado, no se conocerá hasta que pase por el consejo de administración de Gegsa. "Ya está la documentación terminada, los pliegos redactados, pero tienen que pasar dos trámites más: el consejo de administración de Gegsa y elevar a público. La última semana de septiembre será público y el Granada podrá presentarse para el uso y gestión del estadio durante las próximas décadas".

Por cuántas décadas sigue siendo un misterio. Cuenca no lo ha desvelado "por respeto al trámite administrativo" aunque se habla de entre 30 y 40 años, lo habitual en el resto de estadios con concesiones de este tipo en el fútbol español.

Una concesión que ya va con retraso y se dilata un mes más. Antes de las vacaciones el propio alcalde dijo que esperaban salar la licitación para final de agosto y ahora se pospone a final de este mes. El consejo de administración de Gegsa se convocará para la semana que viene y a partir de ahí empiezan a contar plazos. Lo que sí ha confirmado es que una vez se saque a licitación se quiere hacer lo más rápido posible el proceso de concesión para tenerla lista "antes de final de año".

Las ayudas de la Liga Impulso, en riesgo por los plazos

No en vano, el Granada CF tiene cierta prisa ya que está el riesgo de perder las ayudas de la Liga Impulso a las infraestructuras si no se acomete la inversión en plazo. Sobre este extremos, García Amado ha dicho que están en "conversaciones con la Liga", que sabe del procedimiento que hay pendiente y de los plazos, por lo que habría cierto margen. Según ha detallado el alcalde, "si en septiembre están elevados a público a partir de ahí hay un mes y pico para los procesos de selección de ofertas y elevación de nuevo a público durante 20 días y después ya hacer oficial la concesión. El objetivo, antes de que finalice el año por esa presión también de los fondos de la Liga.

"Hay unos plazos. El destino del dinero de la Liga Impulso son finalistas. Si no lo inviertes en infraestructuras lo pierdes, pero estamos en contacto con la Liga presentando los proyectos y son conocedores de la situación. Cuando el proceso camine no habrá problema", asegura García Amado, que dice que primero tienen ya la partida asignada importante para la ciudad deportiva y que luego pelearán la siguiente ya que va "fluctuando" según sea el proyecto definitivo.

Proyecto con la empresa Molca: más aforo y bajar el césped

Y para esa concesión a largo plazo el Granada CF ultima su proyecto de inversión en el estadio. Según ha confirmado el club, será la empresa Molcaworld (de Valencia y que ha remodelado otros estadios como el de Mestalla, Estadi Ciutat de València, el Sánchez Pizjuán o el Wanda Metropolitano) la que realice el proyecto y ya están trabajando en ello. Aunque según García Amado todavía no está el definitivo, sí ha dado algunos detalles como que se ampliará la capacidad hasta llegar a una cifra de unos 25.000 asientos, y que se bajará también la cota del césped, por lo que servirá también para ganar capacidad. Un proyecto "bonito" que se ejecutará en parte con fondos de la Liga Impulso, que son "finalistas" y por lo que también aprietan en los plazos para que no se cierre el año sin la concesión firmada para no perderlos.

Sobre el aforo, García Amado ha dicho que no está definido al detalle pero que con la empresa Molka, con la que desarrollarán el proyecto, están ultimando las dudas sobre si la ampliación "es todo para abonados o se crean zonas de hospitalidad". "Queremos acercarnos a los 25.000 o por ahí. El proyecto es muy bonito y cuando lo tengamos encima de la mesa lo presentaremos", dice. Pero también advierte del director general: "Dentro del proyecto a futuro la reforma de las gradas es muy importante pero cuidado hasta dónde llega porque que queden partes vacías es horrible. Hay que ver los abonados, los que nos visitan, las entradas que se venden,... y tener un número sensato. Además, se va a bajar la cota del césped y se ganará aforo. Y en las esquinas hay que ver si va todo sillas, pero no sabemos el número exacto", insiste.

Mientras, a corto plazo, se trabaja también en el plan para la colocación de gradas supletorias para aumentar en unos 2.600 la capacidad, aunque también está en debate si poner dos o cuatro.

Una convocatoria abierta

Cuenca ha dicho que los pliegos los han realizado los técnicos municipales y que no los conoce el Granada CF, que lo hará "al mismo tiempo" que todos ya que la convocatoria es abierta. Y ha defendido que sea una concesión larga, por cuanto más tiempo mejor, "porque vamos a plantear al Granada o a quien venga que haga una gran inversión". "Lo mejor que le puede pasar al estadio es tener dentro una entidad seria y rigurosa y que haya una mejora en las instalaciones y una ampliación dentro de lo que se permita. En cuánto, lo dirá el proceso de licitación", puntualizó el alcalde.

Tirando de cordialidad, Cuenca ha recordado que las primeras reuniones fueron "tensas" tras el descenso pero que la nueva directiva se ha concienciado de que hay que acercarse a la ciudad y "cumplir" con el granadinismo. "Se está haciendo un buen trabajo. Hoy la entidad cumple con el proyecto y con la sensibilidad y la demanda de los granadinos de recuperar la confianza perdida", destaca.