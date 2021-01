Cortes de luz en Santa Fe, grietas, caída de piedras... Los efectos de los últimos terremotos en Granada

Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, ha coordinado ya 962 avisos relacionados con los temblores que se están registrando en la provincia de Granada desde el pasado sábado 23 de enero y ha coordinado en total 231 incidencias, de las que en 96 se han constatado daños no estructurales, principalmente por caídas de elementos, desprendimientos y grietas en viviendas.

Desde las 18:00 horas de ayer jueves se han registrado en la zona más de un centenar de terremotos de baja intensidad y hasta ocho de intensidad superior a 3, el mayor de ellos de 4.2 con epicentro en Santa Fe. A primera hora de la mañana de este viernes se ha vuelto a producir un nuevo temblor de 3.3 en Santa Fe a las 8,11 horas. A las 4:46 y a las 5:00 horas de esta madrugada volvieron a notificarse otros dos sismos de magnitud 3.0 en Atarfe.

Durante esta pasada noche, el 112 ha comunicado a los servicios de emergencia una docena de incidencias con daños materiales a raíz de los últimos seísmos registrados. En Granada capital se han clausurado algunas zonas del instituto Padre Manjón en las que se han observado fisuras que afectan a vigas y paredes, y en la calle Azahares se ha intervenido en la caída de piedras del tejado de una vivienda.

En Santa Fe, los Bomberos están actuando en un edificio deshabitado de la calle Pintor Juan Ruiz, donde ya se había producido un derrumbe parcial anterior. En este municipio, varios vecinos han llamado al 112 para informar de cortes en el suministro eléctrico en las calles Carmen y Parapanda.

En Maracena, se han recibido avisos por caída de trozos de pared en un edificio del Camino de Los Eriales y se han observado grietas en el interior y el exterior de un bloque de viviendas de la calle Rafael Alberti. En Atarfe, asimismo, el techo de una casa de la calle Cañada del Tesorillo también presenta grietas.

Los últimos terremotos de la tarde del jueves de esta serie han provocado que el 112 vuelva a reforzar sus sedes que actúan como regionales como centros de recepción de llamadas y primera respuesta por si fuera necesario ante posibles incrementos en el volumen de llamadas.

La Junta de Andalucía mantiene operativo las 24 horas el grupo de seguimiento de movimientos sísmicos que lleva a cabo un análisis permanente de la actividad sísmica en la zona. Ayer tarde y durante la noche se reforzaron de nuevo los centros regionales del 112 y los provinciales que actúan como soporte. Asimismo, desde el pasado martes 26 está activado en fase de pre-emergencia el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada. La coordinación con los municipios y con la subdelegación del Gobierno de España y la dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior también es constante.

La actual serie sísmica que se está produciendo en municipios de la Vega de Granada tiene su origen en una concatenación de terremotos superficiales con epicentro en Atarfe, Santa Fe y Pinos Puente que se inició en diciembre de 2020. En su mayoría son temblores de una profundidad superficial y de magnitud inferior a 2.5. La población suele notar los efectos de estos fenómenos a partir de 3 con el movimiento brusco de enseres y muebles en los domicilios.

Esta serie sísmica produjo el 23 de enero un sismo de magnitud de 4,4, el de mayor intensidad de esta serie registrado hasta el momento por el Instituto Geográfico Nacional en Santa Fe que fue sentido en numerosas poblaciones de Granada y hasta en seis provincias de Andalucía que provocó daños en cornisas y fachadas, aunque ninguno de carácter estructural y una persona herida de carácter leve.

Según el último informe de evaluación del Instituto Geográfico Nacional, se han calculado un total de 585 terremotos en la zona desde el inicio de este episodio sísmico, de los que 15 han sido de magnitud mayor o igual que 3,0 y 61 han sido sentidos por la población.

Según el Instituto Andaluz de Geofísica, la actividad sísmica en la depresión de Granada responde a la relajación de la deformación acumulada por la tectónica de la zona y suele caracterizarse por series sísmicas (sucesión de eventos sísmicos relacionados espacial y temporalmente).

La Red Sísmica de Andalucía juega un papel importante en la red de avisos y procedimientos del Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico en Andalucía. Está gestionada por el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos (IAGPDS) y detecta, analiza y procesa la actividad sísmica ocurrida en Andalucía mediante la monitorización del territorio andaluz.

En caso de episodios sísmicos como los repetidos desde el fin de semana en la provincia de Granada, Emergencias 112 Andalucía recomienda mantener la calma y cortar cualquier situación de pánico, bulo, rumor o información exagerada. Durante el seísmo, lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden ocurrir accidentes.

Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. Tras la sacudida, se recomienda salir ordenada y paulatinamente de los edificios a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación.

En el caso de encontrarse en el exterior, se aconseja alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.

Si el terremoto sorprende a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo, es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor.

Se debe comprobar que no hay heridos, examinar a los que están alrededor y no olvidar que los heridos graves no deben moverse, a no ser que se tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente (fuegos, derrumbamientos, etc.…).

Hay que comprobar el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad, visualmente y por el olor, sin poner a funcionar nada.

No se debe usar el teléfono a menos que sea para situaciones de urgencia, es recomendable conectar la radio y seguir las indicaciones de las autoridades u organismos intervinientes a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales (por ejemplo: @E112Andalucia / Facebook 112 Andalucía / @IGNSpain).