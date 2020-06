El coronavirus en Granada se queda a cero en el parte de la pandemia

El día del cero en la Granada del coronavirus. El día donde no sólo no se reportan nuevos casos de nada, si no que incluso se reajustan los totales de cifras con un positivo menos por PCR y una hospitalización menos, aunque la situación real en este último parámetro dice lo contrario, con una persona más ingresada en régimen ordinario (16 en total, de los cuales 6 siguen en UCI).

Un día en el que siguen sin producirse fallecimientos (a nivel nacional, esta cifra sigue congelada desde hace semanas) ni nuevas curaciones, a pesar de que en el parte oficial de la Junta aparecen 6 más que ayer (2.880), y que no se corresponden con las últimas 24 horas, si no con otras fechas de notificación.

De esta forma, los totales se quedan tras la comunicación oficial de hoy en 2.462 positivos PCR, 1.204 hospitalizaciones, de los que 133 han requerido entrar en Cuidados Intensivos, y 287 fallecidos. Los contagios con prueba PCR en los últimos catorce días baja a 17 con respecto a ayer (-1) y a 6 (-2) en la última semana.

Sin embargo, en el portal oficial de Estadística y Cartografía de Andalucía algunos de estos datos bailan. Sobre todo el referido a positivos totales, donde se cuenta uno más que ayer hasta contabilizar un agregado de 3.266 desde que se declaró la pandemia. El baile de datos y de cifras continúa.