El coronavirus en Granada permanece estable con tendencia al crecimiento

Muy poco a poco, de manera muy inapreciable, el coronavirus está emprendiendo en Granada una tendencia al alza dentro de una fase de meseta que salpica altos con bajos. Lo que sucede es que los descensos no compensan las subidas, que aunque aun son leves, casi día a día van superando a las anteriores. Algo así sucede con los datos de hoy en la provincia, donde las tasas de incidencia se retraen, aunque no llegan a los niveles previos al fin de semana, por lo que los pequeños repuntes se producen sobre bases de números cada vez más altos. Es lo que sucede con la incidencia acumulada, que aunque hoy baja de los 200 casos tras superarlos ayer, se sitúa en 190,3. Sin embargo, siguen siendo once puntos más que los que había el viernes. Todo en un parte con 65 casos, 35 hospitalizaciones nuevas, 7 muertes y casi medio millar de recuperaciones.

De entrada, los contagios de coronavirus notificados en Granada. En el último recuento han sido 65, 8 de ellos con fecha de diagnóstico de ayer, 32 del domingo y el resto, 25, se han repartido en días previos, por lo que se ha producido un ligero desfase en la remisión de cifras, lo cual ha influido en el descenso tan brusco de la tasa de incidencia de hoy. El dato, visto con perspectiva, no es bueno y habla muy a las claras de esa fase de estabilización con tendencia a la subida de la que se lleva hablando semanas en estos análisis. Con respecto a la cifra ofrecida el martes pasado, el incremento es de 36 casos, y de 19 más con respecto a los otros martes de este mes.

Eso de entrada, en cuanto al acumulado de casos notificados en la última semana se vislumbra también un aumento pequeño con respecto al global de la semana previa. Ahora mismo se suman 995 contagios remitidos a Sanidad en los últimos 7 días, mientras que en los siete anteriores fueron 961 y 842, pico mínimo. La sensación es de marea que va creciendo poco a poco, no de oleada como tal. Si tomamos el mismo ejemplo pero con casos por fecha de diagnóstico no es así. Hace dos semanas la suma era de 953 casos mientras que en la última es de 796. Detrás de esta incongruencia, más que un desfase en la contabilización de datos, puede estar la cepa británica, ya predominante en la provincia, en la que una de sus particularidades es que el periodo de incubación puede superar los 14 días como era referencia en la variante original del virus. Este podría ser un síntoma.

De momento, las tasas de incidencia han dibujado hoy un descenso después de la subida por acumulación de datos de ayer, que arrastraba los del fin de semana. La ratio provincial ha pasado de 201,8 a 190,3, más de diez puntos de caída pero con un suelo que es mayor que el del viernes pasado, situado en 179, con lo cual no se recupera el terreno perdido a pesar de este descenso. Por distritos, siguen por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días el Nordeste y el Metropolitano. El primero con 217 (-18,4 casos) y el segundo con 208,7 (variación de -15,3). En el de la capital se coloca con 185,6 contagios (freno de -7,4) y en el Sur, donde la curva esta dibujando una clara tendencia al alza, se detiene pero también por poco (125, casos, -3,2 con respecto a ayer).

Los martes llegan con acumulación de datos del fin de semana que no se contabilizaron hasta ayer lunes, por lo que la subida en hospitalizaciones, muertes y altas no es más que un efecto acumulativo que no se ha solucionado por parte de ninguna administración en un año de pandemia, y no se va a hacer ya. Así que para analizar las cifras hay que buscarse la vida para hacer las comparaciones. En cuanto a nuevas hospitalizaciones, mirando los datos del día con los de la semana anterior. Así, en el parte figuran 35 ingresos nuevos después de que ayer se notificara solo uno. De estos 35, 3 han sido entradas en UCI. Esto son cinco ingresos menos que el martes pasado y un acumulado en estos dos días similar al que se dio en fases de meseta anteriores como las del mes de enero.

Sin embargo, en cuanto a situación real, la situación de los centros asistenciales empeora, volviendo a los niveles que había hace ocho días. Concuerda poco y empieza a cundir la sensación de que hay un desfase importante entre la cifra de hospitalizados que se dan cada día con con la de nuevos ingresos. No es normal que se haya cerrado la mejor semana en cuando a nuevas admisiones pero que en dos días haya crecido en 30 personas cuando no han entrado tantos pacientes en los hospitales.

Según los datos del último parte, en Granada hay 239 personas ingresadas, diez más que ayer. Según su cuadro clínico, 180 están en planta Covid (12 más que el lunes) y 59 en Cuidados Intensivos (2 menos). También es cierto que lo habitual es que las cifras de hospitalizados crezcan entre los lunes y los miércoles, y que a partir de ese día bajen. De todas formas no debería ser normal tener que buscar este tipo de explicaciones cuando deberían de darse los datos de cada día.

El número de fallecidos, tras dos días en blanco, vuelve por desgracia a registrar números con 7 decesos notificados en la última jornada, los tres con diagnóstico más reciente detectados el miércoles y el jueves pasado (2). También por efecto acumulación, los curados dan una subida muy imponente con 410, casi cerca de medio millar, una de las cifras más altas de la tercera ola que han rebajado la cifra de casos activos en la provincia casi en proporción similar. Ya ayer había 14.187 y hoy son 13.835.

La vacunación se retomó ayer en Granada con el buen dato de que se ha reanudado la puesta de primeras dosis en los mayores de 80 años, que como anunció el delegado de Salud ayer, en esta semana quedarán completamente vacunados en su primera puesta. Habrá que esperar al mes de abril para que se complete la pauta en esta franja de edad y se inicien en los grupos de edad inferiores. Esto se nota en que de las 2.677 vacunas que se pusieron ayer en Granada (casi las mismas que el lunes pasado), solo 425 se correspondieron a segundas dosis. El resto, 2.252, fueron primeras punciones. En Granada ya hay 54.761 completamente vacunadas contra el coronavirus. La velocidad empezará a subir a partir de mañana cuando se reanuden las inmunizaciones con AstraZeneca.

En cuanto a la situación de los centros educativos, no hay ninguno cerrado en la provincia y 41 aulas están clausuradas parcialmente. Se han reabierto cinco desde el pasado jueves.